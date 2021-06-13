 غرق ما لا يقل عن 43 مهاجرا وإنقاد 84 آخرين قبالة سواحل تونس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

غرق ما لا يقل عن 43 مهاجرا وإنقاد 84 آخرين قبالة سواحل تونس

غرق ما لا يقل عن 43 مهاجرا، فيما تم انقاذ 84 آخرين قبالة السواحل التونسية لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا. وكان المركب المنكوب قد انطلق من السواحل الليبية.

مهاجرون غير نظاميين في مركب بالبحر النتوسط (صورة من الأرشيف)

غرق ما لا يقل عن 43 مهاجرا وإنقاد 84 آخرين قبالة سواحل تونس (صورة من الأرشيف)

قال الهلال الأحمر التونسي لرويترز اليوم السبت (الثالث من يوليو/ تموز 2021) إن ما لا يقل عن 43 مهاجرا غرقوا قبالة سواحل جرجيس التونسية لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا وإن 84 تم إنقاذهم. وغرق مركب المهاجرين الذي انطلق من شواطئ زوارة الليبية ليل الجمعة ويضم مهاجرين من مصر والسودان وإريتريا وبنغلادش. 

وأكدت وزارة الدفاع التونسية في بيان السبت إن القوات البحرية "أنقذت ليل الجمعة السبت بالتعاون مع قوارب صيد، 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة" ودو أخرى. ولم تحدد الوزارة في بيانها عدد المفقودين.

وتتراوح أعمار الناجين  بين ثلاث أعوام وأربعين عاما، كانوا على متن قارب غرق بالموقع شمال شرق جرجيس، وفقا للوزارة.
 وأفاد الناجون أنهم أبحروا من سواحل زوارة بليبيا "في الليلة الفاصلة بين 28 و29 حزيران/يونيو، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي". 

وقد تم التوجه بهم نحو ميناء جرجيس لتسليمهم لاحقا الى الحرس الوطني لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.
 

مختارات

حمّل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي وليبيا المسؤولية عن وفيات مهاجرين في البحر المتوسط، متهماً بروكسل بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان وداعياً إلى إصلاح سياساتها المتعلقة بإنقاذ المهاجرين.

أبدت دول جنوب أوروبا موقفا موحدا في اجتماع في أثينا، مطالبة بقية دول الاتحاد الأوروبي بمشاركة أكبر لـ"عبء استقبال المهاجرين غير النظاميين واللاجئين الفارين"، هذا فيما أنقذت سفينة أكثر من 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية.

ووقعت عدة حوادث غرق في الشهور القليلة الماضية قبالة سواحل تونس، حيث ارتفعت وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا انطلاقا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا مع تحسن الجو. وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر التونسي إن البحرية أنقذت 84 مهاجرا وإن 43 غرقوا في قارب أبحر من زوارة الليبية صوب أوروبا.

وأقدم مئات الآلاف على خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط في السنوات القليلة الماضية ومنهم كثيرون هربوا من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط. وتراجعت أعداد المهاجرين الوافدين على إيطاليا في السنوات الأخيرة، لكنها زادت مرة أخرى في 2021.

وإيطاليا واحدة من الوجهات الرئيسية التي يقصدها المهاجرون إلى أوروبا. ووصل قرابة 19800 مهاجر منذ بداية العام مقابل 6700 خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما تشير أرقام وزارة الداخلية الإيطالية.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مواضيع ذات صلة

Vatikan Papst Franziskus San Damaso

البابا فرانسيس: البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا 13.06.2021

خلال إحياء ذكرى غرق مئات المهاجرين عام 2015، دعا بابا الفاتيكان إلى "إنسانية أكثر وحدة تتصدى لجدار التجاهل"، مشيراً إلى أن البحر المتوسط أصبح "أكبر مقبرة في أوروبا". كما دعا للصلاة من أجل إقليم تيغراي الإثيوبي.

Seenotrettung Hilfsorganisation Sea-Watch

DW تتقصى الحقائق: هل الإنقاذ البحري عامل جذب للمهاجرين؟ 11.06.2021

منذ مدة يدور نقاش حول دور عمليات منظمات الإنقاذ غير الحكومية في البحر، إذ يعتبرها محافظون في أوروبا "عامل جذب" للمهاجرين واللاجئين وحافزاً لهم للمغامرة للوصول للقارة العجوز. فهل هذا صحيح؟ DW تتقصى الحقائق في هذا التحقيق.

Mittelmeer Libyen | NGO Open Arms hilft Migranten im Boot

غرق 43 شخصا قبالة السواحل الليبية وهم يحاولون العبور باتجاه أوروبا 20.01.2021

في أول حادث من نوعه في هذا العام، غرق زورق مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا على الأقل، في حين تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين، وفقا للأمم المتحدة.