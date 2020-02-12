بعد انتظار وترقب شركة سامسونغ عن هاتفها الذكي غالاكسي أس 9 في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة. ويشبه الهاتف الاصدار السابق اس 8 من حيث الشكل، غير أن ذاكرته أوسع ومعالجه أسرع وكاميرته مزودة بتقنية أعلى.
يتميز هاتف غالاكسي أس 9 من إنتاج شركة سامسونغ الكورية عن سابقية بكاميرا ذات فتحة مزدوجة تساعد على إعداد فيديو بتقنية عالية وبشكل بطيء. ومن ميزاته أيضا أنه يتمتع بشاشة مقاومة للشمس والغبار والماء إضافة إلى استطاعة تخزين أوسع وتقنية معالجة اسرع مقارنة بالأجهزة السابقة من سامسونغ.
أجرى خبراء مؤسسة "DXOMark"، المتخصصة في جودة أجهزة التصوير والصور سلسلة من الاختبارات على الهواتف الذكية. من ضمنها تلفونات ذكية حديثة، مثل سامسونغ غالاكسي أس 9 بلس وغوغل بيكسل 2 والإصدار العاشر من الأيفون وكذلك هواوي بي 20 برو، والنتائج كانت مذهلة لصالح أحدها.
كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن هاتفها الذكي غالاكسي أس 9 في المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2018) في مدينة برشلونة الذي يركز على التطبيقات البصرية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي على أمل جذب المستهلكين الشباب لمواجهة تباطؤ المبيعات في الأسواق.