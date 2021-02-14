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عيد الحب

عيد الحب أو عيد العشاق الذي يصادف في الرابع عشر من فبراير/شباط كل سنة، وخلال هذا اليوم يسعى المحتفلون به إلى إظهار المشاعر الرومانسية وتبادل الهدايا. ويحتفل به أناس من مختلف الأديان رغم أنه من الأعياد المسيحية.

يعد عيد الحب مناسبة لتخليد ذكرى القديس فالنتين، غير أن الاحتفال به أصبح شائعا في البلدان العربية والإسلامية. وقد دفع هذا القديس الذي عاش في القرن الثالث الميلادي حياته ثمنا لرفضه قرار الأمبراطور الروماني كلوديوس الحادي عشر بإلغاء الزواج على أساس أن الرجل المتزوج يفضل البقاء مع العائلة على الالتحاق بالجيوش والحروب التي كانت تخوضها روما.

Young loving happy couple showing decorative red heart and present to each other during online videocall and date on laptop at home. Distant celebration of Valentines day online and dating concept

خمس نصائح ذهبية للاحتفال بعيد الحب في زمن كورونا 14.02.2021

بسبب وباء كورونا تأثرت الكثير من العادات ومنها الاحتفال بعيد الحب أو عيد "فالنتاين" في خارج البيت واقتناء الهدايا. لكن الخبراء يقترحون بدائل للأزواج والعشاق في عيد الحب في زمن كورونا. إليكم خمس نصائح ذهبية.
Paris, France le 21 mars 2019 - Chaouabti en bois tenant un fleau et portant une coiffe nemes doree et un large collier, accompagne d un chaouabti en bois a perruque ronde en ebene, presentes a l Exposition Toutankhamon, le tresor du Pharaon a la Grande halle de la Villette. Wooden chaouabti holding a plague and wearing a golden nemesis headdress and a large necklace, and a wooden chaouabti with a round ebony wig, presented at the Exhibition Tutankhamun, the treasure of the Pharaoh at the Great hall of La Villette in Paris, on March 21th, 2019. PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xAurelienxMorissardx

الحب جنون والعشق فنون.. كيف عبّر الفراعنة عن دقات قلوبهم؟ 13.02.2021

قصائد شعرية، أم ألقاب محببة؟ تفنن المصريون القدامى بطرق التعبير عن الحب لنصفهم الآخر، وخلدوا قصص حبهم العظيمة، فما هي لغة الحب الفرعونية؟
Blind Date

البصل في الصين وسيلة للانتقام من الحبيب! 20.05.2020

أرسلت شابة صينية شاحنة لتكدس طناً من البصل على عتبة منزل حبيبها السابق الذي انفصل عنها قبل أيام من عيد الحب الصيني، لتكون سبباً في بكائه في هدية انتقامية غير عادية.
Wald in Schweden, Fotoaustellung von FERN in der Konferenz Forest for Biodiversity, Brüssel, 04-05.02, Bild: Fern

أرادا الاستمتاع بيوم عيد الحب! فماذا كانت النتيجة؟ 24.02.2020

كادت نزهة خاصة بمناسبة يوم عيد الحب أن تتحول إلى مأساة حقيقية. زوجان من الولايات المتحدة الأمريكية اختفيا عن الأنظار طيلة أسبوع كامل وسط ظروف صعبة ومن دون طعام. فماهي تفاصيل هذه القصة، التي وصفت بـ"المعجزة".
verliebtes Paar liegt Kopf an Kopf am Boden | couple of lovers on the floor | Verwendung weltweit

في سلوفاكيا.. بنك لمقتنيات العشاق وقصص الحب الخالدة 14.02.2020

كيف توفر للحب النماء؟.. أودعه في البنك، كلمات قد تبدو للمداعبة فقط، بيد أنها حقيقة تماما، إذ أن هذا البنك موجود فعلا ، حيث أودع المحبون رمزية عشقهم في ثناياه، فكيف ذلك؟
ILLUSTRATION - Ein Mann und eine Frau sitzen am 19.05.2017 in einem Cafe in Berlin (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

الطريق لقلب المرأة أنفها؟ هكذا تأسر قلب حبيبتك في عيد الحب 12.02.2020

العطر من الأمور المهمة التي تدخل في تقييم المرأة لجاذبية الرجل، فاختيارك للعطر المناسب يضفي سحرا خاصا على شخصيتك. خبراء اختاروا العطور المحببة للنساء، والتي جاءت العطور الشرقية في مقدمتها.نصائح مهمة مع اقتراب عيد الحب.

###NUR FÜR LIFE LINKS#### Bildbeschreibung: Titel: Hände formen ein Herz Schlagworte: Liebe, Hände, Herz, Life Links, #lovelinks Wer hat das Bild gemacht?: Mayur Gala Wann wurde das Bild gemacht?: - Wo wurde das Bild aufgenommen?: - Bildbeschreibung: zwei Hände formen vor einer untergehenden Sonne ein Herz In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel Bildrechte: Es handelt sich um ein zum Download freigegebenes Bild von einer fremden Webseite (bei CCL-Lizenz das zutreffende Kürzel des Lizenzmoduls sowie die Copyright-Vorgaben angeben, bei GNU/GNU Free Documentation License die Copyright-Vorgaben einfügen): URL der Quelle: https://unsplash.com/license CC0 1.0 // Public Domain URL zur Lizenz: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

في عيد الحب.. كيف تقول "أحبك" بـ 15 لغة من لغات DW 14.02.2019

هل ترغب/ترغبين بمفاجأة إنسان عزيز عليك بكلمة "أحبك" بلغته الأم في يوم عيد الحب؟ نقدم لكم المساعدة لتعرفوا كيف تُلفظ أجمل كلمة في العالم، بـ 15 لغة من لغات أقسام DW.
An undated handout picture released by the Egyptian Supreme Council of Antiquities on 21 April 2009 shows a colored depiction of King Ramsis II (1237-1304 B.C) (R) in front of Geb, the God of the earth, carved on a wall of the largest fortified Pharaonic temples in North Sinai, 200km from Cairo, Egypt. The Temple, which was found by the Egyptian archaeological mission, was found along with other three temples dating to the modern state era of the 18th and 19th families. EPA/EGYPTIAN SUPREME COUNCIL OF ANTIQUITIES / HO EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Report+++

دراسة : رموز الحب والغزل في زمن الفراعنة 12.02.2019

يبدو أن الحب قد احتل مكانة كبيرة عند المصريين القدماء، الذين عرفوا قصائد الحب والغزل بالحبيب وعلموها لأبنائهم. فقد كشفت دراسة مصرية عن قصص الحب العظيمة مشيرة إلى العديد من رموز الحب آنذاك. فما هي أشهر هذه القصص ورموزها؟
Quelle: https://www.facebook.com/currumbin.wildlife.hospital.foundation 14.01.2019 Nike the 'tick python', who made international news. Nike was saved from a certain death by Tony and Brooke from Gold Coast and Brisbane Snake Catcher after being found in a swimming pool covered in ticks. Our hospital staff removed 511 ticks from Nike, which left him very unwell with anaemia. Nike also has a nasty infection which may have caused his immobility, allowing the ticks to take advantage of him.

احتفالا بعيد الحب..أطلق اسم حبيبك السابق على أفعى سامة! 09.02.2019

في محاولة للحفاظ على الحياة البرية، أطلقت حديقة أسترالية مسابقة لإطلاق اسم الشريك السابق (ة) على واحدة من أكثر الأفاعي سماً على كوكب الأرض. المسابقة لاقت في وقت وجيز إقبالاً كبيراً وتنتهي قبل يوم واحد فقط من عيد الحب.
Photo shows the shops in capital Kabul of Afghanistan sales the valentine materials. in the war heated country, a big number of youths celebrating valentine day. according to religious rolls the relationship between girls and boys without marriage is crime. Photo: H.Sirat / DW

مظاهر الاحتفال بعيد الحب في مصر.. الجدل مازال مستمرا 21.02.2018

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أثارت حفيظة عدد من المصريين، والمقاطع هي لشباب يحتفلون بعيد الحب. فلماذا انتقد الكثيرون طريقة الاحتفال هذه ؟ وما هو رأي خبراء الاجتماع في ذلك؟
ARCHIV - Die Sonne scheint in Koblenz zwischen den Lippen eines jungen Paares hindurch, während sich die beiden küssen (Foto vom 30.07.2007). Foto: Frank May/dpa (zu dpa Korr-Bericht Von Lippenrot bis Kussverbot - Küssen im deutschen Schlager vom 30.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

كم ثمن تذكرة دخول القصر؟ "قبلة" من فضلك 20.02.2018

هل فكرت يوما أن تدفع رسوم دخول موقع تاريخي بقبلة؟ قد يبدو الأمر غريبا للوهلة الأولى، ولكنه حقيقي كما حدث الأسبوع الماضي في ولاية ألمانية بمناسبة عيد الحب.
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جذور الاحتفال بعيد الحب: الضرب بدافع الخصوبة! 14.02.2018

في الرابع عشر من شباط/ فبراير من كل سنة يحتفل العشاق بعيد الحب، الذي يُعد مناسبة للتعبير عن مشاعر الحب بين الطرفين. لكن جذور الاحتفال بهذا العيد السنوي تعود إلى الماضي السحيق ولم تكن مرتبطة بالحب!
epa04073283 Three newly married Thai couples (L-R) bride Walailuk Rungros, 31, bride Praewpan Srichamnan, 22, bride Pasanan Thetyukunthon, 36 and her groom Theerachai Sittiphol, 33, run away from a giant floral ball during their adventure wedding challenge celebrating Valentine's Day in Prachin Buri province, Thailand, 13 February 2014. Three newlywed couples took part in the adventure wedding challenge featuring sky coaster and water challenges to prove their true love as part of the Valentine's Day celebrations. EPA/RUNGROJ YONGRIT

في تايلاند .. تزوج في عيد الحب واحصل على شهادة من ذهب! 14.02.2018

بمناسبة "عيد الحب" وكمحاولة للتشجيع على الزواج وزيادة معدل الإنجاب في تايلاند، قام أحد المكاتب الحكومية في بانكوك بمبادرة فريدة من نوعها لن يتمتع بها سوى قلة من سعداء الحظ الذين اصطفوا بالمئات أمام المكتب.
Photo shows the shops in capital Kabul of Afghanistan sales the valentine materials. in the war heated country, a big number of youths celebrating valentine day. according to religious rolls the relationship between girls and boys without marriage is crime. Photo: H.Sirat / DW

"عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد 14.02.2018

يحتفل العشاق حول العالم في الرابع عشر من فبراير/شباط بعيد الحب أو "يوم القديس فالنتين" ، حيث يعبرون فيه بشتى الطرق عن المشاعر الرقيقة والحب إما بإهداء من يحبون الزهور أوالشوكولاتة أوالدببة الحمراء وبطاقات المعايدة وغيرها
Deutschland Frankreich Film Romy Schneider und Alain Delon Filmszene Der Swimmingpool (picture alliance/United Archiv)

حب على الهواء ـ ثنائيات في السينما والحياة 11.02.2018

عرف تاريخ السينما العالمية والعربية العديد من الثنائيات الفنية التي لم تقتصر على شاشة السينما فقط وإنما انتقلت إلى الحياة الواقعية، منها ما كُتب له النجاح والاستمرارية ومنها ما انتهى بالانفصال.

حيوانات مائية تحتفل بعيد الحب 05.02.2018

احتفلت حيوانات مائية في حوض للكائنات البحرية (الأكواريوم) في العاصمة اليابانية طوكيو بعيد الحب قبل أكثر من أسبوع من موعده. ورحبت الحيوانات المائية الزوار بمجسمات على شكل قلب، كما تغذت الأسماك بطعام على شكل قلب أيضاً.
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