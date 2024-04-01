أدى أكثر من 60 ألف مصلٍ، صلاة عيد الفطر، في رحاب المسجد الأقصى، وشهدت البلدة القديمة من مدينة القدس تدفقا كبيرا للمصلين، منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية منعت دخول عدد من المصلين، ما ألزمهم بأداء صلاة العيد، في الشوارع المحيطة بالمسجد.