عودة أكثر من 2000 سائح إلى بلادهم مع استعار الحرائق باليونان

أعادت شركات تنظيم الرحلات السياحية أكثر من ألفي سائح من اليونان إلى بلادهم جوا الاثنين (24 يوليو/ تموز 2023) مع استعار حرائق الغابات في جزيرة رودس، فيما وصفته الحكومة بأنها أكبر عملية إجلاء تُجرى على الإطلاق في البلاد.
ومن المقرر إقلاع المزيد من رحلات العودة اليوم وغدا فيما لا تزال الحرائق خارجة عن السيطرة. وحذرت هيئة الحماية المدنية من خطر اندلاع حرائق أخرى في كل منطقة تقريبا من اليونان في ظل موجة حارة تشهدها البلاد.
وأجبرت الحرائق المشتعلة منذ يوم الأربعاء في رودس السلطات على إجلاء 19 ألف شخص من منازل وفنادق في مطلع الأسبوع، كما أدى حريق غابات إلى عمليات إجلاء بجزيرة كورفو. وتعد رودس وكورفو من بين أفضل الوجهات في اليونان للسائحين خاصة من بريطانيا وألمانيا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام البرلمان "لا بد أن نكون في حالة تأهب دائم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. نحن في حالة حرب، وسنعيد بناء ما فقدناه، وسنعوض المتضررين"، وأضاف "أزمة المناخ تتجلى هنا بالفعل، وستكشف عن نفسها بكوارث أكبر في كل مكان في البحر المتوسط".
وبعد مغادرة الفنادق والمنتجعات، قضى السائحون الليل على أرضية مطار رودس في انتظار رحلات العودة إلى بلادهم. وقد غادرت أول رحلة الليلة الماضية. وقد أعلنت مجموعة "توي" الألمانية الرائدة في مجال الترفيه والسياحة والسفر أنه نظراً لحرائق الغابات التي تجتاح جزيرة رودس اليونانية، فإنها سترسل المزيد من الطائرات لإعادة السياح إلى أوطانهم. وقالت شركة "توي" اليوم الاثنين، إن ست طائرات إضافية أعادت المصطافين إلى ألمانيا والمملكة المتحدة صباح الاثنين. كما أعلنت عن انطلاق رحلة أخرى إلى الدنمارك.
وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين إن بلاده تخوض "حربا" مع حرائق الغابات المستعرة في 64 منطقة في مختلف أنحاء البلاد اليوم الاثنين ومنذ أكثر من أسبوع. ولا يزال خطر اندلاع حرائق مرتفع للغاية. وحذرت هيئة الدفاع المدني اليونانية اليوم الاثنين من أن هذا ينطبق على منطقة أثينا الكبرى وشبه جزيرة بيلوبونيز والكثير من الجزر في بحر إيجة. وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر الوضع الخطير خلال الأيام المقبلة.
ع.ش/ ز.أ ب (رويترز، د ب أ)
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
المغادرة على عجل
يحمي أب نفسه وابنته من حرائق الغابات التي اندلعت في رودوس منذ أيام. تم إجلاء حوالي 30 ألف شخص، وتم نقل أكثر من 2000 منهم، بمن فيهم العديد من السياح، بواسطة سفن من الشواطئ. وكان على بعضهم السير على الأقدام، لأن بعض الطرق قد انقطعت وأغلقت جزئيًا بسبب النيران.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
الهروب من النيران
تطلبت عمليات إجلاء الآلاف من الناس تضحيات كبيرة من السياح وجهودًا هائلة من رجال الإطفاء. وصرح محافظ رودوس جورجيوس هادجيماركوس للقناة اليونانية "سكاي تي في" بأن بعض الطرق لم تعد متاحة بسبب النيران، ويجب إيواء السياح وبعض السكان المحليين مؤقتًا في صالات الرياضة ومباني المدارس وقاعات المؤتمرات في الفنادق.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
سحب الدخان تغطي السماء
الحريق الكبير في جزيرة رودوس مستمر منذ عدة أيام، وقد اندلع في جبل في وسط الجزيرة. ويشارك في مكافحة الحريق خمس طائرات هليكوبتر وحوالي 200 رجل إطفاء. لا تزال نهاية للحريق غير معروفة حتى الآن. وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس لقناة "سكاي تي في": إنه ليس حريقًا سينتهي غدًا أو بعد غد.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
الماء لغابات متفحمة
ليس فقط في رودوس تجتاح الحرائق الغابات. موجة الحر الشديد مع درجات حرارة تتجاوز 44 درجة مئوية، أدت إلى نشوب حرائق غابات في جميع أنحاء اليونان. والمنطقة الأكثر تأثرًا هي منطقة أجيا سوتيراس في بلدية تاناجرا بالقرب من أثينا، حيث تقوم هذه المروحية بإلقاء حمولتها من الماء لإطفاء الحريق. وسبق أن دُمرت المنطقة في حرائق كبيرة عام 2007.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
قافلة محبي الخيول
ليس البشر فقط يفرون من نيران الحرائق، بل يجب إخلاء الحيوانات أيضًا. في 17 من يوليو/ تموز تعرضت مزرعة لتربية الخيول في كاليفيا بالقرب من أثينا للحريق. وتقود الموظفات الخيول في قافلة خارج منطقة الخطر وتحمين أنفسهن بأقنعة للوجه من السحب السامة.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
الزلزال المدمر ثم الحرائق
ليس فقط في اليونان بل في جميع أنحاء أوروبا تؤدي موجة الحر الشديد هذا الصيف إلى اندلاع حرائق الغابات، حتى في تركيا. حيث ذكرت وكالة الأناضول التركية أن عدد حرائق الغابات في 18 يوليو/ تموز بلغ 19 حريقًا في جميع أنحاء البلاد. وقد تأثرت بذلك منطقة هاتاي أيضا، والتي كانت قد تعرضت لزلزال مدمر في فبراير/ شباط من هذا العام.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
سحب الرماد تغطي السماء
حتى جزيرة لا بالما الإسبانية تعاني من وضع حرج للغاية. فقط قبل عام تقريباً في 19 سبتمبر/ أيلول 2022 ثار بركان هناك. ابتلعت تدفقات الحمم 4000 مبنى و350 هكتارًا من الحقول. والآن تتصاعد سحب الرماد مرة أخرى ـ هذه المرة تشتعل الغابة. ودُمر ما يقرب من 3000 هكتار من الأراضي. ومع ذلك تمت السيطرة في الأثناء على الحرائق.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
دق ناقوس الخطر في كندا
تشتعل الغابات أيضًا خارج أوروبا. في كندا اندلعت حرائق الغابات في آن واحد في جميع المقاطعات في الفترة ما بين مارس/ آذار ويوليو/ تموز. وحتى 22 يوليو اندلع 4498 حريقًا مدمرًا في مساحة تقدر بحوالي 113 ألف كيلومتر مربع. وتم إجلاء نحو 155 ألف شخص حتى 8 يوليو، وهي أكبر عملية إجلاء تم تسجيلها في كندا.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
ضباب الدخان يجتاز الحدود
انتقلت سحب دخان حرائق الغابات في كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ففي مدينة فيلادلفيا غطت غيوم الدخان السماء لعدة أيام (صورة). وفي نيويورك غطى الدخان الكثيف تمثال الحرية. وتجاوزت السحب الداكنة المحيط الأطلسي ووصلت إلى البرتغال. وآثار تلك السحب الدخانية وصلت حتى المانيا، وخاصة في ولاية زارلاند.
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أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات
الجحيم في موقع تدريب للجيش
تندلع النيران من حين لآخر في ألمانيا أيضًا. وقد شب حريق في منتصف يونيو/ حزيران في غابة بمنطقة لوبتهين في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، التي كانت موقعا لتدريب القوات العسكرية. وبفضل تحسين التدابير الوقائية تم إطفاء الحريق بسرعة هذه المرة، بالمقارنة مع عام 2019 عندما شب أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد. بلغت المساحة المدمرة من الغابات هذه المرة 100 هكتار، وقبل أربع سنوات بلغت المساحة المدمرة 1000 هكتار.