 ″غزو″ صيني للفضاء في عام 2020 | عالم المنوعات | DW | 06.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

"غزو" صيني للفضاء في عام 2020

وضعت وكالة الفضاء والعلوم والتكنولوجيا الصينية خطة طموحة لغزو الفضاء عام 2020، فقد برمجت 40 مهمة إلى المريخ والقمر، ونشر أقمار الانترنت والاتصالات وأقمار البث التلفزيوني.

الصاروخ الصيني شينزهو 11 اثناء مغادرته منصة الاطلاق في اكتوبر 2016 Shenzhou-11

تخطط وكالة الفضاء والعلوم والتكنلوجيا الصينية لبرنامج فضاء طموح يضم 40 مشروعا خلال عام 2020 الجاري، هذا علاوة على مشاريع اخرى من وكالات أخرى

أعلنت وكالة الفضاء والعلوم والتكنولوجيا الصينية "سي إيه إس سي" مطلع عام 2020 أنّ خطتها للعام الجاري ستشمل إنجاز قمر الملاحة "بيدو" الشهير، وإطلاق عدة رحلات إلى كوكب المريخ، وإطلاق مركبة تصل إلى القمر وتعود بعينات من تربته، علاوة على إطلاق ثلاث مركبات فضاء جديدة.

مختارات

لكن القصة لا تنتهي هنا، فهناك فعاليات معلنة أخرى تشمل إطلاق قمر الاتصالات "آبستار 6 دي"، والذي من المقرر أن يستقر في مدار قريب من الأرض تحوم فيه أقمار الاتصالات والطقس وأقمار القنوات التجارية مدفوعة الأجر. كما ينتظر إطلاق قمر يختص بأبحاث الجاذبية المصغرة، لكن لم ترشح تفاصيل عنه.

توسع النشاط الفضائي الصيني يعكس طموحات هذه الدولة لاستكشاف الفضاء، وتشغيل أنظمة الاستشعار البعيدة، والتأسيسات التجارية الواعدة، بما فيها مدارات الإنترنت القريبة التي يتوقع أن ترفع إلى حد كبير من سرعة الإنترنت وتيسّر الوصول إليه في كل مكان.

وكالة الفضاء والعلوم والتكنلوجيا الصينية ترتبط بوزارة الدفاع الصينية وتملكها الدولة، وقد قامت عام 2019 بـ27 إطلاقاً فشل واحدٌ منها فقط، كما نقل موقع "سبيس نيوز" الأمريكي عن رئيس مجلس إدارة الوكالة، وو يانشينغ.

مشاهدة الفيديو 00:49

ترقب لسقوط مختبر فضائي صيني على الأرض

إطلاق مركبات جديدة

وسيشهد النصف الأول من عام 2020 أول إطلاق لصاروخ قادر على الإقلاع والهبوط عمودياً، وسيكون صاروخ "الثامن من آذار" قادراً على إطلاق 4.5 طن مكعب في المدارات القريبة، و2.8 طن مكعب في المدارات البعيدة. هذا الصاروخ يمثل جيلاً جديداً من الصاروخ "السابع من آذار"، الذي أطلقته الصين عام 2016، ويعمل على وقود الكيروسين والأكسجين السائل.

كلا الصاروخين يمكنهما أن يحلا مشكلات الإطلاقات الأرضية بتجنب مخاطر إسقاط أجهزة الإطلاق في المناطق المأهولة من الكرة الأرضية.

م.م/ ي.أ

مشاهدة الفيديو 01:38

مسبار صيني يكشف خبايا جانب القمر المظلم

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسبار صيني يكشف خبايا جانب القمر المظلم  

ترقب لسقوط مختبر فضائي صيني على الأرض  

مواضيع ذات صلة

Zoo Krefeld Affenhaus

ألمانيا: ثلاث نساء يتسببن في احتراق قفص القرود بحديقة حيوان 03.01.2020

بعد الحريق الذي شب في حديقة الحيوان في مدينة كريفيلد الألمانية ليلة رأس السنة وتسبب في نفوق العديد من القردة، أعلنت الشرطة أن امرأة وابنتيها تسببن في الحريق. وتواجه النساء خطر السجن خمس سنوات أو غرامة مالية.

SpaceX bringt 60 Starlink Satelliten in die Orbite

أضواء غامضة تلمع بسماء إيطاليا.. فما علاقة إيلون ماسك بالأمر؟ 27.12.2019

مع غروب الشمس، لاحظ سكان شمال إيطاليا أضواء غامضة تبرق في السماء. الأضواء كانت متراصة بشكل شديد الدقة ما أثار قلق البعض خصوصاً هؤلاء الذين يؤمنون بوجود كائنات فضائية في الفضاء الخارجي. لكن ما حقيقة الأمر؟

Irak Nouruz Neujahrsfest in Akra

رأس السنة – تواريخ مختلفة باختلاف الثقافات 31.12.2019

لا يمثل الأول من يناير/ كانون الثاني تاريخاً موحداً لبدء العام لدى جميع الشعوب بل يختلف الأمر باختلاف الثقافات. المسيحيون أنفسهم مختلفون حول تاريخ رأس االسنة الميلادية. هذه نماذج لشعوب تحيي هذه المناسبة في مواعيد مختلفة.

إعلان
Themenbild Facebook

 