غرفة التجارة والصناعة الألمانية: التطرف اليميني يعرض نموذجنا الاقتصادي للخطر

قال نائب المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية أخيم ديركس، في تصريحات لصحيفة "هايلبرونر شتيمه" الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين 17 سبتمبر/ أيلول 2018) "الصور لها دائما تأثير قوي، فبإمكانها أن تنفر أيدي عاملة متخصصة من كافة أنحاء العالم من القدوم إلينا".

وأضاف ديركس "علينا أن نوضح أن اليمين المتطرف لا يضر فقط بسمعة ألمانيا في جميع أنحاء العالم، بل يعرض نموذجنا الاقتصادي للخطر... وهو قائم على سمعة منتجات (صنع في ألمانيا) في كافة أنحاء العالم والثقة في الاستقرار السياسي وقيم اقتصاد السوق الاجتماعي".

وكانت اتحادات اقتصادية ومديرو شركات ألمانية كبيرة أعربوا عن مخاوفهم من أن تتضرر سمعة ألمانيا اقتصاديا جراء أعمال العنف المعادية للأجانب التي شهدتها كمنيتس على خلفية مقتل ألماني طعنا على يد مهاجرين خلال شجار.

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)