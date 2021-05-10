 غارات إسرائيلية مكثفة على غزة ومئات الصواريخ من القطاع على إسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.05.2021

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أخبار

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة ومئات الصواريخ من القطاع على إسرائيل

أطلق الجناح العسكري لحركة حماس مئات الصواريخ على إسرائيل طوال اليوم الثلاثاء، فيما شنت إسرائيل ضربات جوية على القطاع، مع ارتفاع حصيلة القتلى والإصابات من الطرفين. الطرفان يتبادلان التهديدات ما ينذر بمزيد من المواجهات.

أثار تدمير أحد الصواريخ التي استهدفت تل أبيب

أثار تدمير أحد الصواريخ التي استهدفت تل أبيب

أعلنت حركة حماس مساء الثلاثاء إطلاق صواريخ في اتجاه تل أبيب، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين قطاع غزة. وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب "وجهت كتائب القسام ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية"، في إشارة إلى تدمير الطائرات الحربية الإسرائيلية برجا سكنيا من اثنتي عشرة طبقة غرب مدينة غزة، قالت تقارير إعلامية إنه يضم مكاتب لحركة حماس.

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بدأت عدة جهات دولية فاعلة في التحرك للحد من انفجار الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة. ففي الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي للتهدئة اجتمع مجلس الأمن بشكل عاجل لبحث الأوضاع في القدس، فيما حذرت ألمانيا من تصعيد الصراع.

أبدت الأمم المتحدة "قلقاً كبيراً" إزاء تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. الجامعة العربية تندد بالقصف الإسرائيلي، بينما اعتبرت برلين الصواريخ التي تستهدف إسرائيل من غزة "تصعيد لا يمكن تبريره بأي شيء".

في حوار مع برنامج مسائية DW، أكد الناطق باسم الخارجية الأمريكية على أن إخلاء القدس وضم الأراضي وتوسيع المستوطنات والهجمات الإرهابية كلها لا تخدم حل الدولتين، الذي تراه إدارة بايدن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتم إغلاق مطار بن غوريون القريب من تل أبيب أمام حركة الإقلاع والهبوط جراء الهجمات، وتم تحويل الرحلات إلى قبرص. وذكرت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي أن خط أنابيب للوقود بين مدينتي إيلات تعرض أصيب في الهجوم الصاروخي من غزة.

وسبق ذلك قصف وغارات إسرائيلية مكثفة على غزة جاءت ردا على إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل. وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن مبنى من 12 طابقا يضم مكاتب لمسؤولين في حركة حماس دمر بالكامل في إحدى الغارات على مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 480 صاروخا أُطلقت من غزة منذ الاثنين. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحا أنه قصف 130 "هدفا عسكريا" في غزة، مشيرا إلى مقتل 15 عنصرا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأوضح المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس لصحافيين أن غالبية الأهداف لحركة حماس.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقتل قياديَين ميدانيَين في سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة في غارة إسرائيلية الثلاثاء. وكانت حركة حماس أعلنت الاثنين مقتل قيادي فيها في غارة إسرائيلية شمال غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 28 بينهم 10 أطفال وسيدة منذ أمس. وأصيب أيضا في القطاع 152 شخصا بجروح.

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قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

وفي إسرائيل قتلت امرأة قرب تل أبيب جراء سقوط صاروخ، لترتفع حصيلة القتلى في إسرائيل في القصف الصاروخي من غزة إلى ثلاثة، إضافة إلى 95 جريحا.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريحات بثها التلفزيون وبجانبه وزير الدفاع وقائد الجيش،  إن الجماعات المسلحة في قطاع غزة "ستدفع ثمنا باهظا".

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة مساء الثلاثاء في كلمة متلفزة عبر فضائيّة الأقصى التابعة لحماس "إذا أرادوا (إسرائيل) أن يُصعّدوا، فالمقاومة جاهزة. إذا أرادوا أن يتوقّفوا، المقاومة جاهزة". وأضاف "هذه رسالة أوصلناها لكلّ من يعنيه الأمر"، في إشارة إلى الوسطاء الذين يُحاولون إرساء تهدئة بين الجانبين.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، رويترز/ أ ف ب)

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