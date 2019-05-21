 غموض موقف برشلونة يمنح الأمل لمانشستر يونايتد | عالم الرياضة | DW | 25.05.2019

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عالم الرياضة

غموض موقف برشلونة يمنح الأمل لمانشستر يونايتد

يبدو أن غموض موقف برشلونة بشأن التعاقد مع أنطوان غريزمان سيمنح جرعة أمل إضافية لمانشستر يونايتد. فقد أورد تقرير صحفي أن إدارة "الشياطين الحمر" بدأت تتحرك من أجل ضم المهاجم الفرنسي الهداف في "الميركاتو" الصيفي.

Spanien La Liga | Antoine Griezmann (picture-alliance/NurPhoto/Urbanandsport/M. Trigueros)

أنطوان غريزمان، صورة أرشيفية.

ذكر موقع صحيفة الإندبندت البريطانية أن فريق مانشستر يونايتد فتح قنوات الاتصال مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن إدارة "الشياطين الحمر" ترى أن إمكانية حسم الصفقة أمر وارد للغاية.

وتابع المصدر أن مانشستر يونايتد يُعول على محيط الدولي الفرنسي، لاسيما أخاه وعائلته، بهدف إقناعه بارتداء قميص النادي الإنجليزي العريق بداية من الموسم المقبل. وأردف أن مدرب الفريق أولي سولسكاير بحاجة ماسة إلى لاعب من طينة غريزمان في الفريق.

مختارات

كارل هاينز رومينغه يسعى إلى ضمه إلى صفوف بايرن، وقد أعلن عنها صراحة وسط أنباء أن الصفقة تمت بالفعل، لكن هناك حركة مضادة داخل أتلتيكو مدريد لإقناع اللاعب بعدم الرحيل. (25.12.2018)

يُحضر برشلونة لخطة مُحكمة من أجل الظفر بخدمات نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان في فترة الانتقالات الصيفية. النادي الكتالوني قد يضحي بنجم عانده الحظ مع الفريق بهدف تمويل صفقة النجم الفرنسي الموهوب. (23.03.2019)

ونوه المصدر إلى أن غموض موقف برشلونة بشأن التعاقد مع غريزمان يُمهد الطريق أمام مانشستر يونايتد لضم الفائز بكأس العالم الأخيرة مع منتخب "الديكة"، مشيراً إلى أنه بينما يتحمس البعض في إدارة برشلونة للتعاقد مع غريزمان لما يمتلكه من موهبة كروية كبيرة، فإن البعض الآخر لا يري جدوى إنفاق مبلغ كبير (أكثر من 100 مليون يورو) على ضم اللاعب الفرنسي.

وتابعت صحيفة الإندبندنت بالقول إن هناك عدة عوامل ترجح كفة انتقال غريزمان إلى مانشستر يونايتد، من بينها عدم اهتمام أندية أوروبية كبيرة بخدمات اللاعب على غرار مانشستر سيتي وريال مدريد، مضيفة أن اللاعب لا يدخل كذلك في خطط باريس سان جيرمان الحالية. بيد أن الأمر يمكن أن يتغير في حال انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وكان غريزمان قريباً للغاية من الانتقال إلى برشلونة في السنة الماضية، إلا أن صاحب القدم اليسرى الساحرة أدار ظهره للفريق الكتالوني في اللحظة الأخيرة وفضل الاستمرار مع فريقه الإسباني أتلتيكو مدريد، الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأعلن أنطوان غريزمان قبل أيام رحيله رسمياً عن أتلتيكو مدريد، وذلك بهدف رغبته في خوض تجربة كروية جديدة، فيما أشارت عدة تقارير صحفية إلى أن غريزمان ينتظر تحرك برشلونة من أجل الانتقال إلى الفريق الكتالوني في "الميركاتو" الصيفي.

ر.م/ ي.أ

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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