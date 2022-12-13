نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

غسيل الأموال

من منا لا يسمع بالجنات الضريبية التي يتم فيها غسيل الأموال غير الشرعية. وتشمل عمليه الغسيل هذه المال الذي يتم كسبه من صفقات تجارة المخدرات وبيع الأسلحة في السوق السوداء والرشوة وغيرها.

تنتشر أماكن غسيل الأموال في انحاء مختلفة من العالم. ومن أبرز الأماكن المعروفة بها حمهورية بنما، وجزء الكاريبي وسويسرا ولوكسمبورغ وبعض الولايات الأمريكية وإماارة دبي.

روسيا تشترط تنازل أوكرانيا عن الأراضي التي ضمتها قبل أي مفاوضات

روسيا تشترط تنازل أوكرانيا عن الأراضي التي ضمتها قبل أي مفاوضات 13.12.2022

قال الكرملين إن أي مفاوضات مع أوكرانيا لابد أن تنطلق من تنازل كييف عن الأراضي التي ضمتها روسيا إليها. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا جمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان الأوكرانيين.

عزل نائبة رئيسة البرلمان بعد تورطها في فضيحة فساد

عزل نائبة رئيسة البرلمان بعد تورطها في فضيحة فساد 13.12.2022

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح عزل إيفا كايلي من منصبها بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان، بعد تورطها في فضيحة فساد وغسل الأموال تتعلق بقطر. وتنفي قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم حاليا، تورطها في أي مخالفات.
بايدن يوقّع قانونًا يحمي زواج المثليين في الولايات المتحدة

بايدن يوقّع قانونًا يحمي زواج المثليين في الولايات المتحدة 13.12.2022

يوقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمام آلاف الضيوف وفي أجواء احتفالية في البيت الأبيض، قانونًا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ألمانيا.. منفد هجوم على معبد يهودي يحتجز رهينتين داخل السجن

ألمانيا.. منفد هجوم على معبد يهودي يحتجز رهينتين داخل السجن 13.12.2022

احتجز متطرف يميني، نفذ عام 2019 هجوما مميتا على كنيس يهودي في مدينة هاله الألمانية، لفترة وجيزة اثنين من العاملين في السجن كرهائن وأصيب عندما تغلب عليه عاملون آخرون داخل السجن القريب من مدينة ماغدبورغ الألمانية.

مؤتمر دولي في باريس لحشد الدعم لمساعدة أوكرانيا

مؤتمر دولي في باريس لحشد الدعم لمساعدة أوكرانيا 13.12.2022

تستعد باريس لاستضافة مؤتمر دولي لحشد المساعدات لأوكرانيا وبنيتها التحتية بمشاركة نحو 70 دولة ومنطمة دولية، فيما أكد وزير الطاقة الأوكراني أن على العالم "إعادة النظر في السلامة النووية" بعد سيطرة روسيا على محطة.

شولتس يؤكد لأوكرانيا استمرار دعم مجموعة السبع لها

شولتس يؤكد لأوكرانيا استمرار دعم مجموعة السبع لها 12.12.2022

قبيل نهاية الرئاسة الدورية الألمانية لها، عقدت مجموعة السبع قمة افتراضية أكدت فيها استمرار دعمها لأوكرانيا في "كفاحها الدفاعي ضد روسيا". القمة تبنت مقترح المستشار الألماني أولاف شولتس بتأسيس "نادي المناخ".
إسرائيل تكشف عن آخر برقية من جاسوسها في سوريا إيلي كوهين

إسرائيل تكشف عن آخر برقية من جاسوسها في سوريا إيلي كوهين 12.12.2022

وضعت إسرائيل أخيرا حدا للجدل الدائر منذ عقود بشأن أحد أشهر جواسيسها، فقد كشف جهاز الموساد النقاب عن آخر برقية أرسلها جاسوسه الأسطوري إيلي كوهين قبل اعتقاله وإعدامه في دمشق، بعد أن نجح في التسلل إلى قمة هرم النظام السوري.
شبهات فساد مرتبطة بقطر ـ هجوم على الديموقراطية الأوروبية!

شبهات فساد "مرتبطة بقطر" ـ "هجوم على الديموقراطية الأوروبية"! 12.12.2022

تحت وقع الصدمة داخل الاتحاد الأوروبي تتواصل التحقيقات في شبهات الفساد "المرتبطة بقطر" داخل البرلمان الأوروبي. وارسو تسخر وبرلين تعرب عن صدمتها، فيما اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي أن "الديموقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم".
تقرير: إصابة جنود صينيين وهنود في مواجهات على حدود البلدين

تقرير: إصابة جنود صينيين وهنود في "مواجهات" على حدود البلدين 12.12.2022

أُصيب جنودٌ صينيّون وهنود في "مواجهات" جديدة بين الجيشين وقعت الأسبوع الماضي على الحدود المتنازع عليها في منطقة الهيملايا، وفق تقارير إعلامية. فهل تنذر هذه المواجهات بحرب بين أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان؟
الاتحاد الأوروبي يخصص ملياري يورو إضافية لدعم أوكرانيا عسكريا

الاتحاد الأوروبي يخصص ملياري يورو إضافية لدعم أوكرانيا عسكريا 12.12.2022

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تخصيص ملياري يورو لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريبا خلال ما يقرب من عشرة أشهر من الحرب. وهناك حلاف داخل الاتحاد بشأن حزمة عقوبات تاسعة على روسيا.
رايتس ووتش تتهم فرونتكس بإعادة المهاجرين إلى ليبيا قسرًا والأخيرة ترد!

"رايتس ووتش" تتهم فرونتكس بإعادة المهاجرين إلى ليبيا قسرًا والأخيرة ترد! 12.12.2022

اتهمت هيومن رايتس ووتش الوكالة الأوروبية "فرونتكس" بـ"التواطؤ في الانتهاكات" التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، مؤكدة أن الوكالة تعيد المهاجرين "قسرًا" وهي تعرف أنهم سيواجهون "معاملة وحشية". وردت فرونتكس على الاتهامات.
بعد إعدامات إيران برلين وبروكسل تعلنان عن عقوبات أوروبية جديدة

بعد إعدامات إيران برلين وبروكسل تعلنان عن عقوبات أوروبية جديدة 12.12.2022

بعد ثاني عملية إعدام متعلقة بالاحتجاجات في إيران، أدانت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك الإعدامات الأخيرة، مؤكدة أنها "محاولة سافرة لترهيب" المحتجين، وأوضحت أن العقوبات الأوروبية المتوقعة على إيران تستهدف الحرس الثوري.
زيلنسكي يكثف اتصالاته وسط جهود دولية لزيادة الدعم لأوكرانيا

زيلنسكي يكثف اتصالاته وسط جهود دولية لزيادة الدعم لأوكرانيا 12.12.2022

باتصالات مع رؤساء كل من أمريكا وفرنسا وتركيا في يوم واحد، يكثف الرئيس الأوكراني زيلنسكي نشاطه الدبلوماسي لزيادة الدعم الدولي لكييف. وأكد بايدن مواصلة دعم أوكرانيا، بينما تستضيف فرنسا مؤتمرًا لهذا الغرض.
إيران تنفذ ثاني عملية إعدام مرتبطة بالمظاهرات بعد وفاة أميني

إيران تنفذ ثاني عملية إعدام مرتبطة بالمظاهرات بعد وفاة أميني 12.12.2022

أعدمت إيران شخصًا ثانيًا على خلفية الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ ثلاثة أشهر إثر وفاة أميني. وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصًا بالإعدام حتى الآن على خلفية المظاهرات، لكن نشطاء يحذرون أن عدد المهددين بالإعدام أكبر.
الأمم المتحدة: عدد ضحايا اليمن من الأطفال يتجاوز 11 ألفًا!

الأمم المتحدة: عدد ضحايا اليمن من الأطفال يتجاوز 11 ألفًا! 12.12.2022

كشف تقرير لليونيسيف أن عدد ضحايا حرب اليمن من الأطفال تجاوز 11 ألفًا، ثلثهم قتلى، فضلًا عن زيادة عدد الأطفال المجندين إلى نحو 4 آلاف. ودعت المنظمة أطراف الحرب إلى حماية الأطفال، مؤكدة على ضرورة تجديد الهدنة.
سجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بشبهات فساد متعلقة بقطر!

سجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بشبهات فساد "متعلقة بقطر"! 12.12.2022

مع تجريدها مؤقتًا من مهامها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي، سُجنت اليونانية إيفا كايلي احتياطيًا مع ثلاثة أشخاص آخرين بتهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية وتبييض الأموال والفساد" في إطار تحقيق في فساد محتمل متعلق بقطر.
مزيد من المقالات