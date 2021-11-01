عملية صوفيا هي عملية أطلقها الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب اللاجئين عبر البحر داخل المياه الإقليمية الليبية و تمتد حتى المياه الإقليمية المصرية والتونسية.

تهدف عملية صوفيا التي يقودها الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لشبكات التهريب على السواحل بين ليبيا وإيطاليا. ولأجل ذلك عرض الجيش الألماني حوالي 950 جنديا للمشاركة في هذه المهمة. تتضمن العملية أيضا مساعدات أوروبية لتشكيل خفر سواحل ليبي بهدف الحد من الهجرة عبر السواحل الليبية. خلال السنوات الأخيرة أنقذ الجنود الألمان حياة آلاف اللاجئين من الغرق. تم تمديد مهمة الجيش االألماني في عملية "صوفيا" لمحاربة تهريب السلاح والمهاجرين غير النظاميين قبالة السواحل الليبية حتى عام 2018. ومن المفترض أن تساهم هذه المهمة في منع تهريب السلاح لـتنظيم "داعش" الإرهابي.