عيد الحب أو عيد العشاق الذي يصادف في الرابع عشر من فبراير/شباط كل سنة، وخلال هذا اليوم يسعى المحتفلون به إلى إظهار المشاعر الرومانسية وتبادل الهدايا. ويحتفل به أناس من مختلف الأديان رغم أنه من الأعياد المسيحية.

يعد عيد الحب مناسبة لتخليد ذكرى القديس فالنتين، غير أن الاحتفال به أصبح شائعا في البلدان العربية والإسلامية. وقد دفع هذا القديس الذي عاش في القرن الثالث الميلادي حياته ثمنا لرفضه قرار الأمبراطور الروماني كلوديوس الحادي عشر بإلغاء الزواج على أساس أن الرجل المتزوج يفضل البقاء مع العائلة على الالتحاق بالجيوش والحروب التي كانت تخوضها روما.