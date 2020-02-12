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غالاكسي أس 9

بعد انتظار وترقب شركة سامسونغ عن هاتفها الذكي غالاكسي أس 9 في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة. ويشبه الهاتف الاصدار السابق اس 8 من حيث الشكل، غير أن ذاكرته أوسع ومعالجه أسرع وكاميرته مزودة بتقنية أعلى.

يتميز هاتف غالاكسي أس 9 من إنتاج شركة سامسونغ الكورية عن سابقية بكاميرا ذات فتحة مزدوجة تساعد على إعداد فيديو بتقنية عالية وبشكل بطيء. ومن ميزاته أيضا أنه يتمتع بشاشة مقاومة للشمس والغبار والماء إضافة إلى استطاعة تخزين أوسع وتقنية معالجة اسرع مقارنة بالأجهزة السابقة من سامسونغ.

Samsung's new smartphones unveiled Visitors experience Samsung Electronics Co.'s new smartphones -- Galaxy S20 series and Galaxy Z Flip -- at a Korea Telecom shop in Seoul on Feb. 12, 2020. (Yonhap)/2020-02-12 16:43:37/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

سامسونغ تواصل الرهان على الهواتف القابلة للطي 12.02.2020

في إطار رهان سامسونغ على الهواتف القابلة للطي طرحت في الشركة هاتفها الجديد غالاكسي زد فليب بشكله المربع وسعره الأقل مقارنة بأول هاتف قابل للطي طرحته الشركة الذي لاقى انتقادات شديدة.
March 1, 2018 - Barcelona, Catalonia, Spain - A congress attendant with the new Samsung Galaxy S9 at Samsung pavilion, during the Mobile World Congress day 4, on March 1, 2018 in Barcelona, Spain. Barcelona Spain PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180301_zaa_n230_639 Copyright: xJoanxCrosx

"سامسونغ" تعتزم سد ثغرة أمنية في هواتف "غلاكسي" 18.10.2019

بعد ظهور ثغرة أمنية كبيرة على هواتف "غلاكسي"، أعلنت "سامسونغ" أكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم أنها ستصدر في الأيام القليلة القادمة تحديثاً لمعالجة هذه الثغرة.

Customers try out Huawei P20 smartphones at a huawei flagship store in Hangzhou city, east China's Zhejiang province, 14 April 2018. Customers tried out Huawei P20 smartphones at a huawei flagship store in Hangzhou city, east China's Zhejiang province, 14 April 2018. The Huawei P20 is a high-end Android-powered phone with a large, spacious screen at its centerpiece. Like it or not, a notch at the display's top houses the 24MP front-facing camera and the earpiece, while at the back is a 12+20MP dual camera enabling bokeh effects. Foto: Shan He/Imaginechina/dpa |

هواوي وغالاكسي وآي فون .. أي كاميرا الأفضل 15.04.2018

أجرى خبراء مؤسسة "DXOMark"، المتخصصة في جودة أجهزة التصوير والصور سلسلة من الاختبارات على الهواتف الذكية. من ضمنها تلفونات ذكية حديثة، مثل سامسونغ غالاكسي أس 9 بلس وغوغل بيكسل 2 والإصدار العاشر من الأيفون وكذلك هواوي بي 20 برو، والنتائج كانت مذهلة لصالح أحدها.

سامسونغ تزيح الستار عن هاتفها الذكي غالاكسي أس 9 26.02.2018

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن هاتفها الذكي غالاكسي أس 9 في المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2018) في مدينة برشلونة الذي يركز على التطبيقات البصرية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي على أمل جذب المستهلكين الشباب لمواجهة تباطؤ المبيعات في الأسواق.
This Friday, Oct. 7, 2016, photo provided by Andrew Zuis, of Farmington, Minn., shows the replacement Samsung Galaxy Note 7 phone belonging to his 13-year-old daughter Abby, that melted in her hand earlier in the day. She's done with Note 7s right now, Zuis said of his daughter. Reports of more replacement phones catching fire are trickling in, and the South Korean tech giant faces more scrutiny after earlier criticism for being slow to react and sending confusing signals in the first days of the recall. (Andrew Zuis via AP) |

"سامسونغ" تعلن وقفا تاما لإنتاج أجهزة "غالاكسي نوت 7" 11.10.2016

أعلنت مجموعة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الوقف التام لإنتاج أجهزة الهاتف الذكي "غالاكسي نوت 7" لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب خطر انفجار بطارياتها. وتحاول "سامسونغ" أن تحتوي الضرر الذي لحق بصورتها بسبب هذه القضية.
OREM, UT - SEPTEMBER 15: A Samsung's Galaxy Note 7 is held up in a plastic bag with other Note 7 phones on a counter that were returned to a Best Buy on September 15, 2016 in Orem, Utah. The Consumer Safety Commission announced today a safety recall on Samsung's new Galaxy Note 7 smartphone after users reported that some of the devices caught fire when charging. (Photo by George Frey/Getty Images)

سامسونغ توقف بيع غالاكسي نوت 7 وتدعوا لإغلاقه فورا 11.10.2016

بعد أيام قليلة من تعليق تصنيع جهاز "غالاكسي نوت 7"، أصدرت الشركة الكورية سامسونغ بيانا، أكدت فيه أن الجهاز خطير ومعرض للانفجار، وأوقفت بيعه ونصحت من يملك هذا الجهاز بإغلاقه فورا، وتبديله بجهاز آخر.
People check out Samsung's new Galaxy S4 during its unveiling on March 14, 2013 at Radio City Music Hall in New York. The slim, feature-rich Galaxy S4 was introduced as Samsung's new champion in the fiercely competitive smartphone arena, scheduled to roll out in 155 countries in late April. AFP PHOTO / Don EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP/Getty Images)

آي فون أم غالاكسي؟ ـ أفضل شاشات الهواتف الذكية 06.06.2015

تستخدم شركة سامسونغ تقنية "أموليد" في شاشات هواتفها الذكية غالاكسي. في حين توظف شركة أبل تقنية "إل سي دي" في شاشات أجهزتها آي فون وآي باد. لكن ما هي التقنية الأفضل؟ وكيف يمكنك اختيار الشاشة التي تناسب ذوقك وحاجتك؟
Samsung Galaxy S6 phones unveiled. Samsung unveil their new Galaxy S6 Edge smartphone at YouTube Studios, central London. Picture date: Sunday March 1, 2015. Samsung has unveiled two versions of its new flagship smartphone, the Galaxy S6, with a second device that comes with a screen that curves around both edges of the device. See PA story TECHNOLOGY Samsung. Photo credit should read: Laura Lean/PA Wire URN:22388498

سامسونغ تتوقع مبيعات قياسية لهاتفها "إس 6" 09.04.2015

تتوقع سامسونغ إلكترونيكس مبيعات قياسية لهاتفها الجديد غالاكسي "إس 6". وتبذل جهودا مضنية لتلبية الطلب على أمل تحسن مبيعات الهاتف المحمول وتجاوز غريمتها أبل.
Samsung Galaxy Gear Fit S5 is presented during the 2014 Mobile World Congress in Barcelona on February 23, 2014. The Mobile World Congress runs from the 24 to 27 February where participants and visitors alike can attend conferences, network, discover cutting-edge products and technologies at among the 1,700 exhibitors as well as seek industry opportunities and make deals. AFP PHOTO/ LLUIS GENE (Photo credit should read LLUIS GENE/AFP/Getty Images)

تسريبات: غالاكسي الجديد تصميم مختلف وهوائي مرن 23.02.2015

ظهر في نشرة T-Mobileالولايات المتحدة على غلاف الصفحة صورة قد تكون لحافة هاتف سامسونغ غالاكسي أس6. وتؤكد التسريبات أن الهاتف الجديد مزود بهوائي مرن لتحسين الاستقبال.
BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 24: CEO and President of Samsung JK Shin walks on the stage to present the new Samsung Gear Fit and the new Samsung Galaxy S5 during the first day of the Mobile World Congress 2013 at Forum Complex on February 24, 2014 in Barcelona, Spain. The annual Mobile World Congress hosts some of the world's largest communication companies, with many unveiling their latest phones and gadgets. The show runs from February 24 - February 27. (Photo by David Ramos/Getty Images)

سامسونغ تطرح أحدث هواتفها وساعاتها الذكية 12.04.2014

طرحت شركة "سامسونغ" أحدث هواتفها الذكية "غالكسي أس 5" بميزات جديدة تتفوق بها على الإصدارات السابقة من غالاكسي وثلاث ساعات ذكية تسمح للمستخدم بالرد على المكالمات الهاتفية من رسغ اليد.
هواتف 2014.. شاشات قابلة للطي ودقة تصوير عالية

هواتف 2014.. شاشات قابلة للطي ودقة تصوير عالية 08.02.2014

آيفون 6، سامسونغ غالاكسي 5 وأسوس بادفون الجديد. هذه الهواتف يتوقع أن تُطرح خلال الأسابيع القادمة في الأسواق. تعرف على أهم الهواتف الذكية لعام 2014 في ألبوم الصور التالي.
أهم مزايا وعيوب الكمبيوترات اللوحية

أهم مزايا وعيوب الكمبيوترات اللوحية 21.05.2013

ازداد الطلب في الآونة الأخيرة على الكمبيوترات اللوحية بمختلف أنواعها وأصبحت تنافس بقوة الكمبيوترات التقليدية والمحمولة. مجلة (بيلد كمبيوتر) الألمانية أجرت مقارنة بين الكمبيوترات اللوحية نعرض لكم أهم نتائجها في ملف مصور.
مقارنة بين أفضل الهواتف الذكية

مقارنة بين أفضل الهواتف الذكية 06.05.2013

طرحت شركة سامسونغ مؤخرا هاتفها غالاكسي S4 في الأسواق لتنافس به آيفون 5 و HTC One وهواتف سوني وبلاك بيري الذكية، فما هي خصائص الهاتف الجديد مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى؟ تعرف على ذلك في البوم الصور.
epa03346772 An undated handout photograph released by Samsung Electronics Co. South Korea, on 07 August 2012, shows the Galaxy Note 10.1, an enlarged version of the 5.3-inch Galaxy Note, a hybrid of a smartphone and a tablet PC. Both models feature the S Pen, a stylus that enables users to doodle and write on the screen as they do on paper. The world's largest smartphone maker has started selling the new model in Europe and the Middle East. EPA/SAMSUNG ELECTRONICS CO. / HANDOUT SOUTH KOREA OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

سامسونغ تكشف النقاب عن جهاز لوحي جديد لمنافسة آي باد 16.08.2012

"غالاكسي نوت 10.1" هو آخر منتوج لشركة سامسونغ والذي دخل اليوم السوق في إطار المنافسة الشرسة بين عملاقي الإلكترونيات الكوري الجنوبي والأمريكي آبل، وتطمح غالاكسي أن تحقق بهذا الجهاز الجديد زيادة في حصتها في السوق.
HANDOUT - Samsung schickt eine neue Generation seines Spitzen-Smartphones auf iPhone-Jagd. Das am Donnerstag (03.05.2012) vorgestellte Galaxy S3 (Samsung-Handout) hat einen großen Bildschirm mit einer Diagonale von 4,8 Zoll (12,2 cm) und unterstützt zumindest in einigen Ländern den schnellen LTE-Datenfunk, wie Samsung am Donnerstagabend mitteilte. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von acht Megapixeln. An Bord ist auch ein NFC-Funkchip, mit dem mobile Bezahldienste umgesetzt werden können. Die dritte Generation des Galaxy S läuft mit der neuesten Version des Google-Betriebssystems Android. ** BEST QUALITY FROM SOURCE ** (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und bei Nennung der Quelle: Foto: Samsung +++(c) dpa - Bildfunk+++

"غالاكسي إس 3" من سامسونغ منافساً لـ آي فون" 04.05.2012

الهاتف الجديد من شركة سامسونغ الكورية يأتي بشاشة أكبر ويحافظ على العرض كما هو تقريباً، ويتضمن مميزات جديدة عديدة تضمن تجربة فريدة للمستهلك، بحسب الشركة. وسيطرح الجهاز للبيع بداية في أوروبا خلال الشهر الحالي.