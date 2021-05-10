عودة التوتر... طعن في القدس واعتقالات في الضفة وإسرائيل

قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين (24 مايو/ أيار 2021) إنها تنفذ حملة "فرض النظام وتطبيق القانون". وأضاف متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان الليلة الماضية إن حملة "فرض النظام وتطبيق القانون" "ستبدأ (...) ضد المشتبهين بأعمال الشغب والمجرمين وكل من شارك في الأحداث الأخيرة من أجل إحالتهم إلى العدالة". وأضاف البيان أنه تم في الأسبوعين الماضيين في داخل إسرائيل"إلقاء القبض على أكثر من 1.550 مشتبها قدمت ضد حوالي 150 منهم لوائح اتهام". وبحسب البيان فإن هذه الحملة تأتي في "أعقاب الأحداث العنيفة التي وقعت (..) في الأسبوعين الماضيين".
وتأتي الاعتقالات بعد فترة شهدت مواجهات عنيفة في القدس الشرقية المحتلة وباحات المسجد الأقصى والضفة الغربية اندلعت على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الحصيلة الأولية للاعتقالات في القدس الشرقية والضفة الغربية طالت خلال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الإثنين 43 فلسطينيا، وقالت لجنة أهالي أسرى القدس إن من بين المعتقلين "27 من القدس الشرقية". وأوضح النادي في بيان أن "الحصيلة غير منتهية" في إشارة إلى استمرار الحملة وتوسعها.
وقال مدير عام مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل جعفر فرح لفرانس برس إن الاعتقالات طالت 1.545 شابا من الوسط العربي في إسرائيل. وأوضح فرح أنه تم تقديم لوائح اتهم ضد "حوالي 210 منهم" مقابل "عشرة لوائح اتهام ضد يهود". ونوه فرح أنه يتوقع "ارتفاع أعداد المعتقلين خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".
وتركزت الاعتقالات في مدن مثل اللد وحيفا ويافا بالإضافة إلى بلدتي كفر كنا وجسر الزرقاء.
وكان نادي الأسير أعلن الأسبوع الماضي أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات طالت 62 من قياديي وأنصار حركة حماسالإسلامية في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب أرقام صادرة عن النادي الإثنين، نفذت السلطات الإسرائيلية "2.400 حالة اعتقال ما بين نيسان / أبريل وحتى 24 من أيار/ مايو، من بينها 1.400 اعتقال في الوسط العربي في إسرائيل و500 اعتقال في القدس". وأضاف النادي أن هذه الأرقام هي "الأعلى منذ سنوات" معتبرا أنها تمثل "مؤشرا في غاية الخطورة ... لتقويض أي حالة مواجهة أو تغيير".
ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو خمسة آلاف فلسطيني، بينهم 543 يقضون أحكاما مؤبدة. ومن جملة المعتقلين هناك 170 طفلا، وأربعون امرأة.
طعن إسرائيليين قرب حي الشيخ جراح ومقتل المهاجم
في سياق متصل، قالت خدمات الطوارئ إن فلسطينيا طعن وأصاب إسرائيليَّين، أحدهما جندي، قبل أن تطلق عليه الشرطة الإسرائيلية النار وترديه قتيلا اليوم الاثنين. وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء الإسرائيلية إن رجلين في العشرينيات من العمر أصيبا في الهجوم وأحدهما إصابته خطيرة والآخر إصابته طفيفة.
وأكدت خدمة زاكا الإسرائيلية للطوارئ، التي أرسلت أيضا فريقا إلى موقع الهجوم للتعامل مع أي جثامين لوفيات محتملة، مقتل المشتبه به في الهجوم، بعد أن قالت الشرطة إنه جرى "تحييده".
ووقعت الحادثة قرب حي الشيخ جراح الذي أثار احتمال طرد أسر فلسطينية من منازلها فيه احتجاجات حاشدة وساهم في اندلاع شرارة قتال استمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد المصابين جندي. وأضاف في بيان "تلقى الجندي الرعاية الطبية في المكان ونُقل إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج". وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سكينا مستقرا في ظهر الجندي، الذي كان يرتدي زي القوات الجوية الإسرائيلية، وهو جاثم على الأرض ويتلقى العلاج من المسعفين.
ح.ز/ خ.س (أ.ف.ب، رويترز)
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
منذ بداية رمضان (منتصف نيسان/أبريل 2021) تجري اشتباكات ليلية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي تقيم الحواجز لمنع إقامة تجمعات عند باب العامود بالمدينة القديمة بعد الإفطار. ويرى الفلسطينيون في الحواجز قيوداً على حرية التجمع بالنسبة إليهم. وتقول الشرطة إنها تتواجد هناك لحفظ الأمن والنظام.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يوافق الاثنين (10 أيار/مايو 2021) يوم القدس وهو الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرة بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، بيد أن التوترات حملت السلطات الإسرائيلية على إلغاء الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة