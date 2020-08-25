 غارات إسرائيلية على مواقع لحماس وإطلاق صواريخ من غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2020

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أخبار

غارات إسرائيلية على مواقع لحماس وإطلاق صواريخ من غزة

شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة، فيما قامت فصائل فلسطينية بإطلاق 6 قذائف صاروخية باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

تصاعد دخان في غزة بعد الغارات الإسرائيلية على القطاع

تصاعد دخان في غزة بعد الغارات الإسرائيلية على القطاع

أطلق مسلحون فلسطينيون فجر الجمعة (28 آب / أغسطس 2020) عدداً من الصواريخ على المناطق الإسرائيلية القريبة من حدود قطاع غزة، بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مواقع لحركة حماس دون وقوع إصابات، حسبما ذكرت مصادر أمنية فلسطينية.

مختارات

لأول مرة منذ 5 أشهر أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح مع غزة والذي أغلق بحجة التدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، في الوقت الذي أغلقت فيه إسرائيل"معبر كرم أبو سالم".

أعلنت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان توحدهما ضد الخطة الإسرائيلية لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، في وقت يستكمل رئيس وزراء إسرائيل مشاوراته مع المسؤولين الأمريكيين والقادة الأمنيين حول آلية تنفيذ خطته المدعومة أمريكيا.

غير أن الجيش الإسرائيلي قال إن الغارات جاءت رداً على إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مناطق مفتوحة في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي مساعيه بهدف استعادة الهدوء مع إسرائيل وتخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع. فبعد زيارته للقطاع غادر الأربعاء متوجهاً إلى إسرائيل لاستكمال المحادثات التي بدأها مع حركة حماس.

وتأتي زيارة العمادي بعد أسبوع على جولة محادثات أجراها الوفد الأمني المصري مع الطرفين دون التوصل لاحتواء التوتر وتثبيت التهدئة. ومنذ أسبوعين يسود توتر وتبادل لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ع.ش/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

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    في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

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    شهدت كل من القدس وتل أبيب ليلة كلها فزع على وقع سقوط صواريخ أطلقتها حركة حماس في تصعيد جديد للتوتر في المنطقة...

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    في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

    هلع في القدس وتل أبيب

    يعيش الإسرائيليون أيضا في القدس وتل أبيب على وقع إطلاق الصواريخ على بيوتهم ومنازلهم انطلاقا من قطاع غزة، عقب توتر الأوضاع هاى خلفية اختطاف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة، وكذا اختطاف وقتل فتى فلسطيني.

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    في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

    الخوف والهلع يطال السكان الآمنين

    امرأة إسرائيلية تنبطح على بطنها عندما دوت صفارات الإنذار عقب سقوط صاروخ بالقرب من بيتها...

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    في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

    حالة تأهب

    جنود إسرائيليون يراقبون الوضع في قطاع غزة في حالة تأهب. يأتي ذلك وسط احتمال أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتدخل بري في القطاع.

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    في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

    قطاع غزة تحت القصف

    في المقابل، قام الجيش الإسرائيلي بالرد على إطلاق الصواريخ على أراضي إسرائيل من خلال قصف جوي عنيف لقطاع غزة أودى بحياة 38 الكثير من الضحايا.

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    في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

    حزن وقلق وخوف

    فقد الكثير من العائلات في غزة ضحايا من الأهل والأقرباء الذين لقوا مصرعهم في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

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    في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

    دمار وخراب

    خلف القصف الإسرائيلي قتلى وجرحى وخسائر مادية جسيمة تمثلت في تهدم المنازل واحتراق السيارات...

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten

    في صور: تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

    التعايش مع الوضع

    يبدو أن أطفال غزة قد تعودوا العيش تحت القصف واللعب فوق أنقاض المنازل المهدمة

    الكاتب: ش.ع


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