غضب وحزن في بريطانيا بعد قطع شجرة عمرها قرنين

أوقِف رجل ستينيّ مساء أمس الجمعة (30 سبتمبر/أيلول 2023) في إطار التحقيق في قطع إحدى أكثر الأشجار شهرة في المملكة المتحدة، على ما أعلنت الشرطة بعد إخلاء سبيل فتى في السادسة عشرة.

وأثار قطع شجرة "سيكامور غاب" المعمّرة التي كانت تنتصب منفردة بين تلّتين في منطقة طبيعية خلابة بشمال إنكلترا الحزن والغضب في المملكة المتحدة.

وتقع شجرة القيقب التي يبلغ عمرها 200 عام بالقرب من سور هادريان الذي بني في العصر الروماني لمنع غزوات البرابرة وأدرجته اليونسكو على قائمتها للتراث لليونسكو.

واختيرت "سيكامور غاب" عام 2016 "شجرة العام"، وظهرت في فيلم "روبن هود" لكيفن كوستنر عام 1991، وهي من بين أكثر الأشجار التي تُلتقط صور لها في بريطانيا.

وأعلنت شرطة نورثمبريا التي تتولى التحقيق في هذا "العمل التخريبي عن سابق تصور وتصميم" مساء الجمعة أنها أوقفت "رجلاً ستينياً على صلة بالحادث".

وكانت الشرطة قد أخلت سبيل مراهقاً في السادسة عشرة أوقِف الخميس للاشتباه في إلحاقه "أضراراً" بالشجرة، وذلك "في انتظار استكمال التحقيقات".

ونقل بيان عن المسؤولة في شرطة نورثمبريا ريبيكا فيني مينزيس قولها "آمل في أن يُظهر هذا التوقيف الثاني جديتنا في هذه القضية، والتزامنا العثور على المسؤولين (عن قطع الشجرة) وإحالتهم على القضاء". وعثرت مجموعة من المارة صباح الخميس على الشجرة مقطوعة من جذعها بما يُرجّح أنه منشار كهربائي.

تقع شجرة القيقب التي يبلغ عمرها 200 عام بالقرب من سور هادريان الذي بني في العصر الروماني لمنع غزوات البرابرة وأدرجته اليونسكو على قائمتها للتراث لليونسكو.

ونددت النائبة المحلية ماري فوي بما وصفته بـ"عمل تخريبي غبي ومحزن" تعرّض له موقع مميز في شمال شرق إنجلترا. وقال النائب المحلي ستيفن بريدغيت في منشور عبر شبكة "اكس"، إن الشجرة "قُطعت بلا شك بمنشار".

وزار عدد كبير من سكان المنطقة الموقع، معربين عن تقديرهم للشجرة، فيما وُضعت باقات من الزهور قرب جذعها أمام الطوق الأمني الذي أقامته الشرطة.

وقال مدير هيئة متنزه نورثمبرلاند الوطني توني غيتس لوكالة فرانس برس "أشعر بإحساس فعلي بالخسارة". وأضاف "لقد ذرف الناس الدموع وتلقينا عبر شبكات التواصل وموقعنا الإلكتروني رسائل من أشخاص تأثروا بقطع الشجرة".

وقال راين نوتمان، وهو عامل تقني يبلغ 40 عاماً، لوكالة فرانس برس "إنه لأمر مخزٍ أن يُقدم شخص على تخريب هذا المنظر الطبيعي الجميل".

وعبر موقع "اكس" (تويتر سابقاً)، أبدت منظمة "ناشونال تراست" المعنية بحماية التراث شعورها بـ"الصدمة والحزن الشديدين". وأكد مدير المنظمة أندرو بود أن الشجرة تمثل "عنصراً مهماً ورمزياً للطبيعة منذ نحو 200 سنة"، كما أفاد مسؤول في هذه الهيئة لمحطة "بي بي سي" إن الشجرة "بصحة جيدة" وأن إعادة زرعها قد تكون ممكنة.



إ.ع/ف.ي (أ ف ب)