عين بايرن ميونيخ ترصد نجم ريال مدريد

ذكر موقع صحيفة "شبورت بيلد" أن فريق بايرن ميونيخ يسعى للظفر بخدمات نجم ريال مدريد فرانسيسكو رومان ألاركون سواريز، المعروف بـ"إيسكو". وأضاف الموقع الألماني أن النادي البافاري يعتزم استغلال الوضع الذي يمر به إيسكو مع "الأبيض الملكي" من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق الألماني العملاق.
وتابع موقع "شبورت بيلد" أن إيسكو يُثير اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار قطبي مانشستر السيتي واليونايتد، فضلاً عن يوفنتوس الإيطالي، وأردف أن بايرن ميونيخ هو الأكثر جدية في التعاقد مع الدولي الإسباني الموهوب.
وتابع نفس المصدر أن إيسكو سيكون ضمن قائمة من اللاعبين، الذين يسعى بايرن ميونيخ للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يطمح النادي البافاري إلى تجديد دماء الفريق من خلال إبرام صفقات كروية كبيرة تعيد للفريق مكانته، التي اهتزت كثيراً في الآونة الأخيرة.
وأوضح "شبوت بيلد" أن إيسكو سيحل ربما مكان خاميس رودريغيز، الذي سيغادر الفريق البافاري بنسبة كبيرة، وأضاف أنه رغم الشرط الجزائي الكبير في عقد إيسكو (700 مليون يورو)، فإن "الميرنغي" سيسمح برحيل إيسكو عن الفريق بمبلغ أقل.
من جهة أخرى، يُعاني إيسكو هذا الموسم من قلة المشاركة مع ريال مدريد، إذ جلس الموهوب الإسباني في أكثر من مرة على مقاعد البدلاء. كما أن علاقته مع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري ليست على أحسن ما يرام.
يُشار إلى أن إيسكو (26 عاماً) يرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022، بينما تبلغ القيمة المالية للدولي الإسباني حالياً حوالي 150 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان