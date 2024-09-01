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غابي رويشر
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من غابي رويشر
موضوعات من غابي رويشر
"مهرجان بيتهوفن" 2024 ـ التعايش والمشاركة من خلال الموسيقى
"مهرجان بيتهوفن" 2024 ـ التعايش والمشاركة من خلال الموسيقى
يولي منظمو مهرجان بيتهوفن اهتمامًا خاصًا بمشاركة الناس وعدم بقاءهم خارج جدران دور الأوبرا ـ وهذا يتجاوز الموسيقى بكثير.
ثقافة
2024/9/9
٩ سبتمبر ٢٠٢٤
أشهر سمفونيات بيتهوفن تعرض بصيغتها الأصلية بعد قرنين
أشهر سمفونيات بيتهوفن تعرض بصيغتها الأصلية بعد قرنين
بعد 200 سنة على تقديمها للمرة الأولى، تحتفي مدينة فوبرتال الألمانية بذكرى أول عرض لأشهر سمفونيات الموسيقي بيتهوفن.
فنون
2024/5/7
٧ مايو ٢٠٢٤
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