عملية فرز الأصوات متواصلة في أيوا ومفاجأة مدوية في الطريق

لايزال الحزب الديمقراطي ورغم مضي 24 أربع وعشرين ساعة على الموعد المفترض للإعلان عن نتائج الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا، مازال يباشر عملية فرز الأصوات في وقت انتقل فيه المرشحون الديمقراطيون إلى ولاية نيوهامشير المحطة الانتخابية القادمة.

وإلى غاية اللحظة لم ييتم فرز سوى 71 بالمائة من أصوات المجمعات، وذلك بسبب تعطل التطبيق الانتخابي الذي كان معدّا خصيصا للقيام بعملية الفرز.

وأظهرت البيانات استمرار عمدة مدينة ساوث بيند السابق، بيت بوتيجيج، في تقدمه حيث نال بمجموع 26.28 بالمائة من الأصوات، وهو ما يزيد قليلا على السيناتور اليساري بيرني ساندرز الذي حل في المركز الثاني بـنتيجة 25.2 بالمائة من الأصوات .

مشاهدة الفيديو 02:16 شارك تأخير في إعلان نتائج المجالس الإنتخابية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3XGSd تأخير في إعلان نتائج المجالس الإنتخابية في أيوا تربك الحزب الديمقراطي

وحلت السيناتور إليزابيث وارين ثالثة بنتيجة 15.5 بالمائة من الأصوات. لكن المفاجأة المدوية تمثلت في استقرار نائب الرئيس الأمريكي سابقا جو بايدن عند المركز الرابع بمعدل 18.4 بالمائة.

ويحتاج إعلان باقي نتائج التصويت إلى يوم ثالث، وهو ما يسبب حالة من الإحراج للحزب الديمقراطي الذي كان يأمل في بداية إيجابية بشكل أكبر للانتخابات التمهيدية.

وانطلقت التجمعات الانتخابية في ولاية أيوا ليل الاثنين/الثلاثاء، في بداية رسمية لسباق اختيار مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بينما حصل الرئيس الأمريكي على معدل 97 بالمائة من أصوات تجمعات حزبه في الولاية ذاتها.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)