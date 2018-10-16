 عملية عسيرة ـ مكافحة التطرف داخل السجون الألمانية | سياسة واقتصاد | DW | 21.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

عملية عسيرة ـ مكافحة التطرف داخل السجون الألمانية

عدد المعتقلين على خلفية إسلاموية في ازدياد داخل السجون الألمانية. ومن خلال ذلك يلوح ايضا خطر التطرف بين النزلاء الآخرين، وعليه توجد برامج إعادة تأهيل لمساعدة المعقلين على إيجاد مخرج يجنبهم هذه الخطر.

Gefängnis Stacheldraht (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

شريف شقاط رأى خلال الـ 29 عاما من عمره الكثير من السجون من الداخل في فرنسا وكذلك في مدينتي كونستانس وفرايبورغ الألمانيتين. وصدرت أحكام بحقه بسبب أعمال سرقة. تحول هذا المجرم خلف القضبان إلى متطرف أدرجته المخابرات الفرنسية منذ 2015 على قائمة أمنية. وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018 نفذ شقاط اعتداء على سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ أدى إلى مقتل خمسة أشخاص. وقد قتلته قوات الأمن يومين فيما بعد، ووصفته ميليشيا "داعش" بأنه أحد "جنودها". وأن يصبح العديد من نزلاء السجون معرضين لاعتناق أفكار راديكالية لم يكن معروفا فقط منذ حالة شقاط. ولكي يتخلى هؤلاء الأشخاص عن فكرهم المتطرف، يوجد في الولايات الألمانية الـ 16 برامج للوقاية من التطرف ومكافحة الراديكالية وراء القضبان.

التحفيز على التفكير

 ويهتم نادي "شبكة الوقاية من العنف" في ثمان ولايات ألمانية بهذه المهمة، وفي ست ولايات يعرض موظفو النادي داخل السجون مساعدة مكونة من الوقاية والتكوين وتقليص الراديكالية. ويقول مدير أعمال هذا النادي، توماس موكه: "من خلال عملية استشارية طويلة، نعمل على أن يبدأ الناس في التفكير مرة أخرى وأن لا يهرولوا وراء إيديولوجيات".

Thomas Mücke, Mitbegründer und Geschäftsführer des Violation Prevention Networks (VPN/Klages)

توماس موكه، مدير أعمال شبكة الوقاية من العنف

قسم من الموظفين المؤطرين في هذا النادي هم مسلمون متدينون. في عام 2017 أكدت دراسة للشرطة الجنائية الألمانية بأن الوقاية والحد من الراديكالية تكون ناجحة عندما يتم "عرض إجراءات مختلفة وإمكانيات متنوعة للتعرف على الذات". وعليه يبعث النادي موظفيه المؤطرين مباشرة إلى السجون حيث يلتقون بمجموعات وفي الحالات الصعبة تكون لهم جلسات انفرادية مع الشخص المعني. أما الهدف من ذلك فهو تمكينه بالأساس من التعرف على النكسات في حياته وإدراكه لسبب تعرضّه في لحظة معينة لتقبل أفكار راديكالية. وقال موكه:"عندما يخضع شخص لإيديولوجية يتم فيها رفض حق وجود الآخر، نلاحظ وجود شكوك، وغالبا ما تأتي على ضوء ذلك لحظة يقول فيها الشخص المعني بأنه يريد في الحقيقة عيش حياة عادية، ونحن نحاول العمل معه على هذه النقطة". ويطور السجناء في الغالب خلال التدريب قوة ذاتية لتغيير بعض الأمور حتى ولو أنهم بدأوا ذلك لأسباب أخرى. ولا يمكن لهم تقليص عقوبة السجن إلا إذا تمت البرهنة على أن المعني غيًر مواقفه.

الحياة لاحقا

وإذا ما قضى السجين عقوبة الاعتقال، فإن بإمكانه اختيار موظف يرعاه خلال ستة أو 12 شهرا أو أكثر إذا كان ذلك ضروريا. وقال توماس موكه بأن الاندماج الاجتماعي ليس سهلا: "إذا كان مثلا معروفا أنهم أقاموا في منطقة قتال يكون من الصعب إيجاد موطن تكوين أو موطن عمل". وهذه المجموعة من الناس يجب رعايتها بشكل مكثف بعد إطلاق سراحهم حتى يجدوا منفذا إلى المجتمع. ويقول موكه بأن الانتكاسات جزء من ذلك. وغالبية السجناء تقبل المضي في هذه العملية وحتى الاستفادة من الرعاية بعد فترة السجن. لكن موكه حذر من توقعات مفرطة إذ أوضح "أنه لا يمكن تحقيق نجاح في كل الحالات، لكن عندما لا نقوم بأي شيء فإنه ينتج حريق واسع لا يمكن التحكم فيه".

Deutschland Hamburg Messerattacke in Supermarkt (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

في يوليو 2017 بعد هجوم رجل بسكين حاصرت الشرطة مكان الواقعة في هامبورغ

إسلامويون أكثر ولا وجود لانتكاسات

عدد السجناء ذوي خلفية إسلاموية يزداد، وتحصي وزارة العدل في شتوتغارت عددهم الحالي بـ 41 شخصا حُكم على اثنين منهم بسبب جناية ذات دوافع إسلاموية بالسجن. ويقول متحدث باسم الوزارة إنه بفضل التقييم الإيجابي للعمل تمت زيادة ميزانية البرامج المعتمدة. ولا يمكن الجزم في فاعلية الجهود، لأن تحقيق الأهداف يبقى محدودا. وحتى في سجون هامبورغ يكون من الصعب التعرف على مستوى النجاح. ويقبع في سجون هامبورغ حاليا تسعة أشخاص مصنفين كإسلامويين. ويفيد مراقبون بأن " نادي شبكة الوقاية من العنف" يقوم بعمله في الاتجاه الصحيح، ولم يُسجل في ولاية هسن منذ 2010 حالة انتكاسة واحدة بعد قضاء النزلاء فترة عقوبتهم.

ديفيد إيل/ م.أ.م

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من بعض المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم.

  • Deutschland Flüchtlinge in München

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    شهدت محطة القطارات في ميونيخ وصول أفواج من اللاجئين عايشوا ظروفا صعبة قبل وصولهم إلى ألمانيا. وفي انتظار أن تسجل الشرطة أسماءهم ويتم نقلهم إلى مراكز الإيواء، تناول بعضهم الطعام في مطاعم مؤقتة في المحطة خصصت لهذا الغرض.

  • Deutschland Österreich Grenzübergang Freilassing

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    عدد من اللاجئين وصلوا عن طريق القطارات القادمة من شرق أوروبا، في حين هناك بعض اللاجئين الذين تم تهريبهم عن طريق السيارات. في الصورة الشرطة الألمانية تضبط على الحدود سيارة فيها لاجئون.

  • Flüchtlinge Hbf München Sonderzug Dortmund

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    في الصورة قطار خصص لنقل اللاجئين من مدينة ميونيخ إلى مدينة دورتموند في إطار توزيع اللاجئين على الولايات الألمانية. ويرتكز التوزيع على المعطيات الديموغرافية لكل ولاية وخاصة عدد سكانها.

  • Deutschland, arabische Jugend Berlin empfängt Flüchtlinge

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    قام عدد من الشباب العربي في برلين باستقبال اللاجئين القادمين من سوريا والعراق في محطة القطارات الرئيسية في برلين. ويقوم عدد منهم بمساعدة اللاجئين خاصة في يتعلق بالترجمة في المصالح الإدارية الألمانية.

  • Bundesliga FC Bayern München Flüchtlinge Kinder Maskottchen Flüchtlingskinder

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    دخل لاعبو فريق بايرن ميونيخ الملعب في إطار مباراة في الدوري الألماني البوندسليغا وهم مصحوبين بأطفال اللاجئين، وهي رسالة ترحيب يبعث بها النادي الألماني العريق، والذي له ملايين من المحبين في ألمانيا وكافة أنحاء العالم.

  • Klassenzimmer Willkommensklasse

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    حرصا على إدماج اللاجئين في المجتمع الألماني قامت بعض معاهد تعليم اللغة في برلين بفتح أقسام مجانية لتعليم اللاجئين اللغة الألمانية. كما التحق أبناء اللاجئين بالمدارس الألمانية ومنهم من نجح بتفوق في الامتحانات.

  • Berlin InfoCompass-App für Flüchtlinge

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    قدمت شركات ألمانية برامج تطبيقية خاصة بتقديم معلومات مفيدة للاجئين، بحيث ترشدهم إلى المصالح الإدارية التي تهتم بإصدار الوثائق الخاصة بالإقامة والمساعدات الاجتماعية، وتعليم اللغة، وبرامج تشرح لهم القوانين الخاصة باللجوء.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    بالرغم من جو الترحيب باللاجئين الذي تشهده ألمانيا إلا أن عدة مراكز لإيواء اللاجئين تعرضت لاعتداءات كإضرام الحريق في مركز فيرتهايم. وقد أكدت المستشارة ميركل أن لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Deutschland Widerstand der NPD Anhänger gegen die Aufnahme von Flüchtlinge

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبال اللاجئين تحولت إلى مواجهات مع الشرطة الألمانية. في الصورة مظاهرة معادية للاجئين نظمها أعضاء في حزب النازيين الجدد.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

سجون ألمانيا تحت وطأة تزايد أعمال العنف واستغلال السَّاسة

وكأن السجون الألمانية بحاجة إلى طالبي اللجوء المدعوين للترحيل! فهذه السجون المكتظة لا تكافح فقط ضد العنف المتزايد بحق موظفيها وتكدّس النزلاء فيها، بل أيضا ضد اقتراح وزير الداخلية زيهوفر الذي يجعلها كرة في يد الساسة. (14.02.2019)  

دير شبيغل: الجهادي محمد حيدر الزمار يريد العودة إلى ألمانيا

الزمار ألماني، خطفته السي آي أيه في المغرب بعد هجمات 11 سبتمبر وسلمته لسوريا وبقي بسجونها طويلاً، وعندما خرج انضم لـ"داعش"، والآن مسجون لدى أكراد سوريا ويريد العودة لألمانيا، غير أن السجن في انتظاره أيضا، وفق مجلة شبيغل. (17.11.2018)  

ألمانيا تسعى لرصد مبكر لـ"الخطرين أمنيا" بين المهاجرين

يعتزم المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا تكثيف البحث المبكر عن الأشخاص الذين يشكلون خطورة أمنية بين المهاجرين، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب الإسلاموي. (10.08.2018)  

اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

تشهد ألمانيا العديد من المبادرات التي ترحب بقدوم اللاجئين وهي في أغلبها مبادرات تطوعية. وبالرغم من هذا الترحيب فإن بعض المدن الألمانية شهدت هجمات معادية للاجئين، بالإضافة إلى مظاهرات معادية نظمها اليمينيون المتطرفون. (24.09.2015)  

مواضيع ذات صلة

Bernhard Falk bekennender Islamist am Oberlandesgericht Düsseldorf 21.01.2015

إرهابي يساري سابق يعتني بسلفيين داخل السجون الألمانية 16.10.2018

برنهارد فالك يعرف السجون. كإرهابي يساري سابق قضى 12 عاما وراء القضبان. والآن يعتني بإسلاميين مسجونين. المخابرات تعتبر فالك خطرا على المجتمع. وفي المقابل يرى هو نفسه مساهما في إعادة دمج السجناء الإسلاميين في المجتمع.

G20 Demonstration Extremisten Schwarzer Block

دي ميزير يصف منفذي أعمال العنف في هامبورغ بالنازيين الجدد 10.07.2017

شبه وزير الداخلية الألماني المسؤولين عن أعمال العنف في هامبورغ بـ "النازيين الجدد والإرهابيين الإسلامويين"، قائلا إنهم "مجرد فوضويين ومجرمين". في المقابل اتهم حزب اليسار المعارض شرطة هامبورغ بـ "اتباع إستراتيجية تصعيد".

Deutschland Syrer in Schweriner Plattenbau festgenommen

ارتفاع عدد تحقيقات قضايا الإرهاب بألمانيا خمسة أضعاف في 2017 23.12.2017

قام الادعاء العام الألماني، أعلى سلطة للاتهام في ألمانيا، بالتحقيق في أكثر من ألف قضية تتعلق بالإرهاب في العام الحالي، وكانت معظم القضايا تتعلق بالتطرف الإسلاموي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  