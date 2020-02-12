بعد انتظار وترقب شركة سامسونغ عن هاتفها الذكي غالاكسي أس 9 في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة. ويشبه الهاتف الاصدار السابق اس 8 من حيث الشكل، غير أن ذاكرته أوسع ومعالجه أسرع وكاميرته مزودة بتقنية أعلى.

يتميز هاتف غالاكسي أس 9 من إنتاج شركة سامسونغ الكورية عن سابقية بكاميرا ذات فتحة مزدوجة تساعد على إعداد فيديو بتقنية عالية وبشكل بطيء. ومن ميزاته أيضا أنه يتمتع بشاشة مقاومة للشمس والغبار والماء إضافة إلى استطاعة تخزين أوسع وتقنية معالجة اسرع مقارنة بالأجهزة السابقة من سامسونغ.