غارات إسرائيلية على مواقع لحماس وإطلاق صواريخ من غزة

أطلق مسلحون فلسطينيون فجر الجمعة (28 آب / أغسطس 2020) عدداً من الصواريخ على المناطق الإسرائيلية القريبة من حدود قطاع غزة، بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مواقع لحركة حماس دون وقوع إصابات، حسبما ذكرت مصادر أمنية فلسطينية.
غير أن الجيش الإسرائيلي قال إن الغارات جاءت رداً على إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مناطق مفتوحة في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي مساعيه بهدف استعادة الهدوء مع إسرائيل وتخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع. فبعد زيارته للقطاع غادر الأربعاء متوجهاً إلى إسرائيل لاستكمال المحادثات التي بدأها مع حركة حماس.
وتأتي زيارة العمادي بعد أسبوع على جولة محادثات أجراها الوفد الأمني المصري مع الطرفين دون التوصل لاحتواء التوتر وتثبيت التهدئة. ومنذ أسبوعين يسود توتر وتبادل لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
ع.ش/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)
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في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين
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في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين
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في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين
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في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين
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في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين
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في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين
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في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين
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في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين
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الكاتب: ش.ع