غاريث بيل يعصف بمخططات ريال مدريد!

ليس خافيا أن فريق ريال مدريد، من أشد المعجبين بالنجم المصري محمد صلاح، الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وقاد ناديه ليفربول إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أعرق المسابقة الكروية في القارة "العجوز".

ويُحاول "الميرنغي" الحصول على خدمات الفرعون المصري، من أجل مواصلة تسيده أوروبيا والعودة إلى منصات التتويج المحلية، خاصة في ظل تألق غريم الأبيض الملكي التقليدي، برشلونة بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

لكن، يبدو أن مهمة ريال مدريد التعاقد مع محمد صلاح لن تكون مفروشة بالورود، إذ ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" أن "الميرنغي" عرض صفقة تبادلية على ليفربول، بموجبها ينتقل غاريث بيل إلى ملعب الأنفيلد، ويحصل ريال مدريد في المقابل على محمد صلاح.

وأفاد الموقع البريطاني، أن ريال مدريد عاقد العزم على الحصول على توقيع هداف الدوري الإنجليزي (32 هدفا)، وأضاف أن مغادرة رونالدو المحتملة للفريق الملكي، تجعل محمد صلاح قريبا من حمل قميص "الميرنغي".

وفي المقابل، تابع نفس المصدر، أن معارضة غاريث بيل الانتقال إلى ليفربول، قد تنسف خطة ريال مدريد بخصوص التعاقد مع صلاح في فترة الانتقالات القادمة، وأضاف أن "الميرنغي" لا يريد دفع أموال كثيرة للحصول على خدمات محمد صلاح، ويفضل عوضا عن ذلك إجراء صفقة تبادلية من النادي الإنجليزي، الذي لن يفرط في نجمه الأول بسهولة.