 عندما تصبح حياة الملحدين في خطر ويضطرون للهرب! | سياسة واقتصاد | DW | 24.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

عندما تصبح حياة الملحدين في خطر ويضطرون للهرب!

لا يؤمنون بالله ويريدون العيش بدون تشريعات دينية، إنهم طالبو اللجوء الملحدون. هؤلاء يتعرضون ليس فقط في وطنهم للتهديد والقتل، بل حتى في ألمانيا ليسوا في مأمن من الاضطهاد.

Bangladesch Dhaka Protest von Islamisten (Getty Images/AFP/M. Uz Zaman)

في بنغلاديش كان اسمه موجودا على قائمة المحكوم عليهم بالموت. وبعدما تم قتل خمسة من أصدقائه، حذرت السلطات المدون: "لا يمكن لنا فعل شيء لك". وفي 2015 أُجبر محمود الحق مونشي على مغادرة وطنه. وفر أولا إلى نيبال ثم سريلانكا وبعدها إلى ألمانيا. وعندما وصل في النهاية إلى مخيم للاجئين في بلدة ديتمولد لم يصدق أعينه: بعض المقيمين في المخيم ينحدرون أيضا من بنغلاديش وكانوا من منتقديه. وقال:" مؤخرا حصلت على صفحتي في فيسبوك على 4500 تهديد بالقتل خلال يوم واحد". ليس هذا فقط، بل إن اسم مونشي مدون في الأثناء على قائمة تضم أسماء بنغال هاربين إلى الخارج وجب قتلهم.

Asylgrund Atheismus (Shahbag Movement)

مونشي في مواجهة مع الشرطة في العاصمة داكا

الخوف من الله

يتلقى محمود الحق مونشي الرعاية من قبل جمعية مساعدة اللاجئين العلمانية، وهو ينتمي إلى 37 لاجئا معترفا بهم تدعمهم المنظمة منذ نوفمبر 2017، وعددهم يزداد.

والخوف من الموت يرافق الكثير من اللاجئين حتى إلى ألمانيا. والموظفون المتطوعون من جمعية مساعدة اللاجئين المعروفة أيضا تحت اسم "إغاثة اللاجئين الملحدين" يهتمون أكثر بحماية النساء بوجه خاص من اضطهاد إضافي في ألمانيا. ويقول ديتمار شتاينر من جمعية مساعدة اللاجئين العلمانية:" المسلمون المحافظون ينتقدون النساء اللاتي لا يضعن الحجاب". وأضاف:" نحن نجابه بالفعل تجاوزات وتهميش وتهديد وعنف".

لمست العراقية ورود زهير بنفسها هذه المعاناة. هذه الأخصائية في علم الأحياء من كربلاء تتلقى تهديدات بالقتل وتحظى بحماية الشرطة. "سنأتي في غضون نصف ساعة وسنقتلك"، هددها مؤخرا صوت رجالي على الهاتف. فهي مدعوة إلى الكف عن استفزاز الشرق الأوسط بمنشوراتها العلمانية. وإلى يومنا هذا تعاني الفتاة البالغة من العمر 31 عاما من آلام في الظهر والساقين، لأن شقيقها ضربها إلى حد أن فقدت الوعي. والسبب هو أنها غادرت بيت العائلة دون ترخيص من والدها وكشفت عن شكوك بخصوص إيمانها كمسلمة.

Irakische anerkannte Asylbewerberin Worood Zuhair (privat)

ورود زهير، طالبة اللجوء العراقية المعترف بها كلاجئة

معروف لدى ملك الموت

وسوء المعاملة الجسدي والنفسي خلف عندها انتكاسة عميقة. "عندما يقدم أبوك روحك لملك الموت، فإن هذا مؤلم جدا"، تقول البنت في حديث مع دي دبليو. وتم الاعتراف في الأثناء بورود زهير كلاجئة، وهي تنجح في الحديث عن قصة آلامها وتعمل من أجل نساء أخريات عانين من العنف، إذ أنها تدعم عمل منظمة حقوق النساء، "منظمة سلام النساء في العراق" وتتعاون مع الناشطة في حقوق الإنسان مينة أهادي من "المجلس المركزي للمسلمين السابقين".

ورود زهير من العراق والمدون محمود الحق مونشي من بنغلاديش ينتميان لمجموعة اللاجئين الذين يُضطهدون بسبب الردة عن دينهم.


Bangladesch Dhaka Protest von Islamisten (Getty Images/AFP/M. Uz Zaman)

"اشنقوا أعداء الإسلام"، احتجاجات اسلاميين في داكا

الكفاح ضد مجرمي الحرب

المدون مونشي أثار غضب الإسلامويين عندما أسس في 2013 في بنغلاديش حركة تطالب بمعاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب من عام 1971. حينها كانت بنغلاديش تناضل من أجل استقلالها ضد باكستان. وخلال تلك الحرب توفي نحو ثلاثة ملايين شخص. وفي وطنه كان مونشي نجما يتابعه نصف مليون قارئ عبر مدونته، وخرج مليون شخص إلى الشارع عندما دعت شبكته إلى الاحتجاج. "كان رائعا، إنه حلم"، قال مونشي. إلا أن هذا الحلم تحول إلى كابوس. ومع المظاهرات الحاشدة جاءت تهديدات القتل. ويعلل الخصوم بأن الحركة غير إسلامية وزعماؤها ملحدون. وهكذا بدأت مطاردة منهجية لمونشي وزعماء الحراك.

ملحدون، أقلية متزايدة

حتى لو أن الأمر يبدو كذلك، فإن نضال اللاجئين الملحدين هو نضال من أجل الحرية ونضال من أجل الحق في طرح أسئلة عن المفاهيم السائدة والتقاليد. إنه نضال من أجل حقوق المرأة والأقليات ومن أجل حياة بدون تشريعات دينية. وما يزال الملحدون يشكلون أقلية. وفي الولايات المتحدة تصل نسبتهم إلى 5 في المائة وفي ألمانيا تصل هذه النسبة إلى 15 في المائة وفي الصين إلى 47 في المائة. وقلما تحظى مجموعة الملحدين بالاهتمام في سياسة اللجوء الألمانية. "فالأصل من بلد معين أو سبب معين للهرب مثلا كالانتماء الديني أو الإلحاد لا يؤدي بشكل تلقائي للحصول على الحماية"، كما يرد في وثيقة لمكتب الهجرة واللاجئين. والحالة الأولى التي اعترف فيها مكتب الهجرة واللاجئين بالإلحاد كسبب للهرب تعود للمصور الإيراني سياماك زاري الذي اعتُرف به بعد خلاف قضائي طويل في أبريل/ نيسان 2010 كلاجئ وبذلك تم قبول الاضطهاد الديني للملحدين كسبب لمنح اللجوء.

ويتلقى الملحدون الدعم القضائي والسياسي من أجل الاعتراف بحالاتهم كسبب لجوء من بعض الجمعيات في العالم. وعلى مستوى الأحزاب في ألمانيا تتعثر هذه الجهود رغم أن عدد المعنيين إلى ازدياد.

 

أستريد برانغه/ م.أ.م

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


 

مختارات

برلين تتمسك بإلزامية جواز السفر كشرط لحصول اللاجئين السوريين على تصريح الإقامة

يتمتع أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا بـ"الحماية الثانوية". وتشترط ألمانيا جواز سفر ساري المفعول من أجل تمديد الإقامة لهم، ما يتطلب توجههم للسفارة السورية. ويرى حزب الخضر أن ذلك يشكل خطرا على هؤلاء اللاجئين. (17.12.2018)  

هذه الكنيسة لم تقطع قداسها منذ ستة أسابيع لتحمي اللاجئين

تقيم إحدى الكنائس الهولندية قداساً مستمراً على مدار الساعة منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، مستندة إلى قانون يمنع الشرطة من مقاطعة الصلاة، والهدف من ذلك منع ترحيل عائلة لاجئة. كيف تمكنوا من ضمان استمرار الصلاة دون انقطاع؟ (12.12.2018)  

الإلحاد في مصر.. منبوذ اجتماعيا وطريق إلى غياهب السجون

بعد تأييد حبس شاب ملحد بتهمة ازدراء الأديان وإطلاق وزارة الأوقاف مبادرة لمواجهة التطرف والإلحاد، يعيش الملحدون في مصر بين الملاحقة الأمنية والنبذ المجتمعي. DW عربية تفتح ملف الإلحاد في مصر وتلقي الضوء على أحوال الملحدين. (27.03.2015)  

ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

لم يكن السوري حيدر درويش يتخيل، في عام 2016 ، أنه سيعيش بعد عامين من هذا التاريخ في برلين وأنه سيؤدي هناك عروضا راقصة. في هذه الصور نعرض قصة ثلاثة لاجئين وجدوا ضالتهم في برلين. (11.12.2018)  

مواضيع ذات صلة

Bangladesch Rohingya Flüchtlings Camp

"اغتصبوني فصرت جسداً بلا روح".. فاطمة الروهنجية تحكي مأساتها 21.10.2018

قبل أن تتمكن فاطمة من الهروب من ميانمار تعرضت المرأة الروهنجية، الأم لطفلين، عشرات المرات للاغتصاب وكادت أن تموت. والآن تعيش في مخيم للاجئين في بنغلاديش دون أمل في العودة إلى حياتها القديمة أو أمل في مستقبل تقرره بنفسها.

Bangladesch Gewalt unter Studentengruppen

لا تسامح! - بنغلاديش: الإسلاميون في دائرة الضوء 01.03.2018

بنغلاديش بلد يُقتل فيه مدوّنون ناقدون للدين بالسواطير على يد متطرفين، ويشهد اختفاء معارضين للحكومة من دون أثر وتعرض أتباع أقلية الهندوس إلى هجمات. في بنغلاديش تتصدر اخبار العنف العناوين.

Deutschland, Ellwangen: Polizeieinsatz im Flüchtlingsheim

مشكلة اللاجئين المرفوضين وعوائق ترحيلهم من ألمانيا 27.05.2018

أثارت مشكلة ترحيل طالب لجوء إلى إيطاليا، أسئلة حول مدى نجاعة نظام الترحيل المعمول به في ألمانيا. فما هي إجراءات الترحيل والخطوات التي يتم اتباعها قبل ترحيل اللاجئ من ألمانيا وكيف يمكن تجاوز العقبات التي تعرقل الترحيل؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  