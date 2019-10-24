عون: سنختار حكومة جديدة في لبنان "حسب الكفاءات"

تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) بتشكيل حكومة جديدة يتم فيها اختيار الوزراء والوزيرات وفقاً للكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر أسابيع من الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وفي خطاب بثه التلفزيون، تعهد عون أيضاً بالتحول إلى دولة مدنية بعيداً عن النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، ووصف الطائفية بأنها "مرض مدمر". وقال عون: "يبقى إيماني بضرورة الانتقال من النظام الطائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية، حيث الانتماء الأول هو للوطن وليس لزعماء الطوائف".

وطالب عون المتظاهرين بالضغط على البرلمان لإقرار قانون إعادة المال المنهوب، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين السابقين والحاليين، وأوضح أن آلية استرداد الأموال العامة لن تؤتي ثمارها دون سلطة قضائية مستقلة.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإنهاء النظام الطائفي الذي توزع فيه المناصب وفقاً للانتماءات الدينية والمذهبية.

ع.ش/ ي.أ (رويترز، د ب أ)