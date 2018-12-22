عودة بايرن ميونيخ تهدد طموحات بروسيا دورتموند

قبل بداية الدوري الألماني لكرة القدم، كانت كل التوقعات تصب في خانة بايرن ميونيخ لتكريس هيمنته على "البوندسليغا"، خاصة وأن النادي البافاري احتكر لقب الدوري الألماني في السنوات الأخيرة، وجعل باقي الفرق تقف عاجزة عن مقارعته.

اليوم، وبعد انتهاء الدور الأول من الدوري، يجد الفريق البافاري نفسه في المركز الثاني برصيد 36 نقطة وراء المتصدر بروسيا دورتموند 42 نقطة، في وضع لم يتعود عليه بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة.

وقد يعطي توقف الدوري الألماني حالياً (العطلة الشتوية) فرصة لبايرن ميونيخ، من أجل إعادة ترتيب أوراقه من جديد وإيجاد الخلطة السحرية، التي سترجح كفته للفوز بلقب "البوندسليغا" على حساب بروسيا دورتموند، الذي لن يرضى بالخروج خاوي الوفاض في نهاية الموسم.

بايرن ميونيخ يعيد ترتيب أوراقه

ويتسلح بايرن ميونيخ بتشكيلة تعج بأحسن اللاعبين في كرة القدم، إذ عاد قطار الفريق البافاري مؤخراً إلى سكة الانتصارات بعدما تعطل في أكثر من محطة في الدور الأول من "البوندسليغا". كما يقدم بايرن ميونيخ الآن كرة جميلة تعتمد على اللعب الجماعي، وتبادل المراكز فوق المستطيل الأخضر، فضلاً عن الضغط الكبير على الخصم، وحرمانه من الكرة أطول فترة ممكنة.

كما يبدو أن نجوم بايرن ميونيخ، استوعبوا جيداً فلسفة لعب المدرب الشاب نيكو كوفاتش، الذي استطاع الخروج من عنق الزجاجة، والحفاظ على منصبه كمدرب للفريق بعد بدايته المخيبة. زيادة على ذلك، يُتوقع أن ينزل بايرن ميونيخ بكل ثقله للحفاظ على لقب الدوري الألماني، لاسيما وأن حظوظ الفريق البافاري ليست مرتفعة جداً في المرور إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما أوقعته القرعة أمام الفريق الإنجليزي العملاق ليفربول.

صورة من لقاء سابق بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

دورتموند يسعى للتمسك بالصدارة

في المقابل، سيحاول بروسيا دورتموند التشبث بصدارة "البوندسليغا"، وحسم اللقب في أقرب وقت ممكن، إذ يعي دورتموند أنه لم يفز بأي شيء بعد وأن هوية بطل الدوري الألماني ستتحدد في الشهور القليلة القادمة، لاسيما وأن متصدر الدوري الألماني تنتظره مباريات صعبة للغاية داخل وخارج أرضية ميدانه.

ويأمل بروسيا دورتموند في مواصلة مسيرته الناجحة حتى الآن، حيث فاجأ هذا الفريق منذ بداية الموسم الكثير من متابعي الدوري الألماني بطريقة لعبه الجماعية، وقدرته على قلب الطاولة على أكثر من فريق. علاوة على ذلك، يستفيد متصدر الدوري الألماني من تشكيلة الفريق، التي تعج بلاعبين شباب يتمتعون بمواهب كروية كبيرة على غرار (جادون شانشو، أشرف حكيمي...) ورأس حربة من الطراز الرفيع باكو ألكاسير، فضلاً عن الموهوب ماركوس رويس وماريو غوتزه، الذي بدأ يستعيد بريقه المفقود منذ سنوات.