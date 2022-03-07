 غزو أوكرانيا- ارتفاع قياسي لأسعار الغاز والنفط والذهب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2022

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أخبار

غزو أوكرانيا- ارتفاع قياسي لأسعار الغاز والنفط والذهب

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل غير مسبوق وصاحبها ارتفاعات عالمية في أسعار النفط والذهب، فيما هوت أسهم أغلب المؤشرات الرئيسية في أنحاء العالم جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع توقعات بإمكان حظر الواردات الروسية.

ذهب

ارتفاع قياسي في أسعار الذهب

تستمر أسعار النفط في الارتفاع على غرار الذهب الذي تجاوز لفترة وجيزة عتبة الألفي دولار للأونصة في حين سجلت البورصات الآسيوية تراجعا، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

ارتفاع في سعر النفط والغاز

مختارات

ليلة صاخبة شهدتها الساحة الدولية عقب تحرك عسكري روسي في دونباس شرق أوكرانيا، بلغت تداعياتها أسواق المال والنفط والغاز. لترتفع أسعار النفط وسط تراجع قياسي لقيمة الروبل الروسي.

في عام 2021 خفف ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الأولية الأخرى من التراجع الدراماتيكي في إيرادات غالبية الدول العربية، غير أن مشكلتها الأساسية اليوم تكمن في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المياه، فهل من مخرج أمامها؟

الهجوم الروسي المحتمل على أوكرانيا دفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.

واقترب سعر برميل خام برنت بحر الشمال من 140 دولارا الأحد قرابة الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش واقترب من مستواه القياسي البالغ 147,50 والمسجل في تموز/يوليو 2008.

وتراجعت أسعار النفط بعد ذلك قبل أن تتطور بشكل جامح. فبعد الساعة 06,20 ت.غ قفز سعر برميل غرب تكساس الوسيط بنسبة 9,04 % ليصل إلى 126,14 دولارا وبرميل برنت 10,12 % مسجلا 130,06 دولارا.

وقفز سعر الغاز الهولندي القياسي الأوروبي، تسليم الشهر القادم، بنسبة 17% مسجلاً سعراً غير مسبوق عند 225 يورو للميغاواط الساعة. وبذلك تواصل أسعار الغاز الارتفاعات التي بدأتها مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وما أعقب هذا من عقوبات دولية استهدفت موسكو وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع حول العالم.

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مراسلون حول العالم - مخاوف أوروبية من الغزو الروسي لأوكرانيا

ارتفاع كبير في أسعار الذهب

وتوجه المستثمرون إلى شراء الذهب وهي ملاذ آمن بامتياز، الذي تجاوز سعر الأونصة منه عتبة ألفي دولار في الأسواق الآسيوية صباح الاثنين للمرة الأولى منذ آب/اغسطس 2020. وعاد سعر الأونصة إلى  1983 دولارا تقريبا قرابة الساعة 06,40 ت.غ.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا: "سيشهد الذهب على الأرجح تحركات قوية حول مستوى ألفي دولار في البداية لكن بمجرد أن ينتهي ذلك وبافتراض عدم تغير الموقف الأوكراني سيتحرك سريعا صوب منطقة  2100 دولار ومنها إلى مستويات مرتفعة جديدة تماما".

وتوقع محلل رويترز الفني وانغ تاو أن يواصل الذهب في المعاملات الفورية الارتفاع صوب 2065 دولارا للأونصة.

تراجع سعر اليورو وأزمة في البورصات العالمية

أما في سوق الصرف فتراجع اليورو بشكل كبير أمام الدولار مسجلاً 1,0880 قرابة الساعة 06,30 ت.غ في مقابل 1,0928 الجمعة. وتراجع اليورو أمام الين أيضاً مسجلاً 125,08 ينا في مقابل اليورو الواحد.

ووصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام اليوم الاثنين مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي مما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 بالمئة. وهوى مؤشر داكس الألماني 3.7 بالمئة، وسجلت الأسهم اليابانية تراجعاً وأغلق مؤشر نيكاي الرئيسي في بورصة طوكيو بتراجع 2,94 % على 25221,41 نقطة وقد انهارت أسهم كل القطاعات المشمولة في مؤشر نيكاي باستثناء الطاقة.

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الشركات الغربية تخرج من روسيا

أما الخسائر في بورصة هونغ كونغ فكانت أسوأ مع تراجع مؤشر هانغ سينغ فيها 3,5 % قرابة الساعة 06,30 ت.غ. اما في الصين القارية فتراجعت بورصتا شنغهاي وشنجن أكثر من 2 %.

مخاوف من عقوبات أمريكية

وأمام تفاقم الوضع في أوكرانيا لم يعد فرض عقوبات مباشرة على صادرات المحروقات الروسية مسألة غير قابلة للطرح. وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الأحد إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يناقشان "بشكل كثيف" إمكان حظر الواردات من النفط الروسي.

إلا أن الأوروبيين يعتمدون موقفا حذراً أكثر إذ  إن دولاً عدة في أوروبا مثل ألمانيا تعتمد بشكل وثيق على النفط والغاز والروسيين.

ومع أن النفط الروسي لا يخضع راهنا لعقوبات مباشرة نظريا، إلا انه لا يجد من يشتريه تقريباً ما يؤثر كثيراً على العرض العالمي. وجاء في مذكرة صادرة عن  National Australia Bank الاثنين "إذا لم تتوقف الحرب، لا يظهر أي شيء في الأفق من شأنه إبطاء" ارتفاع اسعار النفط.

وتجرى جولة ثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف الاثنين إلا أن الأسواق لا تتوقع نتيجة إيجابية بعد فشل الجولتين السابقتين وتكثيف الهجوم الروسي. ونبّه صندوق النقد الدولي السبت من أن تصاعد النزاع في أوكرانيا ستكون له تداعيات اقتصادية "مدمرة" على المستوى العالمي.

وإلى جانب النزاع بحد ذاته، سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا "تأثير كبير جداً على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية مع تداعيات جانبية على دول أخرى" وفق الصندوق.

ع.ح./ف.ي. (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

  • Großer Solarpark Villanueva in Mexiko

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    تكلفة أقل

    الطاقة الشمسية تنتج في غالبية مواقع العالم الكهرباء الأقل كلفة، وبالذات من خلال المنشآت الكبيرة في مناطق مشمسة مثل هنا في المكسيك. وبالتالي يتم بناء منشآت شمسية بصفة متزايدة. وعملية التزود بالكهرباء تتغير جذريا على مستوى العالم.

  • Schweiz: Schwimmende Solaranlage Lac des Toules

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    حيثما وجدت الشمس!

    المنشآت الشمسية يمكن بناؤها في كل مكان تقريبا: الصحراء والمساحات القاحلة والسطوح والبركات المائية. هنا في سويسرا تقع الألواح الشمسية على حوض اصطناعي في منطقة الألب. وحاليا يتم تغطية الاحتياج العالمي من الكهرباء بثلاثة في المائة من الطاقة الشمسية.

  • Photovoltaik in der Landwirtschaft: Oben Photovoltaikmodule und unten eine Geflügelfarm

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    استخدام مزدوج

    توجه آخر يتمثل في الاستخدام المزدوج: في الأعلى ألواح شمسية وتحتها مساحة للزراعة. هنا في الصين هي عبارة عن مزرعة دواجن. والظل يكون مفيدا لا سيما في المناطق المشمسة جدا: وفي الصحاري تصبح الزراعة ممكنة.

  • Deutschland Freiburg: Solarsiedlung Sonnenschiff, Niedrigenergiehäuser und oben auf den Dächern Photovoltaikanlagen

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    كهرباء رخيص

    فوق جميع سطوح العالم تقريبا تكون الألواح الشمسية وسيلة معقولة. والكهرباء تستهلك مباشرة في عين المكان، وتكون هناك حاجة أقل للخيوط الكهربائية. وفي المانيا تصل تكلفة الكهرباء الشمسي من السطح مقارنة مع الكهرباء من الشبكة العادية إلى أقل من الثلث.

  • Solarpark und dahinter eine Fabrik im Sonnenlicht

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    إنتاج مع مستقبل

    وحتى الصناعة التي تحتاج إلى طاقة كثيفة تريد الآن الحصول على كهرباء شمسية رخيصة. ومثال على ذلك شركة الكيمياء العملاقة باير. فالمصانع في اسبانيا يُتوقع أن تحصل الآن على 100 في المائة من الكهرباء النظيفة، لاسيما من من الطاقة الشمسية. وهذا شيء إيجابي للمستثمرين الذين يفضلون الشركات الصديقة للمناخ.

  • Supermarkt in Conil in Südspanien. Der Parkplatz ist mit Modulen verschattet.

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الانطلاق إلى زمن الطاقة الشمسية

    موقف سيارات بسقف من الألواح الشمسية. هنا في جنوب اسبانيا يتم تثمين هذا الدمج وتوظيفه منذ مدة. وقبل 10 سنوات بدأت في اسبانيا طفرة الطاقة الشمسية. والآن تبدأ المرحلة الثانية من هذه الطفرة ومعها التحول إلى السيارات الكهرائية.

  • Batteriegroßspeicher für Sonnenenergie neben Solarpark in Deutschland

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    انخفاض تكلفة البطاريات

    هذه الضيعة الشمسية في المانيا لها خزان كبير بالبطاريات في الحاويات. وتأرجحات في الإنتاج والاستهلاك يمكن موازنتها ويوجد كهرباء لفترة الليل. وحتى البطاريات تصبح رخيصة أكثر، وعلى هذا النحو يتوقع خبراء وقوع اختراق عالمي بمولدات الطاقة بالبطاريات الشمسية ابتداء من عام 2025. ومحطات توليد الطاقة بالفحم والنفط والغاز ستتراجع.

  • Bangladesch Photovoltaik: Kinder bestaunen ein Solarmodul.

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الكهرباء للجميع

    يعيش عالميا نحو 770 مليون شخص بدون الحصول على كهرباء، لاسيما في مناطق واسعة في افريقيا وبعض بلدان جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية. لكن هذا الواقع يتغير بصفة متزايدة. فمنذ 2016 يحصل نحو 250 مليون شخص لأول مرة على الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية. وبالبطاريات القابلة للشحن ووحدات إنارة اقتصادية يتوفر كهرباء لساعات المساء. وعلى هذا النحو يتوفر أكثر من أربعة ملايين بيت في بنغلاديش على التيار الكهربائي.

  • Schäfer mit Solarzelle in der

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الطاقة في كل مكان

    هذا الراعي في تركيا يشحن هاتفه المحمول بألواح شمسية. وفي الهواء الطلق فرضت الطاقة الشمسية نفسها في اندماج مع البطارية: ويمكن استخدامها في كل مكان بمرونة وكلفة قليلة.

  • Produktion von solarzellen in China

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الصين تكشف الطريق

    الكهرباء الشمسية كانت مكلفة. لكن تكاليفها تنخفض بين 5 و 10 في المائة في كل سنة. وهذا يجعل الطاقة رخيصة، ولاسيما الصين استغلت الفرص المتاحة. فأكبر شركة هناك ستنتج ابتداء من عام 2023 ألواحا شمسية بطاقة 60 جيجاواط في السنة.