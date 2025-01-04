عميدة سن البشرية.. وفاة اليابانية توميكو أكبر معمرة بالعالم

كانت لاعبة كرة طائرة في شبابها وعايشت حروبا وأوبئة وثورات تكنولوجية، وفي شيخوختها كانت تحب الموز ومشروب كالبيس الياباني الشعبي. أعلن مسؤول بمدينة آشيا اليابانية وفاة توميكو إيتوكا أكبر معمرة في العالم وفق موسوعة غينيس.

توفيت عميدة سن البشرية اليابانية توميكو إيتوكا عن 116 سنة، وفق ما أعلنت اليوم السبت الرابع من يناير / كانون الثاني 2025 سلطات مدينة آشيا في جنوب اليابان حيث كانت تعيش. وأفاد رئيس بلدية آشيا في بيان بأن توميكو إيتوكا -التي لها أربعة أولاد وخمسة أحفاد- توفيت في 29 ديسمبر / كانون الأول 2024 داخل دار للمسنين كانت تقيم فيها منذ عام 2019.

ولدت توميكو إيتوكا بتاريخ 23 مايو / أيار 1908 في أوساكا قرب آشيا، وصُنفت كأكبر شخص سنا في العالم بعد وفاة الإسبانية ماريا برانياس موريرا في أغسطس / آب 2024 عن 117 عاما. وقال رئيس بلدية آشيا ريوسوكي تاكاشيما البالغ 27 سنة: "لقد منحتنا إيتوكا الشجاعة والأمل طيلة حياتها الطويلة"، مضيفا: "نشكرها على ذلك".

توميكو إيتوكا كانت تحب الموز ومشروب كالبيس الياباني وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها. صورة من: City of Ashiya/AP Photo/picture alliance

وتنحدر توميكو إيتوكا من عائلة من ثلاثة أطفال، وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها، وعايشت حروبا وأوبئة وثورات تكنولوجية. في مرحلة شيخوختها، كانت تحب الموز ومشروب كالبيس بنكهة الزبادي وهو مشروب مصنوع من خمائر اللاكتيك يحظى بشعبية كبيرة في اليابان، بحسب بيان للبلدية.

وتشهد اليابان حاليا أزمة ديموغرافية مع تزايد عدد المسنين وتقلص عدد السكان في سن العمل، وهو ما يتسبب بزيادة الإنفاق الطبي والاجتماعي. وفي سبتمبر / أيلول 2024 كانت اليابان تضم أكثر من 95 ألف معمّر، 88% منهم نساء. ونحو ثلث سكان البلاد -البالغ عددهم 124 مليون نسمة- يبلغون 65 عاما أو أكثر من العمر.

ع.م / ع.ج.م (أ ف ب ، أ ب)