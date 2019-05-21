غموض موقف برشلونة يمنح الأمل لمانشستر يونايتد

ذكر موقع صحيفة الإندبندت البريطانية أن فريق مانشستر يونايتد فتح قنوات الاتصال مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن إدارة "الشياطين الحمر" ترى أن إمكانية حسم الصفقة أمر وارد للغاية.

وتابع المصدر أن مانشستر يونايتد يُعول على محيط الدولي الفرنسي، لاسيما أخاه وعائلته، بهدف إقناعه بارتداء قميص النادي الإنجليزي العريق بداية من الموسم المقبل. وأردف أن مدرب الفريق أولي سولسكاير بحاجة ماسة إلى لاعب من طينة غريزمان في الفريق.

ونوه المصدر إلى أن غموض موقف برشلونة بشأن التعاقد مع غريزمان يُمهد الطريق أمام مانشستر يونايتد لضم الفائز بكأس العالم الأخيرة مع منتخب "الديكة"، مشيراً إلى أنه بينما يتحمس البعض في إدارة برشلونة للتعاقد مع غريزمان لما يمتلكه من موهبة كروية كبيرة، فإن البعض الآخر لا يري جدوى إنفاق مبلغ كبير (أكثر من 100 مليون يورو) على ضم اللاعب الفرنسي.

وتابعت صحيفة الإندبندنت بالقول إن هناك عدة عوامل ترجح كفة انتقال غريزمان إلى مانشستر يونايتد، من بينها عدم اهتمام أندية أوروبية كبيرة بخدمات اللاعب على غرار مانشستر سيتي وريال مدريد، مضيفة أن اللاعب لا يدخل كذلك في خطط باريس سان جيرمان الحالية. بيد أن الأمر يمكن أن يتغير في حال انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وكان غريزمان قريباً للغاية من الانتقال إلى برشلونة في السنة الماضية، إلا أن صاحب القدم اليسرى الساحرة أدار ظهره للفريق الكتالوني في اللحظة الأخيرة وفضل الاستمرار مع فريقه الإسباني أتلتيكو مدريد، الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأعلن أنطوان غريزمان قبل أيام رحيله رسمياً عن أتلتيكو مدريد، وذلك بهدف رغبته في خوض تجربة كروية جديدة، فيما أشارت عدة تقارير صحفية إلى أن غريزمان ينتظر تحرك برشلونة من أجل الانتقال إلى الفريق الكتالوني في "الميركاتو" الصيفي.

ر.م/ ي.أ