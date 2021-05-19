 ″غسيل الدم″.. إجراء علاجي ألماني لإنقاذ الأرواح من كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.05.2021

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صحة

"غسيل الدم".. إجراء علاجي ألماني لإنقاذ الأرواح من كورونا

عندما تتطلب الإصابة بكورونا التنفس الصناعي تصبح نسبة النجاة من الموت 50 في المائة. ولا يموت المريض بسبب الفيروس وإنما بسبب رد فعل جهاز مناعة الجسم على الأكثر. لكن "غسيل الدم" يعطي الأمل في النجاة من الموت بكوفيد.

صورة رمزية لخلية (اللون الأحمر) مصابة بفيروس كورونا المستجد سارس-كوف-2)

صورة رمزية لخلية (اللون الأحمر) مصابة بفيروس كورونا المستجد "سارس-كوف-2)

رغم تراجع حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19"، إلا أن هذا المرض ما زال قاتلاً، لأن الأبحاث والتجارب طيلة شهور أظهرت أن من تحدث له مضاعفات ويتوجب وضعه تحت أجهزة التنفس الصناعي، تكون نسبة نجاته من الموت هي 50 في المائة أو بعبارة أخرى "كل مريض من اثنين في هذه الحالة ينتهي به المرض إلى الموت"، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني للقناة الثانية الألمانية "ZDF".

مختارات

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة كورونا في غضون أقل من عامين. وعالمة أوبئة في المنظمة تكشف عن الحاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كوفيد - 19.

هل ستكون الحبة التي يختبرها حاليا باحثون بريطانيون الوسيلة الأفضل لحسم المعركة ضد كورونا؟ هذا الدواء المنتظر قادر على قتل فيروس كوفيد19 في الجسم في غضون أيام. وقد نجح في تجاوز مرحلة تجريبية هامة.

وفي مستشفى هافلهوهى بالعاصمة الألمانية برلين، يعمل الأطباء على تجنب وفاة هذا العدد الكبير من الناس خلال فترة العلاج، ولذلك سلكوا طريقاً غير تقليدي من خلال علاج بعملية تسمى "غسيل دم" للحالات الصعبة، تم تطويرها لمرضى الجلطات القلبية.

هذا الإجراء يمكن استخدامه في مستشفيات كثيرة. بيد أنه وبالنظر إلى أن الطب يستند إلى التجارب، فإن هذا النوع من العلاج يتطلب دراسة سريرية حتى يحظى بقبول عام. لكن الأطباء في مستشفى هافلهوهى يستخدمون هذا الإجراء منذ مدة وحققوا من خلاله نجاحاً.

وقال فابريسيو إسبوسيتو، الطبيب الأول في طب الحالات الحرجة بالمستشفى: "حتى الآن تم علاج 14 مريضاً كانوا في العناية المركزة، أي كانت حالاتهم خطيرة، فتعافى منهم البعض بسرعة وتغلبوا على مسارات صعبة جداً" من المرض.

هذا الإجراء لو تم استخدامه في مستشفيات أخرى فسوف يكون سبباً في إنقاذ الكثير من الأرواح. لكن إسبوسيتو يؤكد على ضرورة إجراء دراسة كبيرة حول ذلك الإجراء.

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طريقة بريطانية لعلاج ضيق التنفس الناجم عن كورونا

كيف تتم طريقة العلاج؟

طريقة العلاج هذه طورتها شركة "بنتراكور" في ولاية براندبورغ الألمانية. وتقوم عملية "غسيل الدم" على فرضية أن مرضى "كوفيد-19" لا يموتون بالضرورة بسبب الفيروس وإنما على الأكثر من خلال رد الفعل المتخطي للحدود من جانب جهاز المناعة.

ويقول أحمد شريف، المدير التنفيذي لشركة "بنتراكور": "ليس الفيروس هو من يقضي على خلايا الرئة وإنما جهاز المناعة" هو من يفعل ذلك.

فعند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تتضاعف بشكل دراماتيكي طبقات المخاط التي تحمي الرئة، وتمتلئ تماماً بالسوائل فقاعات الرئة الضرورية للتنفس، وهذا لا يسبب بالضرورة تلفاً للفقاعات، لكن في هذه الحالة يعتقد جهاز المناعة في الجسم أن خلايا الرئة ستموت فيقوم بالتخلص منها عبر ما يعرف بـ"خلايا الافتراس". هذا يؤدي في النهاية إلى تدمير الرئة وبالتالي موت المريض. ويكون لمعدل الالتهاب في الجسم تأثير حاسم على هذا الحدث الخطير، بحسب ما ذكر موقع "ZDF".

ويوضح الموقع أن هناك مادة بروتينية تعرف اختصاراً باسم CRP، تزداد كميتها في الدم عند تعرض الجسم للعدوى أو الالتهابات. والمعدل الطبيعي لـ"CRP" في الدم يقع بين ميلليغرام واحد وحتى خمسة ميلليغرامات لكل لتر دم. وإذا ما بلغت النسبة 100 ميلليغرام، يجري الحديث عن إصابة خطيرة بـ"كوفيد-19".

ويمكن أن تصل النسبة لدى مرضى كورونا حتى 500 ميلليغرام في كل لتر دم. كما يمكن للمادة البروتينية أن تخزن في مكونات أخرى غريبة عن الجسم، مثل البكتيريا والفطريات والطفيليات. وبهذه الطريقة تكون للجسم قدرة أكبر على التعرف على مسببات المرض والقضاء عليها.

ولقد طورت شركة بنتراكور إجراءً من أجل خفض نسبة الـ"CRP" في الدم. ومن خلال هذا الإجراء، تحدث عملية تنقية لدم المريض وبهذا لا يقوم جهاز المناعة بتحييد خلايا الرئة، وتتعافى تلك الخلايا. وتصبح لدى المرضى فرصة كبيرة في النجاة من الموت.

سؤال مهم 

لكن السؤال هو: لماذا لا يجري التوسع في استخدام هذا الإجراء؟ يقول موقع "ZDF" إن الشركة استخدمت أسلوب "غسيل الدم" مع موظف لديها أصيب بالمرض، وتم من خلال ذلك إنقاذ حياته. لكن إجراء دراسة سريرية حول فرضيات الشركة بخصوص نسبة المادة البروتينية وما يتعلق بهذا الإجراء تحتاج إلى أموال لا تملكها.

وقد رفضت الحكومة الألمانية وولاية بافاريا تقديم دعم للشركة. كما حاولت الشركة الحصول على دعم بهذا الخصوص من قبل بعض الوزارات وكذلك من معهد روبرت كوخ، ولكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن.

ويقول الموقع الألماني إن مشاكل الباحثين في شركة "بنتراكور" ليست حالة فردية، فقد أظهرت دراسة أن كثيراً من الشركات ومشروعات الأبحاث الخاصة بكورونا وعلاجها وأدويتها تفشل بسبب نقص التمويل.

صلاح شرارة

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.