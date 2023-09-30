 غضب وحزن في بريطانيا بعد قطع شجرة عمرها قرنين | التغيرات المناخية | DW | 30.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

غضب وحزن في بريطانيا بعد قطع شجرة عمرها قرنين

لا يعرف المحققون البريطانيون بعد أسباب إقدام أحدهم على قطع شجرة عمرها قرنين. المارة وجدوا الشجرة مقطوعة بما يبدو أنه منشار كهربائي. لكن هل ماتت الشجرة أم هناك إمكانية زرعها مجددا؟

غضب في بريطانيا بعد قطع شجرة عمرها قرنين

غضب في بريطانيا بعد قطع شجرة عمرها قرنين

أوقِف رجل ستينيّ مساء أمس الجمعة (30 سبتمبر/أيلول 2023) في إطار التحقيق في قطع إحدى أكثر الأشجار شهرة في المملكة المتحدة، على ما أعلنت الشرطة بعد إخلاء سبيل فتى في السادسة عشرة.

مختارات

وأثار قطع شجرة "سيكامور غاب" المعمّرة التي كانت تنتصب منفردة بين تلّتين في منطقة طبيعية خلابة بشمال إنكلترا الحزن والغضب في المملكة المتحدة.

وتقع شجرة القيقب التي يبلغ عمرها 200 عام بالقرب من سور هادريان الذي بني في العصر الروماني لمنع غزوات البرابرة وأدرجته اليونسكو على قائمتها للتراث لليونسكو.

واختيرت "سيكامور غاب" عام 2016 "شجرة العام"، وظهرت في فيلم "روبن هود" لكيفن كوستنر عام 1991، وهي من بين أكثر الأشجار التي تُلتقط صور لها في بريطانيا.

وأعلنت شرطة نورثمبريا التي تتولى التحقيق في هذا "العمل التخريبي عن سابق تصور وتصميم" مساء الجمعة أنها أوقفت "رجلاً ستينياً على صلة بالحادث".

وكانت الشرطة قد أخلت سبيل مراهقاً في السادسة عشرة أوقِف الخميس للاشتباه في إلحاقه "أضراراً" بالشجرة، وذلك "في انتظار استكمال التحقيقات".

ونقل بيان عن المسؤولة في شرطة نورثمبريا ريبيكا فيني مينزيس قولها "آمل في أن يُظهر هذا التوقيف الثاني جديتنا في هذه القضية، والتزامنا العثور على المسؤولين (عن قطع الشجرة) وإحالتهم على القضاء". وعثرت مجموعة من المارة صباح الخميس على الشجرة مقطوعة من جذعها بما يُرجّح أنه منشار كهربائي.

شجرة سيكامور غاب البريطانية

تقع شجرة القيقب التي يبلغ عمرها 200 عام بالقرب من سور هادريان الذي بني في العصر الروماني لمنع غزوات البرابرة وأدرجته اليونسكو على قائمتها للتراث لليونسكو.

ونددت النائبة المحلية ماري فوي بما وصفته بـ"عمل تخريبي غبي ومحزن" تعرّض له موقع مميز في شمال شرق إنجلترا. وقال النائب المحلي ستيفن بريدغيت في منشور عبر شبكة "اكس"، إن الشجرة "قُطعت بلا شك بمنشار".

وزار عدد كبير من سكان المنطقة الموقع، معربين عن تقديرهم للشجرة، فيما وُضعت باقات من الزهور قرب جذعها أمام الطوق الأمني الذي أقامته الشرطة.

وقال مدير هيئة متنزه نورثمبرلاند الوطني توني غيتس لوكالة فرانس برس "أشعر بإحساس فعلي بالخسارة". وأضاف "لقد ذرف الناس الدموع وتلقينا عبر شبكات التواصل وموقعنا الإلكتروني رسائل من أشخاص تأثروا بقطع الشجرة".

وقال راين نوتمان، وهو عامل تقني يبلغ 40 عاماً، لوكالة فرانس برس "إنه لأمر مخزٍ أن يُقدم شخص على تخريب هذا المنظر الطبيعي الجميل".

وعبر موقع "اكس" (تويتر سابقاً)، أبدت منظمة "ناشونال تراست" المعنية بحماية التراث شعورها بـ"الصدمة والحزن الشديدين". وأكد مدير المنظمة أندرو بود أن الشجرة تمثل "عنصراً مهماً ورمزياً للطبيعة منذ نحو 200 سنة"، كما أفاد مسؤول في هذه الهيئة لمحطة "بي بي سي" إن الشجرة "بصحة جيدة" وأن إعادة زرعها قد تكون ممكنة.


إ.ع/ف.ي (أ ف ب)

  • Auf der Bundesgartenschau 2023 laufen Besucher an einem Blumenbeet entlang

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    الاخضرار والزهور

    في الماضي كان معرض حدائق ألمانيا بوندسغارتن شاو (Bundesgartenschau) مناسبة لعرض أحدث اتجاهات تصميم الحدائق. ومع ذلك بدأت هذه المعارض في تلقي مزيد من الانتقادات، بسبب التغييرات الكبيرة التي طرأت على الحدائق والمتنزهات القائمة وضرورة إزالة الأشجار لإفساح المجال لمواقف سيارات الزوار.

  • Blick über das Gelände der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    معرض حدائق مستدام

    يرغب معرض حدائق ألمانيا في مانهايم اتباع طرق مختلفة، فقد تم اختيار موقع المعرض في بناء سابق لثكنة عسكرية. وتحت شعار "أفضل الآفاق" لن يتم عرض الزهور فحسب حتى يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول، بل وسيتم التفاعل أيضًا مع قضايا مثل حماية المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والتخطيط العمراني وضمان الأمن الغذائي.

  • Eine Zierlauch-Blüte auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    العين تعشق "كل جميل"!

    يتم تمرير مثل هذه المواضيع الجادة بشكل أفضل عندما يتم تقديم شيء جميل أحيانًا للاستمتاع به، مثل هذه الزهرة الرائعة لإحدى النباتات اليصلية. في بعض الأحيان، تكمن الروعة في الحجم الكبير.

  • Eine Wasserhahn-Skulptur auf der Bundesgartenschau 2023, davor trockene Erde

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    لا حديقة بدون ماء

    حدائق الزينة تعتبر رفاهية في أجزاء كثيرة من العلم حيث يكون الماء نادرا. ولهذا السبب يسلط معرض عام 2023 الضوء على مشكلة نقص المياه في العديد من الأماكن. إذ أن أحد أهداف الاستدامة للأمم المتحدة هو توفير المياه لجميع الناس وتأمين حاجتهم من مياه الشرب النظيفة وبنكلفة معقولة.

  • Eine Reihe von Duschen auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    هل ترغب في حمام بارد؟

    تتجلى أهمية المياه النظيفة في معرض حدائق ألمانيا أيضا. ليس فقط الآلاف من النباتات في المعرض الزراعي بحاجة إليها، بل الزوار أيضًا يمكنهم التبريد عند درجات حرارة تصل إلى حوالي 35 درجة مئوية. لذا: اجلس وتمتع بالماء! ولكن انتبه: لا يتم تقديم المناشف.

  • Ein Schild Prämierter Naturgarten auf einem abgestorbenen Baum vor einem Garten

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    حماية البيئة والتنوع البيولوجي

    مساحات عشب كبيرة وأسمدة صناعية وكميات كبيرة من الماء ليست ضرورية. يقرر مزيد من الناس اليوم الاستثمار في حدائق طبيعية. في هذه الحدائق، تنمو النباتات البرية المحلية، مما يوفر ملاذًا قيمًا ومصدرًا للغذاء للكثير من الحيوانات والنباتات المحلية.

  • Ein begrüntes Dach auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    مساحة كافية على أصغر سطح!

    لا يمكن زراعة مساحات الحدائق وجعلها خضراء، ولكن أسطح الأبنية والواجهات أيضا. التأثير مذهل: وخاصة في المدن يمكن أن تقلل النباتات الموجودة على الأسطح والجدران من درجة الحرارة بشكل ملحوظ. وهذا يبدو جميلاً أيضًا!

  • Ein Auto dient auf der Bundesgartenschau 2023 als Springbrunnen

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    الحديقة هي آخر مخرج

    في تصميم الحدائق لا حدود للخيال. على سبيل المثال يتم استخدام سيارة كبركة صغيرة. على الأقل لم يعد ينبعث غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارة المهجورة.

  • Ein Spiegel zeigt eine Skulptur auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    أنيق لكن حار

    من يرغب في شيء أكثر تميزا، قد يجد تصميم هذه الحديقة مفيدًا. ألواح معدنية ومقاعد من الخرسانة ومرآة دوارة تسلط الضوء على التماثيل المدمجة. لا حاجة لتنظيف الأوراق المتساقطة. لكن مع ارتفاع درجات الحرارة قد يصبح المكان غير مريح.

  • Auf der Bundesgartenschau 2023 fliegt ein Taubenschwänzchen auf eine Blüte

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    فسحة للفراشة

    هذا النوع من الفراش يفضل الأزهار الحقيقية، ونظرًا لطيرانه المشابه لطائر الكوليبري، يُطلق على هذه الفراشة اسم فراشة الكوليبري. لاحظ: كلما زاد عدد النباتات المحلية في الحدائق، كلما زادت فرص الحشرات والطيور للعثور على طعام وملاذ.

  • Ein Reiher sitzt auf dem gelben Dach eines Bootes

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    على متن قارب وسط البحيرة

    وجد طائر البجع هذا مكانت له ليستريح، فقد حطّ على أحد القوارب التي تقل عادة الزوار في جولة حول البحيرة في حديقة لويزن. ومع وجود شيء من التفاهم المتبادل، يمكن التعايش بين الإنسان والحيوان بشكل جيد.

  • Seerosen auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    عندما تتفتح الأزهار وسط الماء

    إنه الزنبق المائي، منذ أن خدلها الرسام مونيه في لوحاته، تُعتبر رمزًا للرومانسية والشاعرية. والماء البارد والألوان الخلابة تبعث الراحة في نفس الإنسان - خاصة في الأيام الحارة.

  • Skulpturen von Bilderrahmen auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    مكان خالٍ؟

    رغم أن المكان يبدو هنا خاليًا من البشر، فإن معرض حدائق ألمانيا 23 يجذب الناس. ويتوقع المنظمون أن يصل عدد الزوار إلى ما يقرب من مليوني زائر. ويمكن للزوار أن يكتشفوا هنا صحة المثل البنغالي القائل: الأغبياء يستعجلون والأذكياء ينتظرون والحكماء يذهبون إلى الحديقة. إعداد: مارتين مونو/ م.م


مواضيع ذات صلة

September 7, 2021, Porto Velho, Rondonia, Brazil: Burning of the Amazon Forest, in the city of Porto Velho, in the state of RondÃÂ_nia, on the afternoon of Tuesday 7th September. In June, the federal government issued a decree banning burning throughout Brazil for 120 days. (Credit Image: Â© Fernando Souza/ZUMA Press Wire

قادة العالم يتفقون على مكافحة انبعاثات الميثان وحماية الغابات 02.11.2021

توصل قادة العالم، في مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) المنعقد في غلاسكو إلى اتفاقين رئيسين يهدف أحدهما إلى احتواء الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، فيما يهدف الآخر إلى حماية الغابات.

IDN, 2004: Junge steht vor zerstoerter Regenwaldflaeche . [en] Boy standing in front of clearcut area in rain forest. | IDN, 2004: Boy standing in front of clearcut area in rain forest.

قمة المناخ ـ أكثر من 100 دولة تلتزم بحماية "رئة" كوكب الأرض 02.11.2021

التزم أغلب زعماء العالم في مؤتمر "كوب 26" للمناخ بغلاسكو بالعمل على لجم قطع أشجار الغابات بحلول 2030. وميزانية ضخمة رصدت لذلك. ردّ فعل خبراء البيئة جاء متفاوتاً بين مرحب وبين محذر من أن يتيح ذلك قطع الأشجار لعقد قادم.

Bildnummer: 53459447 Datum: 03.07.2009 Copyright: imago/McPHOTO Stapel mit Lautsprecherboxen Stack of speakers - McPKPA OBjekte Kbdig xdp 2009 quer Fotografie Foto Photografie Querformat Farbaufnahme Farbe farbig NOP Außenaufnahme Lautsprecher Bass Bassbox Hochtöner Basslautsprecher Musikbox Lautsprecherbox Lautstaerke Musik Ton Hifi Tinitus Hoersturz Kommunikation Konzert Open Air Konzert Lautsprecherturm Boxenturm Veranstaltung Technik PA Stereo High Fidelity groß Gitter Holz photo photography landscape ink color colored external host speaker bass cabinet tweeter woofer music volume sound sudden deafness communication concert open air Concert tower speakers events technology large lattice wood Bildnummer 53459447 Date 03 07 2009 Copyright Imago McPHOTO Stack with Loudspeakers Stack of Speakers McPKPA Objects Kbdig XDP 2009 horizontal Photography Photo Photography Landscape Ink Color color NOP Outside view Speaker Bass Jukebox Loudspeaker Music Sound Hr Tinitus Communication Concert Open Air Concert Speaker tower Boxing tower Event Technology PA Stereo High Fidelity big Grid Wood Photo Photography Landscape Ink Color Colored External Host Speaker Bass Cabinet tweeter woofer Music VOLUME Sound Sudden Deafness Communication Concert Open Air Concert Tower Speakers Events Technology Large lattice Wood

الضوضاء.. تهديد مميت غير مرئي 29.04.2022

لا يمكن أن تكون الضوضاء مزعجة فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تصيب الإنسان بالمرض، كما يمكنها أن تسبب اضطراب النظم البيئية. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الضوضاء، إليك كل ما تحتاج معرفته حول هذا الخطر.