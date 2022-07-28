غاز شرق المتوسط

تحولت منطقة شرق المتوسط إلى بؤرة للنزاعات بسبب احتياطات النفط والغاز المكتشفة فيها. في هذا الإطار يهدد النزاع بين اليونان وتركيا حول المناطق البحرية بين البلدين بحرب قد تندلع في أية لحظة.

ليس من الواضح حتى الآن حجم احتياطات الغاز والنفط الضخمة المكتشفة مقابل السواحل الشرقية للبحر المتوسط. غير أن التقديرات تقول بأنها لا تقل أهمية عن أكبر الاحتياطات العالمية في روسيا وإيران وقطر. وعلى ضوء ذلك بدأت الدول المحيطة بالمنطقة المليئة بالنزاعات باتباع سياسة محاور بهدف ضمان حصتها من كعكة الغاز المكتشفة هناك.