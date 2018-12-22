 عودة بايرن ميونيخ تهدد طموحات بروسيا دورتموند | عالم الرياضة | DW | 31.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

عودة بايرن ميونيخ تهدد طموحات بروسيا دورتموند

بعدما ضمن بروسيا دورتموند لقب "بطل الخريف"، يتوقع أن ترتفع حرارة المنافسة على الدوري الألماني لكرة القدم بعد العودة من العطلة الشتوية قريباً. ويبدو أن بايرن ميونيخ سينزل بكل ثقله لإزاحة دورتموند من صدارة "البوندسليغا".

FC Bayern Muenchen v Borussia Dortmund - Bundesliga (Getty Images/S. Widmann)

صورة من الأرشيف.

قبل بداية الدوري الألماني لكرة القدم، كانت كل التوقعات تصب في خانة بايرن ميونيخ لتكريس هيمنته على "البوندسليغا"، خاصة وأن النادي البافاري احتكر لقب الدوري الألماني في السنوات الأخيرة، وجعل باقي الفرق تقف عاجزة عن مقارعته.

اليوم، وبعد انتهاء الدور الأول من الدوري، يجد الفريق البافاري نفسه في المركز الثاني برصيد 36 نقطة وراء المتصدر بروسيا دورتموند 42 نقطة، في وضع لم يتعود عليه بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة.

مختارات

بعد تعثر مقلق ونتائج ضعيفة في الدوري الألماني (بوندسليغا) عاد بايرن ميونيخ من جديد إلى مسار الانتصارات مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق. فما هي أسباب نهضة بايرن من جديد؟ (10.12.2018)

قبل الدخول في العطلة الشتوية أفسد دورسلدورف البداية الخيالية لدورتموند هذا الموسم بالفوز عليه في الجولة 16 بالدوري الألماني. واعترف دورتموند بأحقية الخسارة. ويستقبل بايرن لايبزيغ وعينه على تقليل الفارق مع دورتموند. (19.12.2018)

وقد يعطي توقف الدوري الألماني حالياً (العطلة الشتوية) فرصة لبايرن ميونيخ، من أجل إعادة ترتيب أوراقه من جديد وإيجاد الخلطة السحرية، التي سترجح كفته للفوز بلقب "البوندسليغا" على حساب بروسيا دورتموند، الذي لن يرضى بالخروج خاوي الوفاض في نهاية الموسم.

بايرن ميونيخ يعيد ترتيب أوراقه

ويتسلح بايرن ميونيخ بتشكيلة تعج بأحسن اللاعبين في كرة القدم، إذ عاد قطار الفريق البافاري مؤخراً إلى سكة الانتصارات بعدما تعطل في أكثر من محطة في الدور الأول من "البوندسليغا". كما يقدم بايرن ميونيخ الآن كرة جميلة تعتمد على اللعب الجماعي، وتبادل المراكز فوق المستطيل الأخضر، فضلاً عن الضغط الكبير على الخصم، وحرمانه من الكرة أطول فترة ممكنة.

كما يبدو أن نجوم بايرن ميونيخ، استوعبوا جيداً فلسفة لعب المدرب الشاب نيكو كوفاتش، الذي استطاع الخروج من عنق الزجاجة، والحفاظ على منصبه كمدرب للفريق بعد بدايته المخيبة. زيادة على ذلك، يُتوقع أن ينزل بايرن ميونيخ بكل ثقله للحفاظ على لقب الدوري الألماني، لاسيما وأن حظوظ الفريق البافاري ليست مرتفعة جداً في المرور إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما أوقعته القرعة أمام الفريق الإنجليزي العملاق ليفربول.

Fußball Bundesliga 10. Spieltag | Borussia Dortmund v Bayern München (Reuters/L. Kuegeler)

صورة من لقاء سابق بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

دورتموند يسعى للتمسك بالصدارة

في المقابل، سيحاول بروسيا دورتموند التشبث بصدارة "البوندسليغا"، وحسم اللقب في أقرب وقت ممكن، إذ يعي دورتموند أنه لم يفز بأي شيء بعد وأن هوية بطل الدوري الألماني ستتحدد في الشهور القليلة القادمة، لاسيما وأن متصدر الدوري الألماني تنتظره مباريات صعبة للغاية داخل وخارج أرضية ميدانه.

ويأمل بروسيا دورتموند في مواصلة مسيرته الناجحة حتى الآن، حيث فاجأ هذا الفريق منذ بداية الموسم الكثير من متابعي الدوري الألماني بطريقة لعبه الجماعية، وقدرته على قلب الطاولة على أكثر من فريق. علاوة على ذلك، يستفيد متصدر الدوري الألماني من تشكيلة الفريق، التي تعج بلاعبين شباب يتمتعون بمواهب كروية كبيرة على غرار (جادون شانشو، أشرف حكيمي...) ورأس حربة من الطراز الرفيع باكو ألكاسير، فضلاً عن الموهوب ماركوس رويس وماريو غوتزه، الذي بدأ يستعيد بريقه المفقود منذ سنوات.

  • Deutschland BG Bundesliga | FC Bayern München feiert die sechste deutsche Meisterschaft in Folge (picture-alliance/sampics/C. Pahnke )

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بايرن ميونيخ المهيمن على كل شيء

    حصد بايرن ميونيخ لقب الدوري للستة مواسم الأخيرة ليكون مجموع ما حصده من ألقاب على مر تاريخ البوندسليغا 28 لقبا. ويعتبر النادي البفاري رياضيا واقتصاديا هو الأول دون منافس في ألمانيا: إذ بلغت إيراداته السنوية حوالي 600 مليون يورو، فيما كان مجموع ما يتقاضاه كوادره سنويا قرابة 265 مليون يورو. أما قيمة كوادره السوقية فقد بلغت نحو 845 مليون يورو، ما يجعله رائداً بكل المقاييس.

  • Deutschland BG Bundesliga | Markus Söder empfängt den 1. FC Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بين صعود وهبوط

    نادي نورينبيرغ يلفت الانتباه لكونه الفريق الذي سجل رقماً قياسياً في الصعود والهبوط من وإلى دور الأضواء، ففي موسم 2017/2018 صعد نورينبيرغ للمرة الثامنة إلى دور الدرجة الأولى بعد أن قضى أربعة أعوام متتالية في الدرجة الثانية. يلحقه نادي فورتونا دوسلدورف الذي صعد للمرة السادسة إلى دور الأضواء. تمكن الفريقان معا من الصعود والهبوط 14 مرة. فهل يستطيع الفريقان البقاء في دوري الدرجة الأولى هذه المرة؟

  • Deutschland BG Bundesliga | Christian Peintinger mit Headset (imago/J. Huebner)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ثورة تقنية على مقاعد المدربين

    نظام التواصل عبر سماعات دقيقة في الأذن بين الحكام أمر معروف، هذه الثورة التقنية وصلت الآن إلى مقاعد المدربين ومساعديهم، وبالتحديد وصلت إلى آذانهم، حيث يسمح باستخدام ثلاثة أجهزة للفريق الواحد أثناء المباراة من أجل تحديد التوجه التكتيكي للفريق. ويجوز استخدام المعلومات المعروفة عن اللاعبين لتحسين الأداء حتى اثناء المباراة، كما يتم استخدام المعلومات المخزونة لتحسين وتسريع علاج اللاعبين المصابين.

  • Deutschland BG Bundesliga | Anzeige Video Assist (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    تقنية الفيديو المساعدة للحكام

    تقنية الفيديو المساعدة للحكام دخلت الدوري الألماني في موسم 2017/2018 ولكن بنتائج متواضعة. نقادها رفضوها لأنها، حسب رأيهم، بطيئة وغير شفافة ومثيرة للشكوك. وشهدت تقنية الفيديو تحسناً كبيراً، بعد نجاحها في بطولة العالم بروسيا. وأهم تغيير طرأ على هذه التقنيات يتثمل في عرض الصور التلفزيونية وقرارات الحكام على شاشة فيديو كبيرة بهدف إزالة قدر كبير من الشكوك.

  • Deutschland BG Bundesliga | Borussia Dortmund Signal Iduna Park (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/C. Neundorf)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا يسحر الجماهير

    المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.

  • Deutschland BG Bundesliga | RheinEnergieStadion (picture alliance/dpa/C. Gateau)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا

    ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.

  • Deutschland BG Bundesliga | Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El Saqqa)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال

    حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.

  • Deutschland BG Bundesliga | Tolisso FC Bayern (picture-alliance/Rauchensteiner/Augenklick)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل

    حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.

  • Deutschland BG Bundesliga | Jubel und Tanz der Frankfurter Spieler (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب

    على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

  • Deutschland BG Bundesliga | Arena auf Schalke (picture-alliance/imageBROKER/H. Blossey)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة

    الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.


مختارات

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

للمرة 56 ينطلق الموسم الكروي للدوري الألماني "بوندسليغا" ويبقى بطل الموسم الماضي بايرن ميونيخ الفريق الأوفر حظاً لنيل اللقب في هذا الموسم أيضاً. وهناك أشياء أخرى يجب على كل متابع لدوري الدرجة الأولى في ألمانيا معرفتها. (23.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Bundesliga: Leipzig-Mainz

كلوب يُخطط لاصطياد نجم "البوندسليغا" 22.12.2018

يبدو أن مدرب ليفربول يورغن كلوب عاقد العزم على اعتلاء منصة التتويج في أقرب وقت ممكن. المدرب الألماني يُخطط لاصطياد نجم صاعد في سماء الكرة الألمانية بهدف مساعدة "الريدز" على مواصلة خطه التصاعدي في عالم الساحرة المستديرة.

Spanien Madrid Cristiano Ronaldo auf dem Weg zum Gericht

كريستيانو رونالدو يعرض منزله للبيع 19.12.2018

في خطوة تُعد ربما إشارة واضحة على إغلاقه الباب بشكل نهائي أمام العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد، ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض منزله الذي كان يملكه أثناء لعبه لـ"الشياطين الحمر" للبيع.

Champions League - Borussia Dortmund v Atletico Madrid | Tor Witsel

ثلاثة عوامل ترجح تألق دورتموند في دوري أبطال أوروبا 23.11.2018

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأسبوع القادم إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويقترب بروسيا دورتموند من إنهاء المجموعة الأولى متصدرا، فيما يبدو أن النادي الألماني يمتلك في جعبته أسلحة قد تذهب به بعيدا في الكأس "ذات الأذنين".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

عودة بايرن ميونيخ تهدد طموحات بروسيا دورتموند

ابن البط عوام.. وابن رحيم ستيرلينغ هداف! (فيديو)

رأس ميسي يخذله لأول مرة منذ 2007!

ريال مدريد يُخطط لصفقة تبادلية مدوية مع ليفربول

صراع ثلاثي على المهدي بنعطية

ذهب مورينيو فتألق؟.. سولسكاير يكشف سر عودة بوغبا للتألق مجدداً