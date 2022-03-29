 ″عملا بمبدأ المعاملة بالمثل″.. موسكو تطرد دبلوماسيين بولنديين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.04.2022

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أخبار

"عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".. موسكو تطرد دبلوماسيين بولنديين

أعلنت روسيا طرد 45 دبلوماسيا بولنديا وعزمها طرد دبلوماسيين بلغار ردا على تدابير مماثلة اتخذتها كل من وارسو صوفيا في وقت سابق. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد طردت في عملية منسقة أكثر من 200 دبلوماسي روسي.

السفارة البولندية في موسكو (أرشيف ـ 12/11/2013)

السفارة البولندية في موسكو (أرشيف)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة (الثامن من إبريل/نيسان 2022) أنها "عملا بمبدأ المعاملة بالمثل" قررت اعتبار 45 متعاونا مع سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكاليننغراد وسان بطرسبورغ "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وهو ما يعني في العرف الدبلوماسي طردهم من البلاد. 

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بهدف تأكيد الدعم لأوكرانيا تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين زيارة كييف برفقة ممثل السياسية الخارجية للاتحاد الأوربي. وفيما تتواصل عمليات طرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية، تهدد موسكو بالرد بالمثل.

طالب الرئيس الأوكراني بكلمة عبر الفيديو مجلس الأمن بمحاسبة روسيا وبالتحرك الفوري لمواجهة "جرائم الحرب" في بوتشا، التي قررت الأمم المتحدة عزمها تكليف خبراء حقوق إنسان بإجراء تحقيق في مقتل مئات من المدنيين في البلدة.

في عملية منسقة جديدة طردت 4 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم عشرات الدبلوماسيين الروس بشبهة التجسس، فيما طردت موسكو 10 دبلوماسيين من دول البلطيق في رد مماثل على عملية طرد سابقة لـ10 من دبلوماسييها في تلك الدول.

وفقا لمعلومات الأجهزة الأمنية بهولندا، فإن هؤلاء الدبلوماسيين الروس كانوا جواسيس وأنهم استغلوا، من بين أشياء أخرى، "الغطاء الدبلوماسي" من أجل جمع معلومات. وقد تم إبلاغ السفير الروسي بالأمر، بحسب وزير خارجية هولندا.

وسيكون أمام الدبلوماسيين مهلة حتى 13 نيسان/إبريل لمغادرة روسيا. ورأت الخارجية الروسية الجمعة أن هذا القرار يشير إلى "إرادة متعمدة من وارسو لتدمير العلاقات الثنائية في شكل نهائي".

وعلق وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو الجمعة "حين طردنا 45 دبلوماسيا روسيا لأنهم كانوا يمارسون أنشطة لا تليق بهم كدبلوماسيين، كنا ندرك تماما أن مبدأ المعاملة بالمثل يسود في العلاقات بين الدول". وأضاف "هذه الخطوة تاليا ليست مفاجئة بالنسبة إلينا. سنمضي وفق الخطة التي وضعناها".

وكانت بولندا أعلنت في نهاية آذار/مارس  طرد "45 جاسوسًا روسيًا ينتحلون صفة دبلوماسيين"، في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير. ورأت الخارجية الروسية الجمعة أن هذا القرار يشير إلى "إرادة متعمدة من وارسو في القضاء نهائيا على العلاقات الثنائية".

مشاهدة الفيديو 42:31

بتوقيت برلين - جرائم الحرب الروسية: إجهاز على الدبلوماسية؟

كذلك قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم إن روسيا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين البلغاريين من موسكو ردا على طرد بلغاريا دبلوماسيين روسيين من صوفيا في وقت سابق من مارس آذار.

وكانت بلغاريا قد طردت 12 دبلوماسيا روسيا في مارس كما طردت دبلوماسيا آخر في إبريل نيسان بسبب ما وصفتها أنشطة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي. كما استدعت سفيرها من موسكو للتشاور بسبب التعليقات "غير الدبلوماسية والحادة والوقحة" التي أدلى بها السفير الروسي لدى صوفيا.

وطرد عشرات الدبلوماسيين الروس في الأسابيع الأخيرة من عدد من الدول الأوروبية ولا سيما ألمانيا وإيطاليا وفرنسا  وهولندا وإسبانيا،   في عملية منسقة بين الدول الأعضاء في التكتل . ومن المتوقع أن ترد موسكو بتدابير مماثلة.

وحسب النسخة الألمانية من وكالة فرانس برس فقد بلغ عدد الدبلوماسيين الروس المطرودين من دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 دبلوماسي.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

ع.ج.م/ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز)

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    الكاتب: علاء جمعة


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