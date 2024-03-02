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سياسةشمال أمريكا

غزة ـ الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات

٢ مارس ٢٠٢٤

أسقطت ثلاث طائرات شحن عسكرية تابعة للولايات المتحدة جواً مواد غذائية على قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤول أمريكي. يأتي ذلك فيما يواجه القطاع أزمة إنسانية متزايدة بعد أشهر من الحرب.

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طائرات أمريكية تسقط مساعدات إنسانية على قطاع غزة
أسقطت ثلاث طائرات نقل عسكرية أمريكية ما مجموعه 66 طردا تحتوي على عشرات الآلاف من الوجبات على غزةصورة من: Kosay Al Nemer/REUTERS

بدأت الولايات المتحدة، اليوم السبت (الثاني من مارس/آذار 2024)، بتنفيذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكتا "سي إن إن" و"إن بي سي" نقلا عن مصادر حكومية.

ووفقا للتقارير، أسقطتثلاث طائرات نقل عسكرية أمريكية ما مجموعه 66 طردا تحتوي على عشرات الآلاف من الوجبات في القطاع الساحلي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة عن خطط لإنزال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجو لإيصال المواد الغذائية والإمدادات التي تشتد حاجة السكان المدنيين إليها، قائلا إن المستوى الحالي للمساعدات ليس قريبا من القدر الكافي.

وقال مسؤول في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف هويته: "لقد قمنا بعملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية في غزة" بمشاركة ثلاث طائرات أمريكية من طراز "سي-130" لتوفير "الإغاثة للمدنيين المتضرّرين من النزاع الدائر". وأضاف أنّ الطائرات أسقطت "66 حزمة من الوجبات الخالية من لحم الخنزير" بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الجمعة إنّ الولايات المتحدة تخطّط لتنفيذ عدة عمليات لإسقاط المساعدات الغذائية جواً، مشيراً إلى أنّها ستستمر لأسابيع.

ووصفها بأنّها "عملية عسكرية صعبة" تتطلّب تخطيطاً دقيقاً من قبل البنتاغون من أجل سلامة المدنيين في غزة والعسكريين الأمريكيين.

ونفذت دول أخرى من بينها فرنسا ومصر والأردن عمليات إسقاط جوي لمساعدات على غزة. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة، أي ما يعادل ربع سكان القطاع،على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

 ومع اضطرار بعض الناس لتناول علف الحيوانات من أجل البقاء على قيد الحياة وقول المسعفين إن الأطفال يحتضرونبسبب سوء التغذية والجفاف، تقول الأمم المتحدة إنها تواجه "عقبات هائلة" فيما يتعلق بإدخال المساعدات.

مقتل 11 فلسطينيا في استهداف لخيام نازحين برفح

ميدانيا قتل 11 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال في استهداف إسرائيلي اليوم السبت لخيام نازحين بالقرب من مستشفى الإماراتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت السلطات الصحية التابعة لحماس في غزة في بيان لها -وصل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه- أن طائرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين، في حين أن عشرات "المواطنين كانوا متواجدين في المكان مما أدى إلى مقتل 11 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين بينهم أطفال".

وأوضح شهود عيان لـ (د.ب.أ) أنهم فوجئوا بصوت انفجار عنيف في المكان وتطاير أجساد سكان محليين كانوا متواجدين في المكان، فيما سقط آخرون على الأرض نتيجة جراحهم المتنوعة. وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي.

واندلعت الحرب في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 عقب هجوم إرهابي غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل، وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع. ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

هـ.د/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

 

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