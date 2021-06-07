 غابات الجبل الأخضر في ليبيا تصرخ للحفاظ عليها | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

غابات الجبل الأخضر في ليبيا تصرخ للحفاظ عليها

لم تقتصر خسائر سنوات من القتال والفوضى في ليبيا على حصد أرواح الليبيين وتدمير منازلهم، بل امتدت إلى الحياة البرية خاصة غابات الجبل الأخضر التي تعرضت للقطع الجائر. فهل تنجح جهود نشطاء البيئة في حماية التنوع البيولوجي؟

Global Ideas | Libyen

تعاني ليبيا منذ أكثر من عقد من معارك وصراع بين ميليشيات مسلحة وتناحر بين جماعات سياسية. وفي ظل هذا الاقتتال، حمل ليبيون السلاح إلا أن البعض منهم أخذ على عاتقهم خوض معركة أخرى مختلفة ساحتها الغابات وسلاحهم فيها ليس سوى أدوات زراعية وبذور للتشجير بهدف الحفاظ على الغابات المعرضة للانقراض وزيادة الرقعة الخضراء في البلاد.

مختارات

يبدو أن هجوم قوات المتمردين التشاديين التي انطلقت من قاعدة عسكرية في وسط ليبيا، على العاصمة نجامينا أحدث مفاجأة من العيار الثقيل في عواصم أوروبية ومغاربية. فهل تتحول كرة النار من ليبيا إلى تشاد ومن سيكتوي بها أولا؟

في وقت لم تبدأ فيه السلطات الليبية بعد بالتحضير لإجراء الانتخابات، دعت خمس دول غربية ليبيا إلى إجراء الانتخابات في موعدها. كما حثت العفو الدولية ليبيا على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وكبح جماح الميليشيات.

نجاح منتدى جنيف في انتخاب مجلس رئاسي ورئيس للحكومة المؤقتة أنعش آمال إنهاء الحرب وحل الأزمة الليبية سلميا. لكن ما هي آفاق الحل السلمي؟ وما هي تحديات المرحلة الانتقالية والمخاطر التي تهدد الاتفاق؟

بعد تعيين وزيرات بمناصب سيادية في الحكومة الليبية الجديدة، تعززت آمال النساء الليبيات بلعب دور أكبر في سياسة بلادهن. فهل تنجح المرأة الليبية في "عقلنة" السياسة وتخفيف حدة الصراعات، وتغيير نظرة المجتمع الدولي نحو ليبيا؟

ورغم أن ليبيا بلد صحراوي بالأساس إلا أنها تنعم بمنطقة غابات نادرة في الشمال الشرقي تشطرها أودية تسمى غابات الجبل الأخضر بمدينة البيضاء شرق ليبيا.

وتمتد سلسلة تلال الجبل الأخضر من بنغازي إلى درنة في شمال شرق ليبيا، لمسافة تصل إلى 350 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط. وتعرف هذه التلال بتنوعها النباتي إذ يوجد بها 70 بالمائة من النباتات الليبية بالإضافة إلى أنها تضم العديد من المواقع الأثرية.

الصراع فاقم الوضع؟

وتغطي منطقة الجبل الأخضر مساحة تصل إلى 943 ألف هكتار فيما تشكل الغابات نصف هذه المساحة، وفقا للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية. وفي ذلك، تقول شيخة سلام مدير المكتب الإعلامي التابع للهيئة إن ما بين عامي 2005 و2019 فقدت المنطقة 14 ألف هكتار من الغابات.

وتضيف أن وتيرة فقدان المنطقة لمساحات كبيرة من الغابات تسارعت عقب 2011 حيث شجعت الاضطرابات وحالة الفوضى، الكثير من الليبيين على القطع الجائر للأشجار فضلا عن البناء العشوائي في هذه المنطقة. وقالت سلام "لقد دفع الوضع الأمني المتدهور والفوضى وانتشار السلاح بالإضافة إلى الحاجة إلى المال، الكثيرين إلى قطع الأشجار في هذه المنطقة لبيعها كأخشاب".

من جانبه، يقول الرائد سعيد يونس - رئيس وحدة الدورات في الشرطة الزراعية في الجبل الأخضر - إن المعارك التي اندلعت قبل عامين في العاصمة طرابلس، أدت إلى تفاقم الوضع في منطقة الجبل الأخضر. ويراقب يونس تطبيق القانون في منطقة الجبل الأخضر.

يشار إلى أنه في عهد معمر القذافي، كانت ظاهرة قطع الأشجار في منطقة الجبل الأخضر هامشية بعض الشيء إذ كانت الشرطة الزراعية تراقب الوضع خاصة وأنها كانت مزودة بسيارات رباعية تساعدها على تطبيق القانون.

 غرامات وشكاوى

ويشير الرائد سعيد يونس إلى تلقي عدد كبير من الشكاوى تتعلق بحدوث قطع جائر للأشجار في منطقة الجبل الأخضر. وفي هذا السياق يقول: "تلقينا أكثر من مائة شكوى بين عامي 2018 و2020 عن قطع أكثر من 9 آلاف شجرة البعض منها معرض لخطر الانقراض في بلدة شحات فقط في منطقة الجبل الأخضر".

 وأوضح يونس أن أعمال قطع الأشجار تتزايد في كثير من الأحيان قبل عيد الأضحى حيث يزداد الطلب على الفحم لغرض شواء اللحوم.

ورغم تزايد عدد الشكاوى، إلا أن ضباط الشرطة في المنطقة يعانون من نقص الإمكانات من أجل تطبيق القانون ومواجهة المخالفين الذين عادة ما يكونوا مسلحين بأسلحة ثقيلة. وأضاف يونس "السلاح منتشر في هذه المنطقة. وفي بعض الأحيان عندما نحاول أن نلقي القبض على بعض المخالفين، فإننا نتعرض لإطلاق نار مكثف".

ويعاقب القانون الليبي، قطع الأشجار وحرقها بغرامة تتراوح ما بين 500 و1000 دينار ليبي أي ما يعادل ما بين 93 و186 دولارا، وهو ما أثار استنكار يونس، الذي قال: "هذه العقوبة لا تتناسب مع فداحة الضرر الناجم عن هذه الأفعال".

معاناة السكان من الفيضانات والصيف الحار

وفي السنوات الأخيرة، قال ليبيون يقطنون منطقة الجبل الأخضر إنهم بدأوا يشعرون بتداعيات مباشرة لظاهرة التغير المناخي.

وقال مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية في مدينة البيضاء - إحدى أكبر مدن منطقة الجبل الأخضر – إن الفيضانات التي وقعت بشكل مفاجئ في عام 2019 قد دمرت 85 منزلا والحقت الضرر بمئات المنازل.

وتعد منطقة الجبل الأخضر من أكثر مناطق ليبيا رطوبة إذ يمكن أن يصل هطول الأمطار إلى أكثر من 600 ملم أي ما يعادل إلى 23.6 بوصة بشكل سنوي مقارنة بـ 50 ملم في باقي المناطق الليبية.

غابات الجبل الأخضر في ليبيا مهددة، فهل ينجح نشطاء البيئة في حمايتها؟

غابات الجبل الأخضر في ليبيا مهددة، فهل ينجح نشطاء البيئة في حمايتها؟

وينظر إلى زيادة نشاط إزالة الغابات باعتباره عنصرا رئيسيا في زيادة مخاطر تعرض المنطقة للفيضانات.
وفي ذلك، يقول سلام قويدر - ناشط وباحث بيئي- إن "المساحات التي تعرضت لقطع الأشجار لا يمكنها امتصاص الأمطار كما كان الحال في الماضي. وأدى هذا إلى تحرك المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة تجاه المناطق السكنية فضلا عن تغيير مسارات وطرق الأودية بسبب نشاط البشر."

ومؤخرا، اشتكى سكان هذه المنطقة من ارتفاع درجات الحرارة وهو ما أشار إليه عبد الله صالح العاقوري، مدرس في مدرسة قصر ليبيا في منطقة الجبل الأخضر.

وقال العاقوري "يتمثل الضرر الأكبر الناجم عن القطع الجائر للأشجار في ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. فالأشجار كانت تساعد في تبريد وترطيب الطقس خاصة عندما نعاني من انقطاع للتيار الكهربي".

وشهدت المنطقة في بداية الشهر الجاري اندلاع حرائق في الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة.

بدأت منظمات المجتمع المدني في تدشين حملات تشجير منذ سنوات.

بدأت منظمات المجتمع المدني في تدشين حملات تشجير منذ سنوات.

حملات التشجير

وعلى وقع هذه التهديدات ضد الحياة البرية في منطقة جبل الأخضر، بدأت منظمات المجتمع المدني في 2018 في تدشين حملات تشجير. وقالت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية – التي تعد من المنظمات المشاركة في حملات التشجير - إنها قامت بزرع أكثر من أربعة ملايين شتلة غابات.

وقال أحمد القايدي رئيس الجمعية "معظم هذه الحملات تحقق الكثير من النجاح خاصة إذ تم تنفيذ عمليات التشجير في التوقيت والموسم المناسب".

ولا تنخرط هذه المنظمات في عمليات التشجير فحسب، بل تنظم ورش عمل في المدارس لرفع مستوى التوعية حيال خطورة القطع الجائر للأشجار وتعليم التلاميذ كيفية زراعة الشتلات والحفاظ عليها في محاولة لتشجيع الكثير منهم على الانضمام إلى جهود المحافظة على الحياة البرية.

وفي هذا السياق، كشف القايدي أن "ردود فعل الناس إيجابي بشكل كبير خاصة مع إقدام الكثير منهم على التبرع بالمال أو زراعة شتلات إذ أصبح سكان المنطقة على دراية كبيرة بأهمية الجبل الأخضر، لكنهم حتى الآن ينتظرون من سيأخذ زمام المبادرة والبدء في جهود التشجير".

وتعتمد معظم هذه المنظمات على التبرعات لكنها لا تزال تفقد الموارد المالية الكافية لتغطية المنطقة بأسرها فيما لاتزال جهود التشجير محدودة النطاق. ورغم ذلك، فإن الزخم بشأن حماية الحياة البرية في منطقة الجبل الأخضر أخذ في التصاعد.

وخلال العام الماضي، انضم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى صفحة على موقع الفيسبوك دشنها أكاديميون ونشطاء حماية البيئية لرفع مستوى التوعية بشأن التأثير السلبي للأنشطة البشرية في المنطقة.

 آمال على الحكومة الجديدة

ورغم كل هذه الجهود، فإن منظمات المجتمع المدني تعترف بحقيقة مفادها أن وتيرة إعادة التشجير لا تتماشى مع معدل القطع الجائر للأشجار في منطقة الجبل الأخضر.

بيد أن هذه المنظمات ترى أن تزويد عناصر الشرطة بما تحتاجه من معدات وأدوات لا سيما السيارات والأسلحة وزيادة عدد أفرادها، سيعد بالتأكيد أمرا حاسما قد يسهم في إنقاذ منطقة الجبل الأخضر.

وتعقد المنظمات، آمالا كبيرة على حكومة الوحدة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي أدت اليمين الدستورية في أبريل / نيسان الماضي، رغم أن أزمة منطقة الجبل الأخضر لا تتصدر أولويات الحكومة في ظل التحديات الجسام التي تواجهها سواء السياسية أو الاقتصادية وفي المقدمة توحيد البلاد بعد سنوات من الانقسام والتناحر.

بيد أن الشاب الليبي فايز ساطي الذي أسس منظمة لحماية البيئة في ليبيا أطلق عليها اسم "من الأرض إلى البحر"، يرى أن وجود حكومة مركزية في البلاد سيصب في صالح حماية الحياة البرية في ليبيا.

وأضاف "مجرد أن تكون هناك حكومة واحدة تحكم البلاد بأسرها وتعمل على تمكين الشرطة في أن تلعب دورها المنوط بها فإن هذا سينعكس بشكل إيجابي على حملات إعادة التشجير وينخفض معدل الجرائم بجميع أشكالها".

 

**تم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع منصة "إيجاب" الإعلامية.

 

هولي يونغ / م.ع

  • Berlin Hosts UN Libya Conference

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.

  • Libyen Plakat von Muammar al Gaddafi auf der Erde in Tripolis

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.

  • Libyen Mustafa Abdul Jalil Flash-Galerie

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    غرقت ليبيا في دوامة من العنف والاضطرابات السياسية لم يفلح المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في الأيام الأولى للثورة برئاسة مصطفى عبد الجليل كبديل للنظام، في وضع حد لها. وفي يوليو/ تموز 2012 انتخب برلمان تسلم سلطاته بعد شهر من المجلس الوطني الانتقالي. تشكلت حكومة برئاسة علي زيدان في تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها سقطت بعد حجب الثقة عنها في آذار/مارس 2014.

  • Libyen Bengasi Anschlag auf US-Konsulat

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.

  • General Khalifa Haftar Libyen 17.05.2014

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.

  • Libyen Konflikt - Soldaten

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في نهاية آب/ أغسطس 2014 وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة. وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.

  • Marokko Politische Parteien in Libyen stimmen UN-Friedensplan zu

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.

  • Emmanuel Macron, Fayez al-Sarraj und Khalifa Haftar

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.

  • Libyen Militärische Entwicklungen in Tripolis (Stills aus Reuters TV)

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.

  • Libyen Premierminister Abdul Hamid Mohammed

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة

    الكاتب: خالد سلامة


 

 

 

مواضيع ذات صلة

ARCHIV 2015 *** Nov. 19, 2015 - Raqqa, Syria - Islamic State of Iraq and the Levant propaganda photo showing the Black Muhammad Standard banner symbol of ISIS | © picture-alliance/Zuma Press

ليبيا.. "داعش" يتبنى هجوماً انتحارياً على حاجز أمني 07.06.2021

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة سبها جنوب ليبيا الأحد، وتسبب في مقتل رجلي أمن وإصابة 5 آخرين بجروح.