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غاز شرق المتوسط

تحولت منطقة شرق المتوسط إلى بؤرة للنزاعات بسبب احتياطات النفط والغاز المكتشفة فيها. في هذا الإطار يهدد النزاع بين اليونان وتركيا حول المناطق البحرية بين البلدين بحرب قد تندلع في أية لحظة.

ليس من الواضح حتى الآن حجم احتياطات الغاز والنفط الضخمة المكتشفة مقابل السواحل الشرقية للبحر المتوسط. غير أن التقديرات تقول بأنها لا تقل أهمية عن أكبر الاحتياطات العالمية في روسيا وإيران وقطر. وعلى ضوء ذلك بدأت الدول المحيطة بالمنطقة المليئة بالنزاعات باتباع سياسة محاور بهدف ضمان حصتها من كعكة الغاز المكتشفة هناك.

بيربوك تزور اليونان وتركيا وتدعوهما للتهدئة ووقف التصعيد

بيربوك تزور اليونان وتركيا وتدعوهما للتهدئة ووقف التصعيد 28.07.2022

تزور وزيرة الخارجية الألمانية اليونان وتركيا في إطار مباحثات تشمل تهدئة الخلافات بين الدولتين العضوتين في حلف الناتو، وخاصة الخلاف بينهما حول التنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط ومناقشة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
فون دير لاين: مصر شريك موثوق به ونريد تعزيز التعاون معها

فون دير لاين: مصر شريك موثوق به ونريد تعزيز التعاون معها 15.06.2022

في زيارتها إلى مصر، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين اهتمام بروكسل بتعزيز التعاون مع القاهرة في مجال الطاقة، معتبرة مصر "شريكًا موثوقًا". من جهته شدد السيسي على ضرورة تنسيق الجهود لحل أزمة الغذاء العالمية.

مصر واليونان وقبرص تتحد في إدانة التحركات البحرية التركية

مصر واليونان وقبرص تتحد في إدانة التحركات البحرية التركية 19.10.2021

دعا رؤساء اليونان ومصر وقبرص تركيا إلى احترام القانون الدولي للبحار، مع تجدد التوترات بشأن موارد الغاز الطبيعي والنزاعات الإقليمية في شرق المتوسط. 
أردوغان: سنبقى موجودين في ليبيا والعراق وسوريا وأذربيجان

أردوغان: سنبقى موجودين في ليبيا والعراق وسوريا وأذربيجان 02.07.2021

أكد أردوغان أن تركيا لن تخرج قريبا من البلدان التي توجد فيها قواتها كليبيا وسوريا، كما أكد أنه سيزور جمهورية شمال قبرص التركية قريبا، متحدثا كذلك عن مزاعم بشراء قطر لمصنع أسلحة تركي.
وفد تركي في القاهرة.. هل اقتربت عودة العلاقات بين البلدين؟

وفد تركي في القاهرة.. هل اقتربت عودة العلاقات بين البلدين؟ 05.05.2021

لأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس مرسي يجري وفد تركي زيارة للعاصمة المصرية، في محاولة لاستكشاف سبل إعادة تطبيع العلاقات بين الجانبين. ومهدت تركيا لهذه الزيارة قبل شهرين، ويتسم رد مصر على المفاتحات التركية بالحذر حتى الآن.

وزيرا خارجية تركيا واليونان يشتبكان لفظيا في مؤتمر 'تحسين العلاقات'

وزيرا خارجية تركيا واليونان يشتبكان لفظيا في مؤتمر 'تحسين العلاقات' 15.04.2021

بدأ المؤتمر بشكل ودي وكل طرف تحدث عن تحسين العلاقات، إلّا أنه سرعان ما هيمنت الملفات الخلافية بينهما ليتبادلا الاتهامات. هذا ما وقع في مؤتمر صحفي بين وزيري خارجية تركيا واليونان.
ميركل: سنناقش صادرات الأسلحة لتركيا مع أمريكا وحلف الأطلسي

ميركل: سنناقش صادرات الأسلحة لتركيا مع أمريكا وحلف الأطلسي 11.12.2020

المستشارة الألمانية ميركل تعلن أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون صادرات الأسلحة لتركيا مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي وواشنطن، وذلك بعد أن ضغطت اليونان لفرض حظر أسلحة على أنقرة.
ماكرون: مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بحقوق الإنسان

ماكرون: مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بحقوق الإنسان 07.12.2020

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر في المستقبل لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لباريس.
برلين تعلن فشل الوساطة.. وأردوغان يتهم الأوروبيين بـالعمى الاستراتيجي

برلين تعلن فشل الوساطة.. وأردوغان يتهم الأوروبيين بـ"العمى الاستراتيجي " 07.12.2020

فيما أعلنت برلين فشل جهود الوساطة، دعا الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن "العمى الاستراتيجي" بشأن شرق البحر المتوسط، عارضا "صيغة رابحة للجميع". يأتي ذلك في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة.
رغم الاعتراضات.. تركيا تمدّد عمليات المسح في شرق المتوسط

رغم الاعتراضات.. تركيا تمدّد عمليات المسح في شرق المتوسط 25.10.2020

في خطوة ستزيد من التوتر التركي-اليوناني، وقد تؤدي بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أنقرة، مددت هذه الأخيرة عمليات المسح في شرق المتوسط بحثا عن موارد النفط والغاز.
ميركل: سلوك تركيا في النزاع بشأن التنقيب عن الغاز مستفز

ميركل: سلوك تركيا في النزاع بشأن التنقيب عن الغاز "مستفز" 16.10.2020

نددت المستشارة أنغيلا ميركل بـ"لإجراءات الأحادية والمستفزة" التي اتخذتها تركيا بشأن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في البحر المتوسط. فيما هدد المستشار النمساوي بفرض عقوبات على أنقرة.

ألمانيا تطالب تركيا بـ الكف عن الاستفزاز في نزاع شرق المتوسط

ألمانيا تطالب تركيا بـ "الكف عن الاستفزاز" في نزاع شرق المتوسط 13.10.2020

عقب إرسال أنقرة لسفينة تنقيب عن الغاز إلى شرق المتوسط مجدداً، طالب وزير الخارجية الألماني تركيا بـ "الكف عن الاستفزاز" في النزاع على الغاز، مضيفاً أن بلاده "تتضامن" مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.
رغم التهديدات الأوروبية.. تركيا تستأنف استكشاف النفط بشرق المتوسط

رغم التهديدات الأوروبية.. تركيا تستأنف استكشاف النفط بشرق المتوسط 12.10.2020

قررت تركيا استئناف نشاطها بشرق المتوسط لاستكشاف النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان وذلك رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها. واليونان تدين القرار التركي وتعتبره "تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي".
شرق المتوسط.. أول لقاء تركي يوناني منذ بدء النزاع

شرق المتوسط.. أول لقاء تركي يوناني منذ بدء النزاع 08.10.2020

بعد أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده اتفقت مع اليونان على إجراءات لبناء الثقة. ومن هذه الإجراءات عقد محادثات استكشافية ثنائية بعد توتر بسبب خلاف بشأن الحقوق البحرية في شرق المتوسط.
فاروشا.. حلقة جديدة من التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟

"فاروشا".. حلقة جديدة من التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ 07.10.2020

في خطوة ستزيد حتما من حدة التوتر بين تركيا مع قبرص واليونان بشأن الحقوق الإقليمية في شرق البحر المتوسط، أعلن في أنقرة إعادة افتتاح ساحل "فاروشا" الواقع في الجهة التركية القبرصية، والاتحاد الأوروبي يدين.
تلويح أوروبي بعقوبات ضد تركيا في قمة تنوب فيها ميركل عن ماكرون

تلويح أوروبي بعقوبات ضد تركيا في قمة تنوب فيها ميركل عن ماكرون 02.10.2020

بعد اتفاق مبدئي بين قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا في حال واصلت عمليات التنقيب شرق المتوسط، ميركل تنوب عن ماكرون في اليوم الثاني لقمة بروكسل، وتشدد على الحوار وتركيا تحذر. 
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