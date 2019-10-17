عواقب خطيرة قد تطال البعض لدى فقدان الوزن!

تتوقف العلاقة بين زيادة أو فقدان الوزن ومخاطر الوفاة المبكرة بشكل كبير على المرحلة العمرية التي يكتسب أو يفقد خلالها الشخص الوزن. فوفقا لدراسة صينية حديثة، لا تؤدي زيادة الوزن مع تقدم العمر بالضرورة إلى ارتفاع احتمالات الوفاة، بل أن فقدان الوزن بتلك المرحلة العمرية يرتبط بشكل ملحوظ بالوفاة.
ويمكن لفقدان الوزن بنهاية مرحلة الشباب أو بمنتصف العمر أن يرفع مخاطر الموت المبكر، خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، حيث يقول الأستاذ في قسم الأوبئة والإحصاء الحيوي بكلية "تونغجي" للطب الصينية، "أن بان": "خلصنا إلى أنه من الأفضل منع زيادة الوزن خلال المراحل الأولى من العمر لتقليل خطر الموت المبكر فيما بعد".
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذي تستمر السمنة لديهم خلال فترة الشباب تزيد احتمالات وفاتهم المبكرة، إذ يرتبط اكتساب المزيد من الوزن في العشرينات وحتى منتصف العمر بارتفاع مخاطر الوفاة مقارنة بمن يحافظ على وزن طبيعي على مدار حياته.
وشملت الدراسة أكثر من 36 ألف شخص تبدأ أعمارهم بـ 40 عاما، إذ اعتمدت على بيانات المعهد القومي للصحة بالولايات المتحدة، حيث يتم إجراء استطلاع سنوي على عينة ممثلة لقياس الحالة الصحية لدى المواطن الأمريكي.
إلا أن الباحث أشار إلى نقطة ضعف بالدراسة وهي عدم الوصول للأسباب التي تؤدي إلى فقدان الوزن بمراحل متقدمة من العمر حيث يقول: "الفقدان غير المقصود بالوزن قد يكون بفعل عوامل أخرى كالإصابة بالسكر أو السرطان"، وفقا لموقع سي ان ان الأمريكي.
وينصح "أن بان" بمحاولة عدم اكتساب مزيد من الوزن خلال المراحل الأولى من العمر، بينما بالنسبة للأكبر سنا، من الأفضل التركيز على "محاولة اتباع أسلوب حياة صحي".
وكانت دراسة سابقة تم إجرائها بالمملكة المتحدة على حوالي 3 ملايين شخص قد أكدت على نتيجة مقاربة لما توصلت له الدراسة الصينية، حيث وجدت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة بمنتصف العمر تزيد احتمالات وفاتهم مبكرا بمعدل 50% مقارنة بغيرهم من أصحاب الأوزان الطبيعية، وفقا لموقع صحيفة الغارديان البريطانية.
وتعد السمنة من المشاكل الصحية الرئيسية في العالم، فبالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، ارتفعت معدلات السمنة من 14% لدى النساء و11% لدى الرجال عام 1975 لتصل إلى 38% لدى النساء و36% لدى الرجال في عام 2016.
د.ب. / ع.خ
-
فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية
التوت
لا يتميز التوت بطعمه الللذيذ فحسب، بل هو صحي جداً، إذ يحتوي على نسبة عالية من الألياف. كما يساعد التوت على موازنة نسبة الصوديوم في الجسم، وذلك له دور مهم في منع احتباس السوائل في الجسم، فضلاً عن أن التوت يحتوي على مادة "الأنثوسيانين" والتي تساهم في معالجة السكر والدهون بالجسم، ما يجعله مفيداً لأولئك الذين يرغبون بتخفيف وزنهم.
-
فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية
البطيخ
يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء تصل إلى أكثر من 90 في المائة، ما يجعل تناوله مفيداً لأولئك الذين يرغبون بتخفيف وزنهم. كثرة الماء داخله تجعلنا نشعر بالشبع، فضلاً عن دوره في تنقية الجسم من السموم. كما أن سعراته الحرارية منخفضة جداً، إضافة إلى كونه غنياً بفيتاميني "ج" و "ب" والبوتاسيوم والليكوبين، وهو عنصر يقي من السرطان. الحصول على أكبر قدر ممكن من فوائد البطيخ يكون بعدم تناوله مع أطعمة أخرى.
-
فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية
الليمون
الليمون من أفضل أنواع الحمضيات المساعدة على تخفيض الوزن، فهو يعزز عملية إذابة الدهون الزائدة في الجسم. كما يمكن تناول الليمون عند الشعور بحرقة في المعدة، فالليمون له تأثير قلوي على المعدة. ولذا يُنصح بشرب الليمون مع الماء صباحاً قبل تناول الفطور ولدى تناول وجبات دسمة أيضاً.
-
فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية
جريب فروت
الجريب فروت من الحمضيات المفيدة جداً لتخفيف الوزن، فهو غني بالإنزيمات التي تساعد على حرق الدهون في الجسم. كما أنه يمنع احتباس السوائل في الجسم لخلوه من الصوديوم.
-
فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية
التفاح
ربما يكون التفاح من الفواكه غير الجذابة للبعض، ولكن للتفاح فوائد جعلت تناوله مرة في اليوم "تقي من زيارة الطبيب دوماً". ومن بين هذه الفوائد قدرته على تخفيف الوزن، فوفقاً لدراسة قام بها علماء أمريكيون، تبين أن حمض "يوروسوليك" الموجود في قشر التفاح يساعد على حرق الدهون بسرعة، فضلاً عن أن التفاح يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد في عملية الهضم.
-
فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية
الكمثرى
تحتوي الكمثرى على اثنين من مضادات الأكسدة المهمة لتخفيف الوزن، وهما "كاتشين" و"فلافونيدات"، التي تمنع احتباس السوائل في الجسم، فضلاً عن دورها في تنقية الجسم من المواد الضارة والتخلص من الدهون. ومن يرغب بفقدان بضعة كليوغرامات من وزنه، ينصحه خبراء التغذية بتناول الكمثرى مساءا ً لمدة أسبوع كامل، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن خلال اليوم.
-
فواكه لتخفيف الوزن والمحافظة على الحيوية
البابايا
تعد البابايا من الفواكه الاستوائية اللذية للغاية وتحتوي على كميات عالية من الألياف والماء ونسبة منخفضة جداً من السعرات الحرارية . وتساعد البابايا على هضم البروتينات بشكل صحيح. لذا ينصح خبراء التغذية بتناولها صباحاً. كما أن لبذرو البابايا دور مهم في القضاء على الطفيليات المعوية التي تحفز الشهية، ناهيك عن أن البابايا غنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.
الكاتب: دالين صلاحية