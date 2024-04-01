عيد الفطر عبر العالم.. صلاة وابتهالات وأجواء فرح لملياري مسلم
كيف قضى المسلمون عيد الفطر لهذا العام؟ حوالي ملياري مسلم يحتفلون بالمناسبة السعيدة بعد نهاية شهر رمضان. المسلمون منتشرون عبر العالم رغم اختلاف اللغات والثقافات. ألبوم صور يعرض صور العيد من دول متعددة.
بريشتينا- كوسوفو
المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر خارج مسجد السلطان محمد الفاتح في العاصمة بريشتينا، كوسوفو، الإقليم ذو الاعتراف الدولي المحدود. يصل عدد سكان الإقليم إلى 3 ملايين نسمة، أغلبهم من الألبان المسلمين بنسبة 80% من السكان.
كوالالمبور - ماليزيا
امرأة مسلمة تعلم ابنتها كيفية الصلاة أثناء حضورها الصلاة في المسجد الوطني في كوالالمبور في ماليزيا، بمناسبة عيد الفطر 10 أبريل/نيسان 2024. الماليزيون كانوا من أوائل الشعوب التي صامت هذا العام بحكم فارق التوقيت. يشكل المسلمون في ماليزيا حوالي 61 في المئة من مجموع السكان، بحوالي 20 مليون نسمة.
طهران - إيران
إيران هي أكبر دول الإسلام الشيعي. عشرات الآلاف شاركوا في صلاة عيد الفطر في العاصمة طهران. يبلغ عدد سكان إيران حوالي 90 مليون نسمة، جلهم مسلمون مع أقليات صغيرة العدد.
كراتشي - باكستان
أطفال يحتفلون بعيد الفطر في كراتشي بباكستان التي تعد إحدى أكبر الدول الإسلامية في العالم، بأكثر من 235 مليون نسمة، جلهم مسلمون.
سلا - المغرب
عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في مدينة سلا، قرب العاصمة الرباط في المغرب. تعد ساحة المصلى في حي كريمة من الأكبر من المغرب، ويجح لها جل سكان مدينة سلا، إحدى أكثر المدن كثافة سكانية في المملكة.
المسجد الأقصى - القدس
أدى أكثر من 60 ألف مصلٍ، صلاة عيد الفطر، في رحاب المسجد الأقصى، وشهدت البلدة القديمة من مدينة القدس تدفقا كبيرا للمصلين، منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية منعت دخول عدد من المصلين، ما ألزمهم بأداء صلاة العيد، في الشوارع المحيطة بالمسجد.
أديس أبابا - إثيوبيا
مصلون يؤدون صلاة الفطر في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا. الإسلام هو الديانة الثانية بعد المسيحية في إثيوبيا، ونسبة المسلمين تقارب 33% في المئة من السكان. تملك إثيوبيا رمزية لدى المسلمين، بحكم أنها استضافت إحدى أشهر هجرات المسلمين في بدايات الإسلام، ويتعلق الأمر بالهجرة إلى الحبشة.
بكين - الصين
مسلمون يحتفلون بقدوم العيد في العاصمة الصينية بكين. لا يتجاوز عدد المسلمين في الصين 2 في المئة، بحوالي 30 مليون نسمة. يتركزون في الغالب في إقليم شينجيانغ حيث توجد أقلية الإيغور.