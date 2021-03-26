 ″غزل الخصمين″.. إيران ترحب بتصريحات ولي العهد السعودي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.04.2021

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أخبار

"غزل الخصمين".. إيران ترحب بتصريحات ولي العهد السعودي

رحبت الخارجية الإيرانية بتصريحات محمد بن سلمان المتعلقة بطموح بلاده لإقامة علاقات "مميزة" بين الخصمين الإقليميين. وأكد وزير الخارجية الإيراني وجود "مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق" فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الخليج.

تسريبات باستضافة بغداد في التاسع من نيسان/أبريل الجاري لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين

تسريبات باستضافة بغداد في التاسع من نيسان/أبريل الجاري لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الخميس (29 نيسان/أبريل 2021) إن إيران ترحب بتغيير السعودية لنبرتها. وتابع قائلا "من خلال الآراء البناءة والنهج المبني على الحوار، يمكن لإيران والسعودية كدولتين مهمتين في المنطقة والعالم الإسلامي، الدخول في فصل جديد من التفاعل والتعاون لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية من خلال تجاوز الخلافات".

مختارات

بعد قطيعة دامت قرابة أربع سنوات، بدأت الرياض وطهران استكشاف آفاق استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بوساطة عراقية. الإعلام الألماني تابع هذه الخطوة باهتمام، معتبرا أن التقارب بين الغريمين قد يعيد خلط أوراق الشرق الأوسط.

بعد احتدام الجدل حول سيادة العراق والمصالح الإيرانية فيه، اتفق ضيوف مسائية DW عربية على أن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض هو دافع رئيسي لكل الأطراف الإقليمية للتفاوض المباشر والتحاور فيما بينها. 

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة جرى بثها في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء إن الرياض لا يزال لديها مشكلة مع السلوك الإيراني الذي وصفه بالسلبي لكن بلاده تريد علاقات جيدة مع إيران.

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وبدوره، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن هناك "مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق" فيما يتعلق بالمحادثات لإحياء الاتفاق النووي والعلاقات مع دول الخليج العربية، حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتأتي تصريحات ظريف فيما يزور الكويت اليوم الخميس بعد زيارة كل من العراق وسلطنة عمان. وجاءت جولة ظريف عقب زيارات قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإمارات والسعودية في وقت سابق الشهر الجاري.

وجاءت زيارة الكاظمي  بعد أيام من تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحدث عن استضافة بغداد في التاسع من نيسان/أبريل الجاري، لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، في ما وصفته بأنه "أول مباحثات سياسية مهمة" بين البلدين منذ قطع الرياض علاقاتها مع طهران في مطلع العام 2016.

خ.س/ع.خ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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    عداء وحروب بالوكالة في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

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    عداء وحروب بالوكالة في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

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    عداء وحروب بالوكالة في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

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  • Saudi Arabien Mekka Internationale Islamische Konferenz 2008

    عداء وحروب بالوكالة في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

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  • Anerkennung der DPR in Iran

    عداء وحروب بالوكالة في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

    زار الرئيس الإيراني محمد خاتمي(يمين الصورة) السعودية عام 1999بعد عامين من توليه منصبه، خلفا للرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني. وكانت تلك أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني للمملكة منذ قيام الثورة عام 1979. وتوج البلدان تحسن العلاقات باتفاق أمني في أبريل نيسان عام 2001.

  • Der iranische Präsident Mohammad Chatami

    عداء وحروب بالوكالة في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

    هنأ الملك فهد الرئيس الايراني محمد خاتمي لفوزه في الانتخابات عام 2001 وقال إن هذا الفوز يمثل إقرارا لسياسته الاصلاحية. وكان خاتمي وهو من رجال الدين الشيعة قد سعى من أجل تقارب البلدين بعد فوزه الساحق الأول عام 1997 وإنهاء ما يقرب من 20 عاما من توتر العلاقات بينهما في أعقاب قيام الجمهورية الاسلامية عام 1979.

  • König Abdullah begrüßt Mahmud Ahmadinedschad

    عداء وحروب بالوكالة في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

    أبلغت السعودية مبعوثا إيرانيا في يناير كانون الثاني عام 2007 أن إيران تعرض منطقة الخليج للخطر وذلك في إشارة للصراع بين للجمهورية الاسلامية والولايات المتحدة حول العراق وعلى البرنامج النووي الايراني. بعدها وتحديدا في شهر آذار/ مارس من نفس العام قام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بزيارة للرياض لتهدئة الأوضاع بين البلدين.

  • Assad und Abdullah No Flash

    عداء وحروب بالوكالة في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

    منذ عام 2012 أصبحت السعودية الداعم الرئيسي لقوات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد حليف إيران. واتهمت الرياض الأسد بارتكاب "إبادة جماعية" وايران بأنها أصبحت قوة محتلة. هذا فيما اتهمت طهران الرياض بدعم الارهاب.

  • Federica Mogherini und Mohammad Javad Zarif Iran

    عداء وحروب بالوكالة في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

    في 14 تموز/ يوليو 2015 تم في فيينا التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات. وهو ما أثار حفيظة القيادة السعودية، التي عبرت عن قلقها من هذا الاتفاق، معتبرة أن من شأنه تعزيز نفوذ إيران في المنطقة.

  • Sarg mit Hadsch-Opfer in Teheran

    عداء وحروب بالوكالة في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

    توترت العلاقات الإيرانية السعودية بعد حادثة تدافع منى بموسم حج عام 2015 وخاصة بعد أنباء عن سقوط عدد كبير من الإيرانيين قتلى في الحادثة ، قابله صمت شبه مطبق من السلطات السعودية. أعادت هذه الحادثة للواجهة، مطالب الإيرانيين بتسيير مشترك لمناسك الحج تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي .

  • Saudi-arabische Luftangriffe im Jemen Sanaa

    عداء وحروب بالوكالة في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

    في مارس أذار 2015 بدأت السعودية حملة عسكرية في اليمن لمنع الحوثيين المتحالفين مع إيران من الاستيلاء على السلطة. واتهمت الرياض إيران باستخدام مسلحي الحوثيين لتنفيذ انقلاب. في حين قالت طهران إن الضربات الجوية التي تنفذها الرياض تستهدف المدنيين

    الكاتب: إعداد : أمين بنضريف


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