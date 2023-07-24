عودة أكثر من 2000 سائح إلى بلادهم مع استعار الحرائق باليونان

أعادت شركات تنظيم الرحلات السياحية أكثر من ألفي سائح من اليونان إلى بلادهم جوا الاثنين (24 يوليو/ تموز 2023) مع استعار حرائق الغابات في جزيرة رودس، فيما وصفته الحكومة بأنها أكبر عملية إجلاء تُجرى على الإطلاق في البلاد.

ومن المقرر إقلاع المزيد من رحلات العودة اليوم وغدا فيما لا تزال الحرائق خارجة عن السيطرة. وحذرت هيئة الحماية المدنية من خطر اندلاع حرائق أخرى في كل منطقة تقريبا من اليونان في ظل موجة حارة تشهدها البلاد.

وأجبرت الحرائق المشتعلة منذ يوم الأربعاء في رودس السلطات على إجلاء 19 ألف شخص من منازل وفنادق في مطلع الأسبوع، كما أدى حريق غابات إلى عمليات إجلاء بجزيرة كورفو. وتعد رودس وكورفو من بين أفضل الوجهات في اليونان للسائحين خاصة من بريطانيا وألمانيا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام البرلمان "لا بد أن نكون في حالة تأهب دائم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. نحن في حالة حرب، وسنعيد بناء ما فقدناه، وسنعوض المتضررين"، وأضاف "أزمة المناخ تتجلى هنا بالفعل، وستكشف عن نفسها بكوارث أكبر في كل مكان في البحر المتوسط".

هروب جماعي من جزيرة رودوس اليونانية بسبب استمرار الحرائق

وبعد مغادرة الفنادق والمنتجعات، قضى السائحون الليل على أرضية مطار رودس في انتظار رحلات العودة إلى بلادهم. وقد غادرت أول رحلة الليلة الماضية. وقد أعلنت مجموعة "توي" الألمانية الرائدة في مجال الترفيه والسياحة والسفر أنه نظراً لحرائق الغابات التي تجتاح جزيرة رودس اليونانية، فإنها سترسل المزيد من الطائرات لإعادة السياح إلى أوطانهم. وقالت شركة "توي" اليوم الاثنين، إن ست طائرات إضافية أعادت المصطافين إلى ألمانيا والمملكة المتحدة صباح الاثنين. كما أعلنت عن انطلاق رحلة أخرى إلى الدنمارك.

وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين إن بلاده تخوض "حربا" مع حرائق الغابات المستعرة في 64 منطقة في مختلف أنحاء البلاد اليوم الاثنين ومنذ أكثر من أسبوع. ولا يزال خطر اندلاع حرائق مرتفع للغاية. وحذرت هيئة الدفاع المدني اليونانية اليوم الاثنين من أن هذا ينطبق على منطقة أثينا الكبرى وشبه جزيرة بيلوبونيز والكثير من الجزر في بحر إيجة. وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر الوضع الخطير خلال الأيام المقبلة.

ع.ش/ ز.أ ب (رويترز، د ب أ)