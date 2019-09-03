 غالبية من الألمان يرون أن الديمقراطية تواجه مخاطر في بلادهم | أخبار | DW | 12.09.2019

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أخبار

غالبية من الألمان يرون أن الديمقراطية تواجه مخاطر في بلادهم

أكثر من أعربوا عن عدم رضاهم عن الديمقراطية في ألمانيا هم من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" حسب استطلاع للرأي، فيما أعرب عن أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم عن خشيتهم على الديمقراطية بسبب صعود اليمين المتطرف.

Deutschland Einkaufsstraße in Hamburg (picture-alliance/dpa)

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف سكان ألمانيا يعتقدون أن الديمقراطية في بلادهم تواجه تهديدا، في ظل صعود التطرف اليميني الذي يمثل مصدر قلق. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "يوجوف" لأبحاث السوق، والتي نُشرت اليوم الخميس (12 أيلول/ سبتمبر 2019)، أن 53 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن اعتقادهم أن الديمقراطية في ألمانيا في خطر.

وكان معظم من أعربوا عن عدم رضاهم عن الديمقراطية، هم من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، حيث بلغت نسبتهم 79 بالمائة.  فيما اخذ 19 بالمائة فقط من أنصار حزب الخضر الموقف نفسه.

وتصدر المتشددون اليمينيون قائمة الكيانات التي تهدد الديمقراطية بنسبة 47 بالمائة، يليهم الشعبويون اليمينيون والمهاجرون بنسبة 27 بالمائة. كما أظهر الاستطلاع أن 22 بالمائة من المشاركين يعتقدون أن التطرف اليساري والولايات المتحدة الأمريكية من مصادر الخطر على الديمقراطية. وشمل الاستطلاع الذي أجرته شركة "يوجوف" في ألمانيا، 2020 شخصا، وأجرى في الفترة من 22 آب/أغسطس الماضي حتى الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، قبل اليوم العالمي للديمقراطية الذي يحل يوم15  أيلول/ سبتمبر الجاري.

ع.خ/ ح. ز (د ب ا)

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    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الصورة التي تصدرت محور الاهتمام!

    تصدرت هذه الصورة وسائل الإعلام الألمانية اليوم، ففي حضور المستشارة أنغيلا ميركل، قام عمدة برلين ونائب رئيس مجلس الولايات (بوندسرات)، ميشائيل مولر، بتسليم آنيغريت كرامب- كارينباور (على يسار الصورة)، أوراق تعيينها كوزيرة للدفاع خلفا لأورسولا فون ديرلاين (وسط الصورة)التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية. تولي نساء هذه المناصب القيادية كان محور معظم التعليقات على الصورة.

  • Berlin | Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    نساء على رأس قيادة الجيش الألماني

    تسير آنيغريت كرامب-كارنباور، بخطوات واثقة في حياتها المهنية، إذ تولت الرئيسة السابقة لحكومة ولاية سارلاند، رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل. السياسية المعروفة اختصارا في ألمانيا بـ "أ.كا.كا"، تعتبر من المقربات للمستشارة ميركل وتولت بشكل مفاجئ وزارة الدفاع الألمانية خلفا لأورزولا فون دير لاين.

  • Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/W. Weihs)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    مناصب سياسية رفيعة وسبعة من الأبناء!

    أصبحت أورزولا فون دير لاين أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية، كما كتبت اسمها في التاريخ كأول وزيرة للدفاع في ألمانيا. تولت السياسية والأم لسبعة أبناء، قبل ذلك عدة حقائب وزارية، كما كانت عضوة في البرلمان عن ولاية سكسونيا السفلى.

  • CDU-Parteitag 2010 (dapd)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    وزيرة في عطلة أمومة

    بروز الوجوه النسائية على الساحة السياسية بجانب ميركل، كان واضحا خلال السنوات الماضية. السياسية الألمانية الشابة كريستينا شرودر تولت في الفترة بين عامي 2009 و 2013 منصب وزيرة الأسرة الالمانية، وهي لم تتجاوز الثالثة والثلاثين من العمر. أخبار زواج وإنجاب الوزيرة ودخولها في عطلة أمومة، كانت من الأنباء المتداولة بشدة وقتها خاصة في المناقشات حول الجمع بين العمل والحياة العائلية.

  • Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    امرأة على رأس الحزب الاشتراكي للمرة الأولى

    آندريا ناليس..أول امرأة تتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (استقالت في حزيران/يونيو 2019)، كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للاشتراكيين لنحو عامين تقريبا.

  • Alice Weidel AFD (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء

    رغم أن المشهد الذكوري هو المهيمن عادة على الأحزاب اليمينية الشعبوية، إلا أن دراسة ألمانية أظهرت مؤخرا زيادة استقطاب تلك الأحزاب بشكل متزايد للنساء ليس كعضوات فحسب، بل للأدوار القيادية أيضا. آليسا فايدل، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، اسم بارز في هذا السياق.

  • Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن!

    رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

  • Claudia Roth Bündnis 90 Die Grünen (Getty Images)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية

    السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني.

    الكاتب: ابتسام فوزي


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حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

حدث تاريخي شهدته ألمانيا في عام 2005 مع وصول أنغيلا ميركل إلى كرسي المستشارية. منذ ذلك الحين برزت إلى جانب أول امرأة تتولى هذا المنصب وجوه نسائية تبوأت مناصب كانت حكرا على الرجال. نظرة على أبرز هذه الوجوه في حقبة ميركل. (21.07.2019)  

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