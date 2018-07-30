 غالبية الألمان تقر بمشكل العنصرية وبنجاح ادماج المهاجرين القدامى | أخبار | DW | 03.08.2018

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أخبار

غالبية الألمان تقر بمشكل العنصرية وبنجاح ادماج المهاجرين القدامى

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تعتبر أن اندماج المهاجرين الذين استقروا في البلاد لمدة طويلة، جيد وناجح. فيما أقرت أغلبية أيضا بوجود مشكل العنصرية.

Deutschland Fussgängerzone (imago/Schöning)

في استطلاع للرأي أنجز لصالح شبكة "أ. إر.دي" الألمانية اعتبر ستة من أصل كل عشرة ألمان أن عملية اندماج الأجانب الذين استقروا في ألمانيا لمدة طويلة، عملية ناجحة. فيما أقرت أغلبية مماثلة بوجود ظاهرة العنصرية كمشكل كبير.

غير أن الاستطلاع أظهر أيضا أن تقييم الألمان لاندماج المهاجرين الجدد ليس بنفس الايجابية. واعتبر 62% ممن استطلعت آراءهم أن اندماج المهاجرين المستقرين منذ عشرات السنين، جيد أو جيد جدا. ولم تتجاوز هذه النسبة 28% بالنسبة لحديثي الهجرة إلى ألمانيا.

 

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واعتبر ثلثا الألمان (64%) أن العنصرية في ألمانيا مشكل كبير جدا (17%) أو مشكل كبير (47%)، فيما اعتبر 30% أن العنصرية مشكل صغير فيما رأى 5% أنه ليس مشكلا أصلا.

أما لدى الألمان ذوي خلفيات مهاجرة فجاءت النتيجة مشابهة، إذ اعتبر 68% العنصرية مشكلا كبيرا جدا. وتم الكشف عن نتائج هذا الاستطلاع يوم (الاثنين 30 يوليوم تموز 2018).

ح.ز/ م.س (د.ب.أ ، ك.ن.أ)

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