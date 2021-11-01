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عملية صوفيا

عملية صوفيا هي عملية أطلقها الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب اللاجئين عبر البحر داخل المياه الإقليمية الليبية و تمتد حتى المياه الإقليمية المصرية والتونسية.

تهدف عملية صوفيا التي يقودها الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لشبكات التهريب على السواحل بين ليبيا وإيطاليا. ولأجل ذلك عرض الجيش الألماني حوالي 950 جنديا للمشاركة في هذه المهمة. تتضمن العملية أيضا مساعدات أوروبية لتشكيل خفر سواحل ليبي بهدف الحد من الهجرة عبر السواحل الليبية. خلال السنوات الأخيرة أنقذ الجنود الألمان حياة آلاف اللاجئين من الغرق. تم تمديد مهمة الجيش االألماني في عملية "صوفيا" لمحاربة تهريب السلاح والمهاجرين غير النظاميين قبالة السواحل الليبية حتى عام 2018. ومن المفترض أن تساهم هذه المهمة في منع تهريب السلاح لـتنظيم "داعش" الإرهابي.

19/10/2021 Podrosche. Bundespolizisten stehen neben einer Gruppe von Migranten, die zuvor über die deutsch-polnische Grenze gegangen waren. (zu dpa «Zuwanderung via Belarus: Seehofer schreibt an Polens Innenminister») +++ dpa-Bildfunk +++

آلاف المهاجرين يصلون إلى ألمانيا عن طريق بيلاروسيا 01.11.2021

بحسب بيانات جديدة للشرطة الألمانية، سجلت أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا عبر حدودها مع بولندا، ارتفاعا ملحوظا. طريق الهجرة الجديد بيلاروسيا - بولندا يشهد إقبالا في ظل التوتر المتواصل بين مينسك وبروكسل.
ARCHIV - 12.02.2021, ---: Migranten aus verschiedenen afrikanischen Nationen warten in einem Boot auf Helfer der spanischen NGO Open Arms, die sich ihnen 122 Meilen vor der libyschen Küste im Mittelmeer nähern. (zu dpa Friedensappelle ungehört: 2020 mehr Menschen denn je auf der Flucht) Foto: Bruno Thevenin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

في ذكرى ميلادها السبعين... هل شاخت اتفاقية جنيف للاجئين؟ 28.07.2021

تصادف اليوم الذكرى السبعين لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. ما هي حيثيات وأسباب رؤيتها النور؟ وهل ما تزال صالحة اليوم أم أن الزمن تقادم بها وتحتاج دماء جديدة في وجه محاولات الالتفاف عليها وإفراغها من محتواها؟
Ali Virk documented his journey from Pakistan to the EU borders /Credit: InfoMigrants

من باكستان إلى أوروبا.. رحلة الموت سيراً على الأقدام 29.06.2021

وثق علي فيرك رحلة هجرته غير القانونية برفقة شباب من باكستان إلى الحدود اليونانية بكاميرا هاتفه. خلال الرحلة الصعبة، فقد صديقًا من بلدته، هذه اللقطة ولقطات أخرى مؤلمة صارت سلاحه لتحذير الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
The Migrant boy swims to Spain's Ceuta is back to home

دموع اليُتم والحرمان .. قصة الصبي المغربي المهاجر! 29.05.2021

رحلة هروبه إلى أوروبا انتهت بالدموع وهزت صوره كثيرين حول العالم. لكن قصة الصبي المغربي لم تنتهِ بالدموع، بعد أن أعلنت إحدى الجمعيات الخيرية في المغرب التكفل به. قصته تختصر مأساة آلاف الأطفال الفارين إلى مصير مجهول.
Die am 21. Januar 2020 von SOS Mediterranee herausgegebene undatierte Aufnahme zeigt gelbe Schlauchboote des Seenotrettungsschiffs «Ocean Viking», die sich einem weiteren Schlauchboot, besetzt mit Migranten, nähern. Die «Ocean Viking» hat rund 120 Bootsmigranten im Mittelmeer vor Libyen aus Seenot gerettet. Das teilte die Betreiberorganisation SOS Mediterranee am Donnerstag mit. Die Menschen, darunter vier kleine Kinder, seien in einem «gefährlich überbesetzten Schlauchboot» gesichtet und an Bord genommen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

عبور الموت.. كيف يخاطر قاصرون مغاربة بأرواحهم لبلوغ أوروبا؟ 07.03.2021

أعاد فيديو ظهر فيه أفراد الشرطة الإسبانية وهم يعنفون قاصرين مغاربة إلى الأذهان مشاهد الموت اليومية في المتوسط، الذي أصبح مرادفاً لمقبرة جماعية. مهاجر نيوز يسرد قصص قاصرين مغاربة، ويسلط الضوء على مخاطر الهجرة السرية.
6.10, 2020, Fuerteventura, Kanarische Inseln, Spanien, Über den Atlantik statt durch die Wüste Klassische Migrationsrouten zwischen Afrika und Europa befinden sich im Umbruch. Auf den Kanarischen Inseln sind in den letzten Monaten sechsmal mehr Migranten angekommen als im Vorjahr. Das liegt nicht nur an Corona.

الأطلسي بدلاً من الصحراء .. طرق جديدة للوصول إلى أوروبا 10.10.2020

تتغير طرق الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، إذ بلغ عدد المهاجرين إلى جزر الكناري في الأشهر القليلة الماضية ستة أضعاف العدد المعتاد مقارنة بالعام السابق. أزمة كورونا هي سبب واحد فقط من بين أسباب أخرى أدت لذلك.
19.09.2020 *** In Palermo haben italienische Hafenkontrolleure am Samstag (19.09.2020) mit einer Inspektion des deutschen Seenotrettungsschiffes Sea-Watch 4 begonnen. Die Betreiber befuerchteten eine Festsetzung. Vier Schiffe werden bereits durch diese Inspektionen blockiert, twitterte Sea-Watch am Samstag. Den italienischen Behoerden gehe es nicht um Schiffssicherheit, sondern um systematische Verhinderung von Rettungsoperationen. (Siehe epd-Meldung vom 19.09.2020)

إيطاليا تحتجز مجددا سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش4" في باليرمو 20.09.2020

فيما قالت السلطات الإيطالية إن مهمة إنقاذ البشر في مياه البحر الأبيض المتوسط لا تتطابق مع تسجيل سفينة الإغاثة" سي ووتش4"، انتقد مشغل سفينة الإغاثة الألمانية "المنع المستهدف لعمليات الإنقاذ المدني في البحر".

Germany's Interior Minister Horst Seehofer hosts a virtual meeting with European justice and home affairs ministers during Germany's EU council presidency, following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Berlin, Germany July 7, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch/Pool

ألمانيا تلوح بالضغط لتحقيق تضامن أوروبي في توزيع اللاجئين 07.07.2020

خلال اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أعاد هورست زيهوفر الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتكتل انتقاد نظرائه فيما يخص توزيع اللاجئين. ولم يستبعد الوزير استخدام أساليب الضغط لتحقيق "التضامن"، دون ان يكشف عن طبيعتها.
In this Friday, Dec. 21, 2018, photo, migrants sit in a rubber dinghy after Proactiva Open Arms, a Spanish NGO, spotted and rescued them in the Central Mediterranean Sea at 45 miles (72 kilometers) from Al Khums, Lybia. The Spanish NGO Open Arms have rescued about 300 migrants from 3 boats crossing the Mediterranean from North Africa to Europe on Friday. (AP Photo/Olmo Calvo) |

هذه هي الأسباب "الحقيقية" التي تدفع الأفارقة للهجرة! 02.02.2020

مع استمرار موجات الهجرة والنزوح، تحاول دراسة حديثة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلقاء الضوء على أسباب قدوم المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا. الأسباب التي توصلت لها الدراسة كانت صادمة وغير متوقعة في بعض الأحيان!
A French army Puma helicopter flies over a village on February 17, 2013 between Gao and Bourem, northern Mali. Leaders in Africa's Sahel region called on Saturday for further efforts to support Mali as they announced new funds to back a West African force in the country. A French-led military intervention launched on January 11 has driven the Islamist rebels in Mali from the towns they controlled, but concerns remain over stability amid suicide attacks and guerrilla fighting. AFP PHOTO /POOL PASCAL GUYOT (Photo credit should read PASCAL GUYOT/AFP/Getty Images)

انسحاب أمريكي "محتمل" من منطقة الساحل.. فمن الخاسر؟ 01.02.2020

صعدت تصريحات بشأن انسحاب محتمل للقوات الأمريكية من منطقة الساحل الإفريقي، من المخاوف بشأن انعكاسات هذه الخطوة على المستوى الأمني. الانسحاب يثير قلق فرنسا بالخصوص، لكن هل يحمل معه انعكاسات حقيقية على أوربا وشمال إفريقيا؟

Bundesaussenminister Heiko Maas L, SPD, trifft General Chalifa Haftar. Bengasi, 16.01.2020. Bengasi Libya *** Federal Foreign Minister Heiko Maas L , SPD, meets General Chalifa Haftar Bengasi, 16 01 2020 Bengasi Libya PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xXanderxHeinl/photothek.netx

"مؤتمر برلين".. مصالح ألمانيا وأوراقها لحلحلة الأزمة الليبية 18.01.2020

ساعات قليلة تفصلنا عن "مؤتمر برلين"، رؤساء دول مؤثرة يؤكدون حضورهم، وعتب من البعض على استبعاده. لكن يبقى السؤال: لماذا تسعى ألمانيا لحلحلة الأزمة الليبية؟ وما الأوراق التي بيدها لتحقيق تلك الغاية؟
Lampedusa - A bordo di una motovedetta della Guardia Costiera si è intercettato un barcone con circa 100 profughi - Nella foto il barcone e sullo sfondo la nave del Battaglione San Marco Lampedusa, immigrants at the port Italian ship to transfer hundreds of North Africa migrants from Lampedusa to Sicily An Italian ship has arrived at the island of Lampedusa to transfer hundreds of illegal migrants fleeing North Africa to centres elsewhere in Italy. Some 5,000 people from North Africa are currently staying on this remote Italian island in the Mediterranean, equaling the local population and raising fears of a sanitation crisis. 500 migrants were boarding the Italian navy ship San Marco Wednesday for transfer to Sicily. Schlagworte Bootsflüchtlinge, gesellschaft, überfüllt, Politik, Schiff, Flüchtlinge, Meer, Migration, Boot, Wasser, Rückansicht, Immigranten, Gewässer, Milestonemedia

الهجرة إلى أوروبا في 2019 ... أرقام وحقائق 05.01.2020

وصل إلى الأراضي الأوروبية عام 2019 أكثر من 120 ألف طالب لجوء، معظمهم عن طريق البحر. نظرة على الهجرة السرية وغير الشرعية إلى أوروبا والدول التي تشكل الوجهة الأولى.
31.08.2019 HANDOUT - 31.08.2019, ---: Besatzungsmitglieder des Rettungsschiff Alan Kurdi kommen Migranten in eine Holzboot auf dem offenen Meer zur hilfe. Das deutsche Rettungsschiff hat im Mittelmeer 13 Migranten aufgenommen. Am 31.08 sei ein überladenes Holzboot mit Tunesiern entdeckt worden, die auf dem Weg zur italienischen Insel Lampedusa gewesen seien, sagte der Sprecher der Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye, Gorden Isler, der Deutschen Presse-Agentur. Foto: Nick Jaussi/Sea Eye/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تراجع كبير في عدد المهاجرين إلى إيطاليا وتونس تشكل مفاجأة 25.12.2019

تراجع عدد المهاجرين إلى إيطاليا بنسبة تفوق 90% عما كان عليه الأمر قبل عامين. وجاء معظمهم هذا العام من تونس. كما تراجعت حالات الدخول غير الشرعي على الحدود الأوروبية لكن عدد الأفغان المتجهين إلى أوروبا ارتفع بشكل ملحوظ.

17.10.2019 *** Syrians who are newly displaced by the Turkish military operation in northeastern Syria, carry blankets and aid supplies at the Bardarash refugee camp, north of Mosul, Iraq, Thursday, Oct. 17, 2019. Hundreds of refugees have crossed into Iraq in the past week, mostly through unofficial border points. On Wednesday, a first group of 890 people were bused to the Bardarash camp, in northern Iraq's semi-autonomous Kurdish region, which up until two years ago housed displaced people from the Iraqi city of Mosul. (AP Photo/Hussein Malla) |

مهندس اتفاقية اللجوء: تركيا ملتزمة بالاتفاق لأنه يخدم مصلحتها 18.11.2019

قبل أن يجف حبر التوقيع على الاتفاق التركي-الأوروبي قبل ثلاث سنوات ونصف بدأت سهام النقد تنهال عليه ولا تزال. "مهاجر نيوز" حاورت جيرالد كناوس، مهندس الاتفاق للوقوف على ما تم إنجازه و"الحل الأوروبي" لقضية الهجرة.
Oktober 2019 *** Fatim's brother, Momodou Jawara, with a picture of her. Foto: Claudia Jardim- Korr. Infomigrants

فاطمة جورة .. موهبة كروية ابتلعها المتوسط 16.11.2019

حققت بطلة قصتنا نجاحاً مميزاً كحارسة مرمى فريق غامبيا النسائي لكرة القدم، بيد أن حلم وصول "الفردوس الأوروبي" والاحتراف هناك ملك عليها حواسها. رحلة الهجرة غير الشرعية كانت جحيماً وانتهت بمأساة.
Migrants force their way into the Spanish territory of Ceuta on August 30, 2018. Over 150 migrants made their way into Ceuta after storming a barbed-wire border fence with Morocco (Photo by Antonio SEMPERE / AFP) (Photo credit should read ANTONIO SEMPERE/AFP/Getty Images)

المغرب يتشدد مع رحلات المهاجرين بعد اتفاق مع دول أوروبية 06.09.2019

تراجع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا من المغرب بنسبة تقترب من النصف بعد اتفاق مع بروكسل ومدريد. ويرى خبراء ومسؤولون إسبان أن المغرب تتعامل مع مسألة المهاجرين كصنبور تفتحه وتغلقه بحسب احتياجها إلى المال.
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