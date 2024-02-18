غضب إسرائيلي بعد تشبيه رئيس البرازيل حرب غزة بـ"المحرقة"

"عقد المقارنات بين إسرائيل والنازيين وهتلر هو تجاوز لخط أحمر"، يقول بنيامين نتنياهو ردا على الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة وشبهها بنظام هتلر.

اتهمت إسرائيل اليوم الأحد (18 فبراير/ شباط 2024) الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالتهوين من شأن المحرقة النازية (الهولوكوست) وإهانة اليهود بعد تشبيهه للحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في غزة بالإبادة التي ارتكبها النازيون في الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا للصحفيين الأحد في أديس أبابا، حيث حضر القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي،: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة". وأضاف: "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال". وتابع دا سيلفا: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود"، بحسب تعبيره.

وتعتبر هذه من أشدّ التصريحات التي أدلى بها الرئيس البرازيلي اليساري بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاعها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وكان لولا قد وصف هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل بأنه عمل "إرهابي". لكن منذ ذلك الحين، ينتقد بشدّة الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ندد لولا أيضا بتعليق المساعدات الإنسانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، وحث على التحقيق في الأخطاء من دون قطع التمويل لمساعدة المتضررين مما وصفها لولا بأنها "إبادة جماعية".

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استدعاء السفير

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ستستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تعليقات الرئيس البرازيلي. كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتهام الرئيس البرازيلي بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة أمر مخز و"يتجاوز خطا أحمر".

ووصف نتنياهو تصريحات لولا بأنها "استخفاف بالمحرقة ومحاولة للإضرار بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وقال في بيان إن "المقارنة بين إسرائيل ومحرقة النازيين وهتلر تجاوز للخط الأحمر". وأضاف أن "إسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها وضمان مستقبلها حتى تحقيق النصر الكامل وهي تفعل ذلك مع احترامها للقانون الدولي". وتابع نتنياهو: "قررت مع وزير الخارجية (الإسرائيلي يسرائيل) كاتس استدعاء السفير البرازيلي لدى إسرائيل لتوجيه اللوم له على الفور". وكتب كاتس على منصة اكس أن الاجتماع سيُعقد الاثنين.

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على منصة اكس "تقف البرازيل إلى جانب حماس منذ سنوات. الرئيس لولا يدعم منظمة إرهابية تمارس الإبادة (...) وبذلك يجلب العار لشعبه وينتهك قيم العالم الحر".

ص.ش/خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)