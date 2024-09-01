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غابي رويشر

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موضوعات من غابي رويشر

فرقة هامبورغ تُلهب حماس الجمهور بإيقاعات التكنو

"مهرجان بيتهوفن" 2024 ـ التعايش والمشاركة من خلال الموسيقى

"مهرجان بيتهوفن" 2024 ـ التعايش والمشاركة من خلال الموسيقى

يولي منظمو مهرجان بيتهوفن اهتمامًا خاصًا بمشاركة الناس وعدم بقاءهم خارج جدران دور الأوبرا ـ وهذا يتجاوز الموسيقى بكثير.
ثقافة٩ سبتمبر ٢٠٢٤
Beethovens Neunte Sinfonie

أشهر سمفونيات بيتهوفن تعرض بصيغتها الأصلية بعد قرنين

أشهر سمفونيات بيتهوفن تعرض بصيغتها الأصلية بعد قرنين

بعد 200 سنة على تقديمها للمرة الأولى، تحتفي مدينة فوبرتال الألمانية بذكرى أول عرض لأشهر سمفونيات الموسيقي بيتهوفن.
فنون٧ مايو ٢٠٢٤
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