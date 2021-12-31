 عوالم الظل - صعود الشركات العملاقة | تقارير جديدة | DW | 05.01.2022

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تقارير جديدة

عوالم الظل - صعود الشركات العملاقة

تنمو الشركات الضخمة مثل أمازون وفيسبوك باطراد مستمر حيث أصبحت تشكل قوة كبرى. هي شركات هامة للمواطنين ولكن هل هي أيضا فوق القانون؟

Logos von Amazon, Google und Facebook

USA Washington | Chefs von Tech-Konzernen wehren sich gegen Wettbewerbsvorwürfe


زادت الشركات الأربع الكبرى آبل وأمازون وغوغل وفيسبوك مرة أخرى من تأثيرها الهائل في زمن جائحة كورونا. ووصل استعمال بياناتنا الشخصية إلى أبعاد غير مسبوقة. فهل تمكنت الشركات الكبرى من التهرب من سيطرة القانون؟
 

Videostill Dokumentation I„Schattenwelten - Der Aufstieg der Mega-Konzerne


تثبت الأرقام هذا التوجه بحيث أن عددا قليلا من الناس يزدادون ثروة في حين يواجه العالم أزمات وتحديات جديدة. ورأى الخبراء منذ فترة طويلة أن كلاً من شركتي آبل وأمازون تقومان بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار، ومع ذلك تتلقى الشركات العملاقة معاملة خاصة في الكثير من الدول. إذ لا تتم مناقشة الأجور والضرائب والقوانين فيها لأن هذه الشركات تعمل وفقا لقواعدها الخاصة. 
 

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تقوض رأسمالية المراقبة سيادة الناس وخصوصياتهم وبالتالي تحد من الديمقراطيات الغربية. ولكن في غضون ذلك هناك حركة معارضة قوية لها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. لكن الشركات الكبرى مستعدة للمواجهة. فهل لا تزال هناك فرصة للسيطرة على هذه الشركات العملاقة؟

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 03 فبراير/شباط 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 03 فبراير/شباط 2022 – 22:15 UTC
الخميس 04 فبراير/شباط 2022 – 01:15 UTC
الخميس 04 فبراير/شباط 2022 – 03:00 UTC
الخميس 04 فبراير/شباط 2022 – 05:15 UTC
الخميس 04 فبراير/شباط 2022 – 09:15 UTC
السبت 06 فبراير/شباط 2022 – 06:15 UTC
السبت 06 فبراير/شباط 2022 – 10:15 UTC
السبت 06 فبراير/شباط 2022 – 15:15 UTC
السبت 06 فبراير/شباط 2022 – 23:15 UTC
الأحد 07 فبراير/شباط 2022 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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