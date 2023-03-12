غرق قارب يقل مهاجرين قبالة ليبيا ومخاوف من فقدان العشرات

فُقد حوالى 30 مهاجرا بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولة مركب شحن كان يبحر في المنطقة إنقاذهم، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي اليوم الأحد (12 مارس/ آذار 2023). وأفاد خفر السواحل في بيان "خلال عمليات الإنقاذ، انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين: تم إنقاذ 17 شخصا بينما فُقد نحو 30 مهاجرا".

بدورها أكدت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية الألمانية في تغريدة على تويتر إنقاذ 17 مهاجرا.

وأعلنت منظمات خيرية تساعد المهاجرين نهاية الأسبوع عن انجراف مركب كان يقل 47 شخصا على مسافة 160 كلم تقريبا عن السواحل الليبية.

وأفاد "ألارم فون" وهو خط ساخن يستخدمه المهاجرون الذي يواجهون صعوبات، الأحد بأن المهاجرين غرقوا. وذكر خفر السواحل بأن "ألارم فون" أبلغ مركز تنسيق الإنقاذ التابع لروما عن المركب السبت، كما أبلغ السلطات المالطية واللبيبة بالأمر.

وأبلغ مركب تجاري توجّه إلى موقع قارب الهجرة عن مشكلات واجهته أثناء عملية إنقاذ جراء سوء الأحوال الجوية.

في الأثناء، أعلنت السلطات الليبية المسؤولة عن جهود البحث والإنقاذ في هذه المنطقة، عدم توافر المراكب التابعة للبحرية وطلبت مساعدة روما التي أرسلت ثلاث سفن تجارية كانت قريبة باتّجاه المركب، بحسب خفر السواحل. وأفاد خفر السواحل أن "عمليات نقل المهاجرين بدأت فجرا من قبل إحدى السفن التجارية الأربع التي وصلت إلى القارب المتعثر".

وبعدما تم إنقاذ المهاجرين الـ17، توجّه مركب "فرولاند" إلى مالطا لإنزال مهاجرَين كانا بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة.

وما زالت عمليات البحث مستمرة

وقالت منظمتا إغاثة اليوم الأحد إن هناك مخاوف أن يكون عشرات المفقودينقد لقوا حتفهم في وسط البحر المتوسط بعد أن انقلب قارب كانوا يسافرون على متنه من ليبيا في طقس سيء.

وكتبت منظمة ميديترانيا سيفينغ هيومانز الخيرية على تويتر أنه، بحسب مصادر عديدة، انقلب قارب كان يسير في اتجاه إيطالياهذا الصباح على بعد 110 أميال شمال غربي بنغازي.

وقالت "ألارم فون"، وهي مؤسسة خيرية أخرى تتلقى اتصالات من قوارب المهاجرين التي تكون في خطر، إنها نبهت السلطات أول مرة أمس السبت، مؤكدة أن القارب، الذي كان يقل 47 شخصا بحاجة إلى إنقاذ فوري.

وأضافت على تويتر "نحن مصدومون. بحسب مصادر مختلفة، غرق عشرات الأشخاص من هذا القارب المنكوب".

من جهتها، أعلنت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية الألمانية عبر تويتر السبت أن طائرتها الاستطلاعية رصدت قارب المهاجرين الذي "كان محملاً بشكل خطير وسط أمواج عاتية".

وأوضحت أنه توجد قرب القارب "سفينة تجارية تلقت أمرا من مركز تنسيق الإغاثة في روما للتنسيق مع خفر السواحل الليبي".

بعد ذلك بحوالى ساعتين، قالت "سي ووتش" في تغريدة إنه "مع تدهور الأحوال الجوية وصعوبة التدخل، تقول طرابلس إنها غير قادرة على إرسال زورق دورية. في الماضي، كثيرا ما نسّقت السلطات الإيطاليةعمليات إنقاذ في هذه المنطقة. ونطالب بالشيء نفسه لتلافي المزيد من الوفيات".

أعلنت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية الألمانية أن طائرتها الاستطلاعية رصدت قارب المهاجرين الذي "كان محملاً بشكل خطير وسط أمواج عاتية".

وتقول ميديترانيا إن السلطات الإيطالية طالبت بتدخل سفن تجارية في المنطقة. ورغم ذلك، أوضحت، أنها لم تقم بعملية إنقاذ بمجرد وصولها المنطقة.

وقال لوكا كاساريني، رئيس بعثة ميديترانيا، لرويترز إن أربع سفن تجارية ما زالت في المنطقة.

وخضعت قدرات إيطاليا على إنقاذ المهاجرين في البحر للتدقيق في أعقاب غرق سفينة في 26 فبراير/ شباط قرب منطقة كالابريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا.

وقال خفر السواحل أمس السبت إنه تم إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر في ثلاث عمليات منفصلة قبالة الطرف الجنوبي لإيطاليا، إلى جانب إنقاذ 200 آخرين قبالة صقلية.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب،رويترز)