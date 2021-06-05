 غداة مؤتمر بون... ميركل تدعو لإجراءات ملموسة لحماية المناخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.06.2021

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غداة مؤتمر بون... ميركل تدعو لإجراءات ملموسة لحماية المناخ

غداة مؤتمر في بون أعربت المستشارة ميركل عن أملها أن تمنح قمة المناخ العالمية المقبلة في غلاسكو باسكتلندا "زخما جديدا" لتدابير فعالة على صعيد الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مشددة على أن واقع التنوع البيئي "مأسوي".

المستشارة أنغيلا ميركل

المستشارة أنغيلا ميركل

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت (الخامس من حزيران/يونيو 2021) عن أملها أن تمنح قمة المناخ العالمية المقبلة "زخما جديدا" لتدابير فعالة على صعيد الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وجاءت تصريحات المستشارة التي ترى أنّ واقع التنوع البيئي "مأسوي" غداة انطلاق مؤتمر في مدينة بون الألمانية استعدادا لقمة "كوب-26" المرتقبة بين الأول و12 تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو باسكتلندا.

ويشارك في مؤتمر بون الذي يستمر حتى 17 حزيران/يونيو عبر تقنية الفيديو، أعضاء اتفاق باريس للمناخ.

مختارات

قرار تاريخي وصفه قانونيون ألمان، هو قرار المحكمة الدستورية العليا الذي طلبت فيه من حكومة ميركل العمل أكثر على خفض انبعاثات الغازات المسببة للارتفاع درجات الحرارة، وإلا ستتحمل الأجيال المقبلة مسؤولية ما يفعله الناس اليوم.

شركات ضخمة تتحكم في بذور العالم. لا تخفي هذه الظاهرة فقط نوعا من الاستعمار المقنع الذي يزيد من تبعية بلدان الجنوب، لكن كذلك تؤدي إلى ضرر مناخي كبير، وتضيّق على أرزاق صغار المزارعين.

حملت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الدول الصناعية مسؤولية مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض، واعتبرت أن الدول النامية هي المتضررة من التغيير المناخي، جاء ذلك في كلمة ألقتها أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك.

وقالت ميركل أمام المؤتمر التحضيري إنّ "اتفاق باريس يبيّن لنا المسار الذي يتوجب اتباعه لجعل ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى مقبول". وأضافت أنّ "ما يصل إلى مليون نوع مهددة بالانقراض، بينها عدد كبير خلال العقود المقبلة. نحن في حاجة ماسة إلى وقف هذا المسار".

ورحبت المستشارة الألمانية بقرار منع تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة مثل قصبات الشرب أو الأعواد القطنية في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أنّ "الاستغناء عنها سيكون يسيرا وسيخفف بشكل كبير عن بيئتنا".

وأضافت ميركل قائلة: "في أوروبا أحرزنا تقدما جيدا"، عارضة كمثال التزام دول الاتحاد الأوروبي بتحقيق الحياد المناخي في 2050. وأوضحت أن ألمانيا "حددت أهدافا أكثر طموحا" مع تطلعها الى أن تخفض بحلول 2030 انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 65% مقارنة بسنة 1990، وسعيها الى تحقيق الحياد المناخي عام 2045.

ومن اجل ذلك وضعت ألمانيا منذ كانون الثاني/يناير 2021 "ضريبة ثاني أكسيد الكربون" الإشكالية التي ترفع أسعار الوقود الأحفوري، وخصوصا المحروقات.

اقرأ أيضا: ميركل تحمل الدول الصناعية مسؤولية مكافحة التغيير المناخي

وتهدف قمة المناخ في غلاسكو "كوب 26" إلى ترجمة التزامات اتخذتها عدة دول عام 2015 خلال مؤتمر المناخ في باريس بهدف ضبط تداعيات تغير المناخ من طريق الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

  • BdT Deutschland Regenwetter

    المطر نعمة على بعض الكائنات ونقمة على بعضها الآخر

    حين تمطر تخرج حلزونات الكروم من قواقعها وتتحرك بشكل جماعي، أما الحلزونات الأخرى التي ليس لها قواقع فإنها تتحرك فجأة باتجاه الطريق والخضروات لترطيب نفسها؛ إذ أن المطر يحمي هذه الحيوانات اللزجة من الجفاف. وفي الأيام الحارة الجافة تحتمي الحلزونات بظلال الأشجار والأعشاب الكثيفة. وبالتالي فإن الحلزون من المستفيدين من الطقس الماطر.

  • Regenwurm

    المطر نعمة على بعض الكائنات ونقمة على بعضها الآخر

    دودة الأرض تخرج إلى سطح الأرض عند المطر، لكن لا يعرف العلماء فيما إذا كانت من المستفيدين من المطر أم لا. لكن يعتقد أنها تحتاج قطرات المطر وتستفيد منها في ترطيب نفسها بعض الشيء.

  • Ringelmuecke Ringelmücke Theobaldia annulata

    المطر نعمة على بعض الكائنات ونقمة على بعضها الآخر

    في فصل الصيف ينشط البعوض والبق، وهذه الحشرات تتكاثر في الجو الحار الرطب. لكن المطر الخفيف يبعد هذه الحشرات ويقينا من لسعاتها.

  • Biebesheim am Rhein Weißstorch Nest

    المطر نعمة على بعض الكائنات ونقمة على بعضها الآخر

    أعشاش طائر اللقلق على أسطح البيوت ليس شيئا نادرا في ألمانيا وكثيرا ما تروى الحكايات عن هذا الطائر واعتنائه بفراخه. لكن أن يضطر إلى رمي صغاره من العش، فهذا ما لا يتصوره إنسان، وهو ما حدث هذا العام فعلا. إذ أن فراخ اللقلق كانت تصاب بالبرد الشديد وتموت نتيجة الأمطار الغزيرة وتجمع ماء المطر في العش، ما اضطر الطائر إلى رمي صغاره من العش. فكان اللقلق من المتضررين من موجة الأمطار الغزيرة.

  • Deutschland Tierpark ein grauer Wolf

    المطر نعمة على بعض الكائنات ونقمة على بعضها الآخر

    في السنوات الأخيرة عادت الذئاب إلى الظهور في ألمانيا وتزايد أعدادها. وهذا الحيوان يحمي نفسه من المطر والبلل بفضل الشحم الموجود على الفرو الذي يكسيه والذي يمنع بدوره تغلل ووصول الماء إلى جلده. وأثناء السباحة يتشكل ما يشبه الوسادات الهوائية بين الفرو.

  • Reptilien (Bildergalerie) Uroplatus henkeli

    المطر نعمة على بعض الكائنات ونقمة على بعضها الآخر

    الوزغية من الحيوانات الحرشفية الزاحفة التي تتمتع بقوة التصاق كبيرة، إذ أنها تستطيع حتى الالتصاق بالسطوح الزجاجية، لكن إذا كان السطح مبللا فإن هذا الحيوان يفقد بعضا من قوة اللصق لديه. وقد وجد العلماء أنه لدى البلل تتشكل طبقة بين قدم الحيوان والسطح الذي يقف عليه ما يحول دون التصاق باطن قدمه بشكل جيد. لذا فإن هذا الحيوان لا يحب المطر والبلل.

  • Rote Waldameise trägt Fichtenaestchen

    المطر نعمة على بعض الكائنات ونقمة على بعضها الآخر

    يعرف عن النمل أنه يستطيع حمل أشياء تفوق وزنه، ولا عجب إذا ما ثابرت هذه الحشرة وتابعت عملها حتى عندما يهطل المطر حتى أنها تتسلق الجدران ورأسها إلى الأسفل. فعندما تشعر بدفع من الخلف فإنها تضاعف قوة مقاومتها خلال أجزاء من الثانية، وآلية الحماية هذه تثير فضول ونظر العلماء.

  • Kannenpflanze Nepenthes mit Insekt

    المطر نعمة على بعض الكائنات ونقمة على بعضها الآخر

    نبات الإبريق، هو نوع من النباتات الآكلة للحشرات. وعندما تمطر وتبتل كأسها، فإن الحشرات تنزلق إلى داخله حيث يوجد أنزيم هاضم، فتقوم بهضم الحشرة الضحية. ومن هنا فإن هذا النوع من النبات يسعد بالجو الماطر.

  • 07.2015 DW Global Ideas Lebensraum Luft ME 2_1 Wanderfalke

    المطر نعمة على بعض الكائنات ونقمة على بعضها الآخر

    يعد المطر من أشد وألد أعداء طائر الشاهين. فقد وجد العلماء أن التغير المناخي وزيادة هطول الأمطار الغزيزة أكبر أسباب وفاة هذا الطير. إذ أن الأمطار الغزيزة هي سبب ثلث حالات الوفات بين طيور الشاهين، الذي لا يستطيع أن يقي نفسه من المطر والبلل.


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