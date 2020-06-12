 عُرف بـ ″الجهادي الإلكتروني″.. السجن 5 سنوات لألماني تونسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

عُرف بـ "الجهادي الإلكتروني".. السجن 5 سنوات لألماني تونسي

حكمت محكمة ألمانية بالسجن خمس سنوات على ألماني ـ تونسي بعد إدانته بدعم الإرهاب من خلال تزويد منظمات إرهابية بمعدات والترويج لتنظيم "داعش" تحت مسمى "الجهادي الإلكتروني".

صورة رمزية

صورة رمزية

قضت محكمة ألمانية بسجن مواطن ألماني-تونسي لمدة خمسة أعوام بعد إدانته بدعم الإرهاب. وذكرت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف اليوم الجمعة أن المتهم (39عاما) مدان بدعم تنظيم "أحرار الشام" الإسلامي الإرهابي.

مختارات

عودة آلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا والعراق إلى أوروبا لا تعني كما يرى خبراء أنها تشكل خطورة فقط على أوطانهم، بل أن هناك من يتنقل منهم من معركة إلى أخرى ومن تنظيم إلى آخر ليصبح القتال له مهنة. (07.06.2020)

بعد أن كان الطريق مفتوحاً أمام العائدين من "خلافة داعش" الإرهابية إلى ممارسة حياتهم اليومية بألمانيا، باتت محاكماتهم ممكنة على ما اقترفت أيديهم هناك، فكيف أتاح القانون الدولي هذه الإمكانية التي كانت أقرب إلى المستحيل؟ (25.05.2020)

بتهمة الإلتحاق بـ"داعش" والاتجار بالبشر والاستعباد وارتكاب جريمة ضد الإنسانية تمثل أمام القضاء الألماني التونسية الألمانية أميمة إيه، أرملة مغني راب سابق، الذي التحق بتنظيم "داعش" بسوريا وقتل هناك، حسب تقارير إعلامية. (04.05.2020)

وطالب الادعاء العام الألماني بسجن المتهم  لمدة خمسة أعوام ونصف. وبحسب البيانات، دعم المتهم التنظيم في سوريا بأجهزة رؤية ليلية وأدوات تنظيف أسلحة وناقلة مصابين، كما ساعد في الترويج لتنظيم "داعش”.

وفي المقابل، طالب الدفاع بالبراءة، موجها اتهامات للدولة والقضاء.

وكان المتهم يطلق على نفسه في منصات التواصل الاجتماعي اسم "الجهادي الإلكتروني". واكتشفت السلطات على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به فيديو تدريبي لـ"داعش" وموجه للمسلمين في فرنسا.وكان يتضمن الفيديو لقطات لقتل أفراد.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 42:36

وثائقي - "أطفال الجهاد" - قنابل موقوتة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  