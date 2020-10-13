"غرينبيس" ترفض اتهامات إسرائيلية لإيران بارتكاب "إرهاب بيئي"

وجهت منظمة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة الجمعة (الخامس من مارس/آذار 2021) انتقادات لاذعة لوزيرة إسرائيلية اتهمت طهران بارتكاب "اعتداء بيئي" بعد تسرب عدة أطنان من القار إلى سواحل البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي، كانت على حد قولها، على متن سفينة "أبحرت من إيران".

وقال مدير فرع غرينبيس في إسرائيل، جوناثان ايكهنباوم، إن تصريحات وزيرة البيئة الإسرائيلية، غيلا جملائيل، تضر أكثر مما تنفع. وصرح للإذاعة الإسرائيلية العامة: "الأمر معيب ويفتقر لأي أسس واقعية في هذه المرحلة". وقال إن اتهامات الوزيرة الإسرائيلية للعدوة اللدودة للدولة العبرية تحمل "رائحة كريهة لدعاية انتخابية" مع اقتراب الانتخابات العامة في 23 آذار/مارس.

وقال ايكهنباوم إن اتهامات وزيرة البيئة التي نشرتها على تويتر الأربعاء تمثل "ضربة لمصداقية إسرائيل في المحافل الدولية وخصوصا لمصداقية وزارة حماية البيئة".

وغيلا جملائيل من أقرب حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي تعد سياساته المتشددة إزاء إيران، من أسس حملته الانتخابية التي يسعى فيها إلى ولاية جديدة.

وضربت رياح قوية وأمواج عاتية غير مسبوقة محملة بأطنان من القطران الشهر الماضي ساحل إسرائيل متسببة بتلوث شواطئ طولها 160 كيلومترا بدءا من رأس الناقورة جنوب لبنان المجاور، إلى عسقلان شمال قطاع غزة.

وقالت وزيرة البيئة الإسرائيلية خلال مؤتمر صحافي إن "سفينة تقوم بأنشطة قرصنة وترفع العلم الليبي وأبحرت من إيران، هي المسؤولة عن هذا الاعتداء البيئي"، مؤكدة أن بلادها لن تسمح "لأحد بالإضرار بطبيعتنا أو بحرنا أو سواحلنا". وذكرت الإذاعة العامة إن دوائر الاستخبارات لا تتفق مع تقديرات الوزيرة.

ع.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)