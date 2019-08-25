 غالبية الألمان لا ترغب في تولي منصب قيادي والسبب؟ | عالم المنوعات | DW | 21.09.2019

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منوعات

غالبية الألمان لا ترغب في تولي منصب قيادي والسبب؟

بالرغم من امتلاكهم أهم وأقوى اقتصادات العالم، غالبية موظفي خمس من أكبر دول العالم ليست لديهم الرغبة في أن يصبحوا قادة الغد.. فما هي تلك الدول وما هو السبب وراء ذلك العزوف عن القيادة؟

Symbolbild Banker Boni (picture-alliance/dpa/O. Berg)

كشف استطلاع حديث للرأي أن معظم الموظفين في ألمانيا ليس لديهم رغبة في تولي مسؤولية قيادية، حيث عبر 7 بالمائة فقط من المشاركين عن رغبتهم في تولي منصب قيادي خلال الأعوام الخمسة أو العشرة المقبلة. ويقول نيكولاس هونكا، الذي أشرف على الدراسة خلال الفترة من 14 حزيران/ يونيو حتى 9 تموز/ يوليو، عن ما توصل له من نتائج في ألمانيا: "تولي دور إداري يبدو أمرا غير مغرٍ في هذه الدولة".  

مختارات

وشمل الاستطلاع، الذي تم نشر نتائجه اليوم السبت (21 أيلول/ سبتمبر)، ما يقرب من 5 آلاف مسؤول قيادي وموظف في خمس دول، هي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وعلى المستوى الدولي، أشار الاستطلاع إلى أن نسبة من يسعون لتقلد منصب قيادي خلال السنوات الخمسة أو العشرة المقبلة تصل إلى 9 بالمائة فقط.

وفيما يمكن أن يقدم تفسيرا لذلك العزوف عن المناصب القيادية، أظهر الاستطلاع أن 81 بالمائة من المديرين يرون أن مهمتهم صارت أصعب مما كانت عليه في السنوات الماضية، كما يرى 37 بالمائة منهم أن وظيفتهم لن تكون موجودة في نفس شكلها الحالي خلال السنوات المقبلة.

أما بالنسبة لمن يتقلد منصب المدير بالفعل داخل ألمانيا، ذكر 40 بالمائة منهم أنهم يرغبون في الاستمرار في الاضطلاع بدور قيادي في المستقبل، مقارنة بالصين التي ترتفع فيها معدلات رغبة المديرين في الاستمرار بمناصبهم حيث تصل النسبة هنالك إلى 70 بالمائة. ولا ترتفع تلك النسبة في الصين مقارنة بألمانيا فقط، إذ تقل المعدلات في كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أيضا.

ويوصي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "ابسوس" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من "مجموعة بوسطن للاستشارات"، على ضرورة أن تسعى الشركات للإبقاء على نفسها كمؤسسات جاذبة للموظفين الأكفاء على المدى الطويل.

د.ب/ ع.ج (د ب أ)

  • BG Deutsche Firmen (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر

    The Coatinc Company Holding GmbH

    عُرف مؤخرا فقط أن "The Coatinc Company" هي أقدم شركة عائلية في ألمانيا. وتوصل المؤرخون إلى هذه النتيجة بعد فحص مستندات الشركة، التي تأسست سنة 1502. وكانت الشركة في البداية مجرد حدادة في مدينة سيغن ( تقع في ولاية شمال الراين-ويستفاليا). ولا يزال مقر الشركة الرئيسي يتواجد في نفس المدينة.

  • BG Deutsche Firmen (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر

    William Prym Holding GmbH & Co. KG

    رأت شركة "Prym" النور سنة 1530، وكان يُعتقد حتى ذلك الحين أنها أقدم شركة عائلية في البلاد، غير أنه يتحتم عليها الآن القبول بالمركز الثاني في قائمة أقدم الشركات في ألمانيا. ركزت شركة "Prym" في البداية على إنتاج الألواح والأسلاك، بيد أنها انتقلت سنة 1903 إلى إنتاج أدوات الخياطة. توظف الشركة حالياً حوالي 3330 شخصاً في جميع أنحاء العالم، وحققت في سنة 2018 حوالي 382 مليون يورو كأرباح.

  • BG Deutsche Firmen (picture-alliance/dpa/M. Reichel)

    شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر

    Wiegand-Glas GmbH

    تأسست شركة "Wiegand-Glas" سنة 1570 من موقع متواضع للغاية لإنتاج الزجاج. ورغم أن صناعة الزجاج كانت دائما محور اهتمام الشركة، إلاّ أنها قررت سنة 1997 توسيع أنشطتها لتشمل أيضاً العبوات البلاستيكية. وبلغت مبيعات الشركة في السنة الماضية (2018) حوالي 486 مليون يورو.

  • BG Deutsche Firmen (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

    شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر

    Berenberg, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

    تنشط الشركات المصرفية الألمانية منذ القرن السادس عشر. ويعتبر بنك "Berenberg"، الذي تم تأسيسه في مدينة هامبورغ سنة 1590، ثاني أقدم بنك في العالم بعد "مونتي دي باشي دي سيينا" الإيطالي.

  • Deutschland Frankreich l Klagen gegen Merck wegen Schilddrüsenmittel zurückgewiesen (picture alliance/dpa/A. Dedert)

    شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر

    Merck KGaA

    تأسست شركة "Merck" سنة 1668 كصيدلية في مدينة دارمشتات، وتعتبر أقدم شركة كيميائية دوائية في العالم. ولا يجب الخلط بين هذه الشركة وبين الشركة الأمريكية، التي تحمل الاسم نفسه وكانت حتى عام 1917 جزءاً من الشركة الألمانية. ورغم أن الشركة الأمريكية أكبر بكثير الآن إلا أن شركة "Merck" الألمانية حققت سنة 2018 إيرادات بلغت حوالي 15 مليار يورو.

  • BG Deutsche Firmen (picture-alliance/dpa/F. Leonhardt)

    شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر

    Lukas Meindl GmbH & Co. KG

    تأسست شركة "Meindl" في عام 1683 حينما تم افتتاح "بيتر مايندل" أحد أول متاجر صناعة الأحذية في ولاية بافاريا. ومنذ ذلك الحين، واصلت الأجيال التالية العمل بنجاح في هذا المجال. وتقدم هذه الشركة العائلية في ألمانيا مجموعة متنوعة من أحذية المشي عبر محلاتها في جميع أنحاء البلاد.

  • BG Deutsche Firmen (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر

    Harry Brot GmbH

    كان المخبز البسيط بالقرب من مدينة هامبورغ، والذي يعود إلى سنة 1688 هو أصل سلسلة المخابز الكبيرة "هاري". ويتم الإقبال بشكل كبير على اقتناء منتجات هذه المخابر في كل ربوع البلاد. وتوظف هذه الشركة اليوم حوالي 4375 شخصاً وبلغت مبيعاتها سنة 2018 حوالي مليار يورو.

  • BG Deutsche Firmen (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر

    Villeroy & Boch AG

    تأسست شركة السيراميك "Villeroy & Boch" سنة 1748 على يد فرانسوا بوخ. بدأت الشركة في الأول بإنتاج الأواني المصنوعة من البورسلان، إلاّ أنها توسعت تدريجياً وأصبحت رائدة في مجال صناعة بعض الأدوات الخاصة بغرف الحمام والاستجمام وأدوات المائدة. حققت الشركة سنة 2018 مبيعات وصلت إلى 835 مليون يورو.

  • Türklingelanlage der Firma Siedle (Siedle)

    شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر

    S. Siedle & Söhne OHG

    شركة "Siedle"، والمعروفة اليوم بتكنولوجيا الاتصالات الحديثة، كانت مسبكاً عند تأسيسها سنة 1750. وفي سنة 1887 تحولت الشركة إلى خدمات الاتصال الهاتفي، من أجل التركيز على أنظمة الاتصالات الحديثة في المنازل أوائل القرن الـ 20. وتمكنت الشركة في السنة الماضية من تحقيق مبيعات وصلت إلى حوالي 88 مليون يورو. إعداد: كاترين ديليخان / ر.م


مختارات

شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر

أكثر من 90 في المائة من الشركات في ألمانيا مملوكة لعائلات. وتحظى هذه الشركات بثقل كبير للغاية في واحد من أقوى الاقتصادات في أوروبا والعالم. الصور التالية تقربك أكثر من هذه الشركات التي رأى بعضها النور قبل مئات السنين. (15.07.2019)  

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