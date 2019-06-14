عيد ميلاد سعيد! ـ "باولا" تحتفل بعيد ميلادها الخمسين

بلغت أنثى دب " الكسلان " وتدعى "باولا" بحديقة حيوان مدينة هاله الألمانية سن الخمسين عاماً ولم يظهر عليها أثر السن إلا من خلال بضع شعرات شيباء.
وقالت حديقة الحيوان في مدينة هاله اليوم الجمعة (14 حزيران/يونيو) إنها بذلك تعتبر أكبر أفراد الدب الكسلان عمراً في العالم كله.
وذكرت المشرفة على الحديقة يوتا هوير خلال حفل استقبال بمناسبة عيد ميلاد أنثى الدب الكسلان، إن "باولا" نقلت عام 1971 وهي في عمر العامين تقريباً من جنوب أفريقيا إلى مدينة هاله الألمانية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الدببة ذات الإصبعين لا تبلغ عادة مثل هذا السن داخل الحدائق أو في البرية. وأضافت هوير أن الدبة بلغت بهذا السن ما يساوي بلوغ التسعين عاماً على الاقل عند البشر، ومع ذلك فهي حيوية ونشطة بحق.
وتناولت "باولا" في ذكرى عيد ميلادها محتويات طبق المكسرات الذي وضع أمامها بهمة عالية، وإلى جانب ذلك كان هناك الطبق المفضل لها وهو الذرة المطهية. ويفيد كتاب إرشادات تربية هذا النوع من الحيوانات بأنه يوجد منها 280 مسجلة في أوروبا.
ر.ض (د ب أ)
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