من منا لا يسمع بالجنات الضريبية التي يتم فيها غسيل الأموال غير الشرعية. وتشمل عمليه الغسيل هذه المال الذي يتم كسبه من صفقات تجارة المخدرات وبيع الأسلحة في السوق السوداء والرشوة وغيرها.

تنتشر أماكن غسيل الأموال في انحاء مختلفة من العالم. ومن أبرز الأماكن المعروفة بها حمهورية بنما، وجزء الكاريبي وسويسرا ولوكسمبورغ وبعض الولايات الأمريكية وإماارة دبي.