 غسان سلامة يعلن استقالته من منصبه لـ″أسباب صحية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.03.2020

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غسان سلامة يعلن استقالته من منصبه لـ"أسباب صحية"

دخلت الأزمة في ليبيا منعطفًا جديدًا، بإعلان المبعوث الأممي غسان سلامة استقالته من منصبه، بعد أيامٍ قليلة على تأكيده أن الهدنة "انهارت تقريبًا" بين طرفي الحرب الدائرة في البلد.

المبعوث الأممي غسان سلامة

إلى أين تمضي ليبيا بعد استقالة سلامة؟

أعلن غسان سلامة، المبعوث الأممي لحلّ النزاع في ليبيا عن استقالته من مهامه، بسبب مشاكل صحية، حسب ما كتبه اليوم الاثنين (الاثنين من مارس/آذار 2020) على صفحته على تويتر.

وغرّد سلامة قائلا: "سعيت لعامين ونيف للّم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد"، متابعًا أن مسارات المفاوضات لحلّ الأزمة انطلقت "رغم ترّدد البعض"، قبل أن يشير إلى أن صحته "لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد"، مبرزاً أنه تقدم بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لأجل إعفائه من مهامه.

مختارات

هدأ وقف إطلاق النار في ليبيا الذي دعت إليه تركيا وروسيا القتال العنيف والضربات الجوية لكن المتحاربين تبادلا الاتهامات بانتهاك الهدنة وسط استمرار المناوشات حول طرابلس. هذا في وقت رحبت به جهات عربية ودولية بوقف المعارك. (12.01.2020)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استعداد بلادها للمساهمة في حل النزاعات الدولية. وأشارت ميركل بالخصوص إلى الصراع في كل من سوريا وليبيا حيث تستعد برلين لاستضافة مؤتمر حول الأخيرة بحلول نهاية العام الحالي. (26.11.2019)

وتأتي استقالة غسان سلامة بعد بدء محادثات في جنيف بين طرفي الصراع في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس، وبين خصمها الرئيسي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر التي تحاول السيطرة على العاصمة، غير أن المحادثات غاب عنها العديد من المسؤولين من الجانبين.

كما عقدت ألمانيا مؤتمر برلين الذي دعت إليه العديد من القوى الإقليمية لأجل محاولة حلّ الأزمة، وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 2510 القاضي بوقف إطلاق النار في ليبيا، بيدَ أن كل المحاولات لم تؤثر بشكل كبير على الأرض.

وكان طرفا الأزمة قد توصلا قبل أسابيع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلّا أن غسان سلامة صرّح قبل أيام أن "هدنة السلام الهشة أوشكت على الانهيار" أو "انهارت تقريبًا" إثر هجوم قادته قوات حفتر على العاصمة طرابلس، مشيراً إلى هذا العنف يهدّد المحادثات الناشئة بين الطرفين.

إ.ع ( د ب أ)

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