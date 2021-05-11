 غارات إسرائيلية على أهداف في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2022

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غارات إسرائيلية على أهداف في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع

قالت إسرائيل إن دفاعاتها اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وبأنها شنت غارات على أهداف في القطاع ردا على ذلك، في حين قالت كتائب فلسطينية إنها تصدت للطائرات الإسرائيلية في الجو. يأتي هذا وسط توتر في القدس منذ بداية رمضان.

تعرضت إسرائيل لقديفة صاروخية أستطاعت اعتراضها (11/9/2021)

تعرضت إسرائيل لقديفة صاروخية أستطاعت اعتراضها (أرشيف)

 

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء (19 أبريل/ نيسان) على أهداف في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه اسرائيل.

واستهدفت الغارات الاسرائيلية موقعا أمنيا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسم الجناح العسكري لحماس أن دفاعاتها الجوية تصدت للطائرات الاسرائيلية "في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو".

مختارات

يرى وزير الدفاع الإسرائيلي أنه من الصعب التوصل إلى سلام بالمعنى الواسع مع الفلسطينيين مقترحاً أن يقوم الحل السياسي للصراع على إقامة كيانين منفصلين إسرائيلي فلسطيني مع الحفاظ على هيمنة إسرائيلية في المنطقة برمتها.

بينما طالب حوالي ثلثي أعضاء مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الأردني إنّ بلاده ستستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي لإبلاغه "إدانة المملكة لأعمال العنف في المسجد الأقصى ومحيطه".

تزايدت الضغوط على الحكومة الائتلافية في إسرائيل بعد إعلان القائمة العربية الموحدة التي تشغل أربعة مقاعد في الكنيست "تعليق" دعمها للحكومة بعد يومين من اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في المسجد الأقصى ومحيطه.

عاد التوتر والمواجهات إلى ساحات الأقصى بعد يوم من الهدوء الذي أعقب أحداث الجمعة الثانية من رمضان. الجانب الفلسطيني يتهم الجيش الإسرائيلي بـ "اقتحام" المسجد، وإسرائيل تقول إن فلسطينيين قاموا بـ "أعمال شغب عنيفة متعمدة".

وجاءت الغارات الاسرائيلية بعد ساعات من اعلان الجيش الاسرائيلي ان منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت صاروخاً أُطلق مساء الإثنين من قطاع غزة باتّجاه الدولة العبرية. وقال الجيش في بيان إنّ "صفارات إنذار دوّت في المنطقة القريبة من قطاع غزة. لقد أُطلق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية اعترضته منظومة القبة الحديدية الدفاعية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن طائرات حربية شنت "غارات على عدة أهداف ودمرت ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة" وذلك "ردًا على اطلاق قذيفة صاروخية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية مساء الاثنين".

 

وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، فإنّ هذا هو أول صاروخ يتمّ إطلاقه من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية منذ الأول من كانون الثاني/يناير، في قصف ردّت عليه الدولة العبرية يومها كعادتها بغارات على مواقع في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ولم تتبنّ إطلاق هذا الصاروخ أيّ جهة في الحال.

ويأتي هذا القصف غداة إصابة أكثر من 19 فلسطينياً وسبعة إسرائيليين بجروح خلال مواجهات دارت بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشرقية، فيما اعتقل 18 شخصاً، بعد يومين على صدامات مشابهة.

وتعقد التوترات علاقات إسرائيل الأمنية مع المملكة الأردنية التي تتولى الوصاية على المسجد الأقصى.

وقالت عمان إن العاهل الأردني الملك عبد الله أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن سياسة إسرائيل في المسجد الأقصى من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين. واستدعى الأردن أيضا القائم بأعمال سفير إسرائيل لتقديم "رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى".

في ذات السياق أعلن حزب "القائمة العربية الموحدة" تجميد عضويته في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وذلك على خلفية التوترات في الحرم القدسي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن رئيس الحزب منصور عباس القول يوم الاثنين إن "قرار تجميد العضوية في الائتلاف الحكومي والكنيست قد يتحول إلى انسحاب كامل في حال استمرت الحكومة في سياساتها في الأقصى".

ووفقا للهيئة، فإن عباس نقل إلى الائتلاف الحكومي "رسالة طمأنة بأن القرار بتجميد العضوية يهدف إلى إرضاء الشارع العربي بعد الانتقادات التي وجهت إلى حزبه".

وسيكون قرار التجميد ساري المفعول حتى نهاية العطلة الحالية للكنيست، والمستمرة حتى الثامن من أيار/مايو، ما يعني أنه لن تكون له انعكاسات سياسية.

وكانت حكومة بينيت قد خسرت أغلبيتها الضئيلة في الكنيست بانسحاب نائبة يمينية من الائتلاف الحكومي بشكل غير متوقع.

ع.أ.ج/ ع  ج م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

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صدامات بين الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية في باحات الأقصى

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