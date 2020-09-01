غموض حول أسباب انفجار في مركز تابع لحزب الله بجنوب لبنان

قال مصدر أمني إن مستودع سلاح لجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية انفجر في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء (22 سبتمبر/أيلول) بسبب خطأ فني، وفق ما أوردت وكالة رويترز. وقال مصدر أمني آخر لذات الوكالة في وقت سابق إن حزب الله فرض طوقا أمنيا حول المنطقة التي وقع بها الانفجار في قرية عين قانا. وذكرت مصادر أمنية أن الانفجار تسبب في سقوط عدد من الجرحى، ولم ترد تأكيدات فورية على سقوط قتلى.

وقال أحد سكان قرية عين قانا لوكالة فرانس برس "إنه مركز للحزب على شكل منزل"، مشيراً إلى أن عناصر من الحزب فرضوا طوقاً أمنياً على المكان الذي هرعت إليه سيارات الإسعاف. وقال "اهتزت القرية بنا تماماً".

وأكد مصدر عسكري لفرانس برس أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنه مركز لحزب الله"، من دون أن يتمكن من تحديد أسباب ما حصل. ولم يصدر أي تعليق رسمي من حزب الله حتى الآن.

ووقع الانفجار قرابة الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي وغطت سحب من الدخان الأسود سماء القرية ومحيطها. وتداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو تظهر سحب الدخان. كما نقلت وسائل اعلام محلية صوراً تظهر مساحة متفحمة بالقرب من مبان في خراج القرية.

ويعدّ حزب الله لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية في لبنان، ويمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ دقيقة طالما حذرت إسرائيل، عدوته اللدودة، منها . ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل أيضاً على الانفجار.

ولم يتمكن اللبنانيون حتى الآن من تخطي تداعيات الانفجار المروع الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.



ع.ج.م/ع.ش ( رويترز، أ ف ب)