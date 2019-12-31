غصن استخدم جواز سفر فرنسي في هروبه من اليابان وتركيا تحقق

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس (الثاني من كانون الثاني / يناير 2020) إن السلطات في اليابان سمحت لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات بالاحتفاظ بجواز سفر فرنسي احتياطي في خزنة مغلقة بعد إخلاء سبيله بكفالة مما يسلط بعض الضوء على تفاصيل هروب غصن المثير إلى لبنان. وأضافت الهيئة أن ممثلي ادعاء داهموا مقر سكن غصن في طوكيو الخميس.

وقال كبير فريق محاميه جونيشيرو هيروناكا إن المحامين يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة برجل الأعمال. غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (إن.إتش.كي) ذكرت إن المحكمة سمحت له بالاحتفاظ بجواز سفر ثان طالما بقي "في صندوق مقفل" يحمل مفتاحه محامو غصن. ولا توجد بيانات لهيئة الهجرة تظهر مغادرة غصن من اليابان، لكنه دخل لبنان بجواز سفر فرنسي، وفق إن.إتش.كي.

من جانبها، ذكرت رويترز أن شركة أمنية خاصة رتبت لخروج غصن الذي يحمل جنسيات فرنسا ولبنان والبرازيل من طوكيو خلسة قبل أيام تنفيذا لخطة وُضعت على مدى ثلاثة أشهر. ولم تعلق السلطات اليابانية رسميا على اختفاء غصن. والحكومة في عطلة هذا الأسبوع بمناسبة حلول العام الجديد.

وقال مسؤولون في لبنان إن غصن دخل البلاد بشكل قانوني بجواز سفر فرنسي. لكن أحد محامي غصن اليابانيين قال إن فريق الدفاع لا يزال بحوزته كل جوازات سفر غصن الثلاثة، بموجب شروط الإفراج عنه بكفالة. لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلت عن مصادر لم تحددها قولها إن جواز سفر فرنسيا احتياطيا صدر لغصن وإنه احتفظ به خلال الشهور التي سبقت خروجه من البلاد.

ونسبت الهيئة إلى المصادر قولها إن غصن كان "مضطرا" للاحتفاظ بجواز السفر معه منذ مايو/ أيار لكنها لم تذكر السبب. والأجانب في اليابان ملزمون بحمل بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة أو جوازات السفر معهم في كل الأوقات. وذكرت الهيئة أن محامي غصن طلبوا تغيير شروط إخلاء سبيله حتى يتسنى له الاحتفاظ بجواز سفر في خزنة مغلقة. وأضافت أن مفتاح هذه الخزنة كان بحوزة محامي غصن.

ويستعد المدعون والشرطة لبدء تحقيقات في الهروب المذهل، ويعتقدون أنه غادر "بطريقة غير قانونية" بحسب هيئة الإذاعة الرسمية. وتعتزم السلطات تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في منزله وأماكن أخرى يشتبه بأن غصن ظهر فيها قبل هروبه، وفق إن.إتش.كي.

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ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من جونيتشيرو هيروناكا محامي غصن ولا السفارة الفرنسية في طوكيو ولا مكتب الادعاء العام في منطقة طوكيو.

في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أغنيس بانييه-روناشيه الخميس إن فرنسا لن تسلم المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن في حال دخل إلى فرنسا. وقالت الوزيرة لقناة بي أف أم تي في "إذا جاء غصن إلى فرنسا، لن نقوم بتسليمه، لأن فرنسا لا ترحل بتاتاً مواطنيها؛ لذلك سنطبق على غصن القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر، لكن ذلك لا ينفي اعتقادنا بأن غصن يجب ألا يتهرب من القضاء الياباني".

على صعيد متصل، قالت قناة (إن.تي.في) التركية اليوم الخميس إن الشرطة التركية ألقت القبض على عدد من الأشخاص بعدما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في مرور كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات من تركيا وهو في طريقه إلى لبنان بعد هروبه من اليابان.

من جانبه، نفى مصدر في القصر الرئاسي الخميس أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون قد التقى رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن، بعد وصوله إلى بيروت إثر فراره من اليابان.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/رويترز)