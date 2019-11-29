 عملية طعن في لندن والشرطة تتعامل معها ″كعمل إرهابي″ | أخبار | DW | 29.11.2019

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أخبار

عملية طعن في لندن والشرطة تتعامل معها "كعمل إرهابي"

أعلنت شرطة لندن أنها تتعامل مع العملية التي وقعت على جسر لندن وأصيب إثرها عدد من الأشخاص بجروح بينما تم إطلاق النار على رجل، "بأنها مرتبطة بالإرهاب".

الشرطة البريطانية تؤكد أن عملية الطعن على جسر لندن اعتداء إرهابي

المشتبه به في حادثة جسر لندن كان يحمل متفجرات "زائفة"

أعلنت شرطة لندن الجمعة (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) أن عناصرها قتلوا على جسر لندن شخصًا كان في حوزته "متفجّرات زائفة" بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".

وقال المسؤول في الشرطة نيل باسو في بيان "أنا حاليًا في موقع يمكنني من التأكيد أنه كان عملا إرهابيا".

مختارات

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الشرطة  أطلقت النار على شخص حاول الاعتداء على المارة فوق الجسر بسكين فأردته قتيلا في الحال. وكانت بلومبرغ قد نقلت عن صحفيين بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق قولهم إن شرطة العاصمة البريطانية قالت إنها تتعامل مع حادث إطلاق نار وقع فوق جسر لندن .

وأعلنت شرطة لندن الجمعة إصابة عدد من الأشخاص بجروح وتوقيف شخص بعد عملية طعن قرب جسر لندن الشهير وسط العاصمة البريطانية. وأفادت الشرطة أنها تلقّت بلاغًا بشأن وقوع عملية طعن في المنطقة قرب جسر لندن ظهر اليوم. وأفادت "تم اعتقال رجل (...) نعتقد أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح".

وأظهرت لقطات فيديو وصور على موقع تويتر بضع سيارات تابعة للشرطة وحافلات على الجسر وحافلة متوقفة تشغل عدة حارات. وأظهر مقطع فيديو مدته 14 ثانية على تويتر تم تصويره من موقع مرتفع على الجانب الآخر من الشارع ما بدا أنهم ثلاثة من ضباط الشرطة يتراجعون مبتعدين عن رجل راقد على الرصيف. وكان اثنان من الضباط يصوبان بندقيتيهما نحو الرجل الذي يمكن ملاحظة أنه يتحرك ببطء. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من اللقطات.

ح.ع.ح/ز.أ.ب(د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/Zumapress/V. Flores)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    فاجأت سيارة شحن صغيرة ليل السبت (الثالث من حزيران/ يونيو) المارة، بعدما تعمد سائقها الخروج عن مساره والقيادة باتجاههم ودهسهم.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/empics/F. De Caria)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    قالت هيئة الإسعاف إنها نقلت 20 شخصا على الأقل للمستشفيات وعالجت آخرين في الموقع بعد الهجوم في منطقة جسر لندن.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/AA/I. Infantes)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    بعد الهجوم قامت الشرطة فورا بإغلاق جسر لندن ومنعت المرور عبره.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Getty Images/C. Court)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    قامت الشرطة إثر الاعتداء بإخلاء الجسر من المارة عبر ممرات خاصة وهي تراقبهم بحذر تحسبا لأي طارئ.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Reuters/H. McKay)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    انتشرت حالة من الهلع والذعر بين الناس بعد الهجوم الإرهابي وأصيب البعض بالصدمة وخارت قواه.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/dpa/Y.Mok/PA Wire)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    انتشرت الشرطة بكثافة على جسر لندن والمنطقة المحيطة به. كما سارعت وحدات خاصة من الشرطة مدججة بالأسلحة إلى المنطقة وتطويقها.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/empics/D. Lipinski/PA Wire)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    ذكرت الشرطة وتقارير إعلامية أن العديد من الأشخاص أصيبوا في حادث دهس على جسر لندن، بالإضافة إلى طعن عدد أخر من الأشخاص في (بورو ماركت) المجاور للجسر، في حادثين ارهابيين فيما يبدو أنهما مرتبطين ببعضهما. وأكدت الشرطة أن الحادثين كانا ارهابيين، مضيفة أن حادث الطعن الذي وقع في حي فوكسهول جنوبي لندن في وقت لاحق لا صلة له بالحادثين الآخرين.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/empics/D. Lipinski/PA Wire)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    طائرات مروحية أيضا حلقت في سماء لندن بحثا عن المشتبه بهم في هجوم الجسر ومنطقة بورو ماركت بالقرب من الجسر.

  • Großbritannien Unterhaus Debatte | Theresa May (picture-alliance/dpa)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    دعت رئيسة الوزراء البريطانيا تيريزا ماي، لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة وهي أعلى لجنة أمنية في البلاد، للاجتماع وبحث ما شهدته لندن وقالت في بيان "بعد متابعة تقارير الشرطة والمسؤولين الأمنيين، أستطيع أن أؤكد أنه يتم التعامل مع الأحداث المروعة في لندن على أنها عمل إرهابي محتمل".

  • London Bürgermeister Sadiq Khan (picture-alliance/AP Photo/K. Wigglesworth)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    بدوره أدان رئيس بلدية لندن صديق خان الهجومين الذين وقعا في منطقتي لندن بريدج وبورو ماركت بواسطة حافلة صغيرة وسكين، ووصفهما "بالبربرية". وقال خان "هذا كان هجوما متعمدا وجبانا على لندنيين أبرياء وعلى زوار لمدينتنا كانوا يستمتعون بليلة السبت".


مختارات

جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

شهدت العاصمة البريطانية اعتداءين إرهابيين وقع الأول على جسر لندن، بعدما دهست سيارة شحن صغيرة المارة وأصابت عددا منهم. في حين وقع الاعتداء الآخر في منطقة بورو ماركت وكان طعنا بسكين حيث أصيب عدة أشخاص. (04.06.2017)  

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