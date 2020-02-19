غسان سلامة يعلن استقالته من منصبه لـ"أسباب صحية"

أعلن غسان سلامة، المبعوث الأممي لحلّ النزاع في ليبيا عن استقالته من مهامه، بسبب مشاكل صحية، حسب ما كتبه اليوم الاثنين (الاثنين من مارس/آذار 2020) على صفحته على تويتر.

وغرّد سلامة قائلا: "سعيت لعامين ونيف للّم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد"، متابعًا أن مسارات المفاوضات لحلّ الأزمة انطلقت "رغم ترّدد البعض"، قبل أن يشير إلى أن صحته "لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد"، مبرزاً أنه تقدم بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لأجل إعفائه من مهامه.

وتأتي استقالة غسان سلامة بعد بدء محادثات في جنيف بين طرفي الصراع في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس، وبين خصمها الرئيسي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر التي تحاول السيطرة على العاصمة، غير أن المحادثات غاب عنها العديد من المسؤولين من الجانبين.

كما عقدت ألمانيا مؤتمر برلين الذي دعت إليه العديد من القوى الإقليمية لأجل محاولة حلّ الأزمة، وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 2510 القاضي بوقف إطلاق النار في ليبيا، بيدَ أن كل المحاولات لم تؤثر بشكل كبير على الأرض.

وكان طرفا الأزمة قد توصلا قبل أسابيع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلّا أن غسان سلامة صرّح قبل أيام أن "هدنة السلام الهشة أوشكت على الانهيار" أو "انهارت تقريبًا" إثر هجوم قادته قوات حفتر على العاصمة طرابلس، مشيراً إلى هذا العنف يهدّد المحادثات الناشئة بين الطرفين.

إ.ع ( د ب أ)