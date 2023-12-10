غزة.. غارات جوية ومعارك ونتنياهو يدعو مقاتلي حماس للاستسلام

في وقت يشنّ فيه الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثّفة وتتواصل المعارك الميدانية مع مقاتلي حماس في جنوب قطاع غزة المحاصر، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقاتلي حركة حماس إلى إلقاء السلاح.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقاتلي حركة حماس إلى إلقاء السلاح. وفي رسالة عبر الفيديو نُشِرَت مساء اليوم الأحد (10 كانون الأول/ديسمبر 2023)، قال نتنياهو إن "العشرات من إرهابيي حماس سلموا أنفسهم لقواتنا في الأيام الأخيرة"، غير أنه صرح في الوقت نفسه بأن الحرب ستستمر "لكن هذه هي بداية نهاية حماس".

وأضاف نتنياهو:" ولإرهابيي حماس أقول: انتهى الأمر. لا تموتوا من أجل (قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى) السنوار. سلموا أنفسكم الآن".

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو من شمال قطاع غزة يظهر فيها رجال فلسطينيون مقبوض عليهم وقد تم تجريدهم من ملابسهم سوى السراويل الداخلية، وقال الجيش إن هؤلاء رجال محسوبون على حماس وسلموا أنفسهم للجنود الإسرائيليين، غير أنه تعذر التحقق من هويات هؤلاء الرجال من جهة مستقلة وعدد حالات الاستسلام المزعومة.

من جانبها، كتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية استناداً إلى ممثلين لأجهزة أمنية لم تفصح عنهم أن نسبة من ينتمون إلى حماس أو لهم علاقة بها تتراوح بين 10 و15% من بين مئات الفلسطينيين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن، ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر القول إنه لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن عملية استسلام جماعي.

وكانت حركة حماس قد شنت هجوماً إرهابيا على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفي أعقاب ذلك شنت إسرائيل هجمات على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 17 ألف و400 شخص حتى الآن.

واليوم الأحد، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثّفة مع تواصل المعارك الميدانية مع مقاتلي حماس في جنوب قطاع غزة المحاصر الذي نزح إليه مئات الآلاف من الفلسطينيين، فيما أكّدت الحركة الإسلامية أن الرهائن الذين تحتجزهم لن يخرجوا "أحياء" من دون "تفاوض".

وفي قطاع غزة يضطر السكان للعيش في منطقة تكتظ بشكل متزايد وحيث النظام الصحي "ينهار" وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى.

والأحد، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مزيد من الهدن والممرات الإنسانية و"عمليات عسكرية تأخذ في الاعتبار حماية المدنيين"، قائلاً في الوقت نفسه إنّ إسرائيل يجب أن "تحمي نفسها" في مواجهة "منظمة إرهابية".

ولا يظهر الجيش الإسرائيلي أيّ نية للتهدئة. وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الأحد إنّ الحرب ستستمر "حتى ضمان عدم قدرة حماس على إيذاء شعبنا مجدداً".

وقالت حماس إنّ طائرات اسرائيلية شنّت فجر الأحد "غارات جوية عنيفة جداً" قرب خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، وعلى الطريق بين هذه المدينة ورفح قرب الحدود مع مصر.

ميدانياً، تدور معارك عنيفة بين الجنود الإسرائيليين والمقاتلين الفلسطينيين لا سيما في خان يونس وجباليا (شمال) ومدينة غزة (شمال)، بحسب الجانبين. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ غارات على حوالي 250 هدفاً لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بما فيها غارات على مستودعات أسلحة، وفتحات أنفاق ومواقع أخرى. وقال جيش الدفاع الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة، مع القوات البرية، دمرت منشأة اتصالات تابعة لحماس، تقع بجوار مسجد في جنوب القطاع الساحلي.

وفي مدينة خان يونس الجنوبية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي معارك مدن من مبنى إلى آخر، تم تدمير شبكات أنفاق باستخدام قنابل دقيقة التوجيه، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي. وأضاف الجيش أنه قد تم رصد "خلية إرهابية" حاولت مهاجمة قوات إسرائيلية متقدمة في المنطقة، بمساعدة مسيرة، وتم إطلاق النار عليها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أيضاً، أنه قد تم نشر أطقم مدفعية داخل قطاع غزة لأول مرة منذ بدء الحرب قبل ما يزيد علي شهرين. وتم مهاجمة ما يزيد على 20 هدفا خلال العمليات في منطقة الشجاعية الشمالية. وذكر الجيش أن الأهداف شملت مستودعات أسلحة، ومنازل مفخخة، وبنية تحتية تابعة لحركة حماس.

ويشار أن أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ع.ش/ ا.ف (د ب أ، أ ف ب)