 عملية تركية وشيكة في سوريا ومقرب من ترامب محذرا ″لا ضوء أخضر″ | أخبار | DW | 09.10.2019

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أخبار

عملية تركية وشيكة في سوريا ومقرب من ترامب محذرا "لا ضوء أخضر"

بينما تستعد القوات التركية لعملية بشمال شرق سوريا، دعت روسيا إلى حماية وحدة الأراضي السورية. وبدأت على الأرض عمليات تمهيد لهجوم تركي، فيما دعت قوات "سوريا الديمقراطية" المجتمع الدولي إلى التصدي لهذا الهجوم التركي.

Syrien Idlib Türkische Militärpatrouille (picture-alliance/AA/I. Khatib)

قال فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول) إن القوات التركية ستعبر الحدود السورية مع مقاتلي الجيش السوري الحر "قريبا"، وأضاف ألتون في تغريدة عبر حسابه على تويتر نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء أن تركيا ستمنع المسلحين الأكراد من "تعطيل جهودنا للتصدي لداعش". وذلك بعدما مهد انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية السبيل أمام التوغل التركي.

تمهيد على الأرض لهجوم تركي

وأمس الثلاثاء، قال مسؤولون أتراك لرويترز إن الجيش قصف الحدود السورية العراقية لمنع القوات الكردية من استخدام الطريق لتعزيز المنطقة، إلا أن تفاصيل الضربات غير واضحة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الليلة الماضية بأنه رصد سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية على محيط وأطراف منطقة رأس العين عند الشريط الحدودي شرق الفرات، بالتزامن مع استهدافها للمنطقة بالرشاشات الثقيلة.

وعلى مقربة من بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية رأى شاهد من رويترز مدافع هاوتزر خلف سواتر على الأرض على الجانب التركي من الحدود، وكانت موجهة صوب سوريا. وعلى بعد نحو 60 كيلومترا غربا، كان هناك العديد من راجمات الصواريخ متعددة الفوهات على متن شاحنتين خلف سواتر قرب مدينة سروج المواجهة لمدينة عين العرب (كوباني) السورية على الحدود. وكان هناك تمركز أيضا للمدفعية في المنطقة وجاب جنود المنطقة في محيط معسكر قريب.

Syrien | Türkischer Kampfhubschrauber T129 bei Afrin (Getty Images/AFP/B. Alkasem)

طائرة مروحية تركية تحلق فوق عفرين السورية (أرشيف)

تحذيرات أمريكية ودعوة روسية

وسبق وأن قالت تركيا إنها تعتزم إقامة "منطقة آمنة" من أجل عودة ملايين اللاجئين إلى الأراضي السورية، غير أن تلك الخطة أثارت انزعاج بعض الحلفاء في الغرب بقدر ما أثارت قلقهم من المخاطر التي تشكلها العملية العسكرية ذاتها.

ومن جانبه دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إلى حماية وحدة الأراضي السورية. وأبلغ لافروف الصحفيين خلال زيارة لنور سلطان عاصمة كازاخستان في أعقاب الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية بأن الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة في سوريا "متناقضة" وأن روسيا تدعو للحوار بين دمشق وأكراد سوريا. واعتبر لافروف الأنشطة الأمريكية في شمال شرق سوريا تظهر أن واشنطن غير قادرة على التوصل لاتفاقات، واصفا هذا السلوك بأنه "لعبة خطيرة قد تشعل اضطرابات في المنطقة كلها".

لكن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس دونالد ترامب كان قد حذر تركيا الثلاثاء من أنها لا تملك "ضوءً أخضر" لدخول شمال سوريا. وكتب غراهام على تويتر متوجها إلى الحكومة التركية "ليس لديكِ الضوء الأخضر لدخول شمال سوريا.. هناك معارضة كبيرة من الحزبين في الكونغرس، وهو ما يجب أن تروه كخطّ أحمر لا يجب تجاوزه". وأضاف: "إذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة، فإن الغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة"، منهيا رسالته بِوَسم "# مع الأكراد".

أكراد سوريا يستنجدون بالمجتمع الدولي

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) "لا تزال الحشود التركية على الحدود مستمرة. ولدينا بعض المعلومات التي تشير إلى أن الدولة التركية جلبت بعض فصائل (المعارضة) من الجيش الحر من جرابلس وإعزاز وعفرين إلى الحدود. وهذه التحركات تدل على هجوم وشيك، ونحن نتوقع حدوث هجوم في وقت قريب".

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سيناريوهات كثيرة أمام أكراد سوريا في مواجهة تركيا...لكن هل تبقي لهم حلم "روج آفا"؟

وطالبت "قسد" اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بالتصدي للهجوم التركي الوشيك. وشددت في بيان تمت تلاوته في مؤتمر صحفي اليوم: "لن نستهدف الدولة التركية، ولكن إذا أصرت على احتلال أراضينا فإننا سندافع عنها وسنصد الهجوم التركي". وطالبت القوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتصدي للهجوم. واعتبرت القوات، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية أبرز مكون فيها، أن تركيا تسعى لإطالة عمر الجماعات المتطرفة مثل داعش، مؤكدة وجود أدلة متعددة على دعم تركيا لمثل هذه الجماعات.

مختارات

في موقف ألماني جديد من تهديد تركيا بتنفيذ هجوم في شمال شرق سوريا بعد إعلان الرئيس ترامب سحب عدد من جنوده، حذرت زعيمة المحافظين الألمان ووزيرة الدفاع كرامب ـ كارنباور أنقرة من ما وصفته بـ"استمرار زعزعة المنطقة". (08.10.2019)

وجهت عدة صحف أوروبية انتقادات شديدة لموقف الرئيس الأمريكي ترامب في الملف السوري وإعلانه سحب قواته من شمال سوريا، ما يمهد الطريق، برأي معظمها، لهجوم تركي مرتقب. وترى هذه الصحف في الانسحاب تخليا عن المقاتلين الأكراد. (08.10.2019)

وأعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في وقت سابق اليوم النفير العام في مناطق سيطرتها للتصدي للهجوم. وحملت الإدارة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وروسيا وكافة الدول والمؤسسات صاحبة القرار والتأثير في الشأن السوري "كامل المسؤولية الأخلاقية والوجدانية عن أي كارثة إنسانية تلحق" بسكان المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة تمثل منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا، ويسيطر عليها الأكراد بصورة عامة.

ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Türkei Grenze Syrien Militärkonvoi Operation Olivenzweig Leopard Panzer (Reuters)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    موقع استراتيجي

    تقع مدينة عفرين ضمن منطقة جبلية شمال غرب سوريا. وتبعد عن مركز مدينة حلب بنحو ستين كيلومترا في الجهة الشمالية الغربية، وهي منطقة حدودية محاذية لولاية هاتاي التركية. تشكل 2% من مساحة سوريا، ويصل ارتفاعها إلى 1296مترا، يعتبر بجبل كرية مازن (الجبل الكبير) أعلى قممها.

  • Kurden und die Syrien-Krise (David Meseguer)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    جغرافيا متنوعة وسكان متزايدون

    أرض الزيتون في سوريا، حبتها الطبيعة سهولا وجبالا ونهرا؛ نهر عفرين الذي يمتد في سوريا مما يقارب 85 كم ويسقي مناطقها الزراعية. بلغ عدد سكانها، قبل الثورة السورية، نصف مليون نسمة تقريبا. لكنه صار أكبر بعد توافد نحو نصف مليون نازح آخر من المدن القريبة، بعد الثورة.

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (picture alliance/abaca/Depo Photos)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    الطبيعة عصب الاقتصاد

    تضم عفرين منشآت ومعامل ومصالح تجارية مهمة، كما تتميز الصناعة فيها، باللمسات التراثية والحس الحداثي أيضا. أما بالنسبة للجانب الزراعي، فتعتمد المنطقة على الزيتون وشجر الرمان، إضافة إلى محاصيل العنب والكرز والبطيخ والخيار.

  • Türkei Panzer vor syrischer Grenze bei Afrin (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    تاريخ المدينة

    عـام 1922، تـمّ ترسيم الحدود السورية التركية وقـُسِّـمت منطقـة (كـرد داغ) إلـى قسمين: قسـم تركـي، وآخر سـوري. وبقي القسـم السـوري دون مركـز إداري يأخذ محـلّ مدينة (كِلِّـس)، وصـارت الحاجـة ماسّـة إلـى مركـز إداري للقضاء، فوقع الاختيار علـى موقـع مدينة عفرين.

  • Türkei Grenze Syrien Artilleriebeschuß Operation Olivenzweig (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    عفرين وأنقرة

    تشن تركيا عملية عسكرية تستهدف مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية". تعتبر تركيا وحدات الشعب الكردي فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور، والمتمرد على الحكومة في أنقرة منذ 1984. في حين يقول المسلحون الأكراد إن الحملة أسقطت قتلى وجرحى بين المدنيين

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (picture alliance/AA/E. Bozkurt)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    قبل الهجوم

    قبل الهجوم بأيام، تبادلت القوات التركية نيران المدفعية مع ميليشيا وحدات حماية الشعب بالقرب من عفرين. وتوقعًا لأي هجوم تركي على مواقع الوحدات في عفرين، انسحب المراقبون العسكريون الروس من منطقة عفرين منذ 19 كانون الثاني /يناير 2018.

  • Syrien FSA Kämpfer Angriff auf Afrin Operation Olivenzweig (picture-alliance/abaca/B. El Halebi)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    هجوم عفرين(غصن الزيتون)

    العملية العسكرية التي تشنها تركيا والجيش الوطني السوري على مواقع قوات سوريا الديمقراطية. وقالت الخارجية التركية أنها أبلغت السلطات السورية في دمشق عن تفاصيل عملية "غصن الزيتون" في بيان لها. في حين اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية تهديد تركيا مفاجئ وغير مبرر، وأن هذا الرد يغامر بعودة تنظيم داعش.

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (Reuters/O. Orsal)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    ردود فعل دولية

    قال راينر بريول، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن حماية الحدود الجنوبية لتركيا أمر مشروع ومهم بالنسبة لأنقرة. وترى المملكة المُتحدة أن لتركيا مصلحة مشروعة في ضمان أمن حدودها. في حين رفضت مصر العمليات العسكرية التركية في عفرين واعتبرها انتهاكا للسيادة السورية. فرنسا عبرت عن قلقها تجاه ما يحدث في سوريا، ودعت إلى وقف المعارك والسماح للمساعدات الانسانية بالوصول إلى المنطقة. مريم مرغيش


مختارات

عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

تستمر العمليات العسكرية التركية بمنطقة عفرين بشمال سوريا والتي تعتبر المنطقة الأقرب إلى تركيا. فمنذ متى وعفرين نقطة وصل وفصل بين البلدين؟ (22.01.2018)  

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