عمر مرموش.. الفرعون المصري يحلق في سماء البوندسليغا

حظي المهاجم الدولي المصري عمر مرموش بمكانة كبيرة في الصحف الألمانية بعد تصدره ترتيب هدّافي البوندسليغا متفوقا على نجم بايرن ميونيخ هاري كين.

"كيف عزز مرموش من قوة آينتراخت وضمن له النجاح"، بهذه العبارة عنونت صحيفة "هيسن شاو" الألمانية تقريرها عن نتيجة مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونيخ التي انتهت بالتعادل 3-3 الأحد (6 أكتوبر/تشرين الأول) ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني"البوندسليغا".

وأشادت الصحيفة بأداء المهاجم المصري عمر مرموش الذي ساعد فريقه آينتراخت على تحقيق تعادل بطعم الفوز أمام النادي البافاري بهدف قاتل جاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وقالت الصحيفة إن لاعبي بايرن فشلوا في إيقاف عمر مرموش الذي "استطاع بمفرده إن صح القول في إنقاذ" آينتراخت فرانكفورت ومنحه نقطة غالية، مشيرة إلى أن مسيرة المهاجم المصري داخل المستطيل الأخضر بألمانيا مثيرة للإعجاب ما سيدفع الأندية الغنية إلى السعي لضمه.

ومنحت صحيفة "كيكر" الرياضية الأكثر انتشارا في ألمانيا، مرموش أعلى تقييم في الجولة السادسة من البوندسليغا، مشيرة إلى أن مرموش أصبح للمرة الرابعة في التشكيلة الرئيسية للدوري الألماني.

ونوهت الصحيفة إلى أن مرموش عزز صدارته لترتيب هدّافي البوندسليغا برصيد ثمانية أهداف متفوقا على نجم بايرن الإنجليزي هاري كين صاحب الخمسة أهداف.

وقبل مواجهة الأحد، نشرت صحفة البوندسليغا الرسمية على موقع الفيسبوك منشورا: "الفرعون في مواجهة الملك"، في إشارة الى المنافسة القوية بين مرموش وكين على صدارة الدوري والتي حسمها المصري حتى الآن.

وقالت صحيفة " فرانكفورتر ألغماينه " إن "بايرين تفاجأ بأداء مرموش"، مضيفة أن المهاجم المصري تمكن بجدارة من "ازعاج" النادي البافاري.

التألق أمام البايرن

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن مرموش بعد ثنائيته أمام بايرين أصبح أخطر سلاح هجومي بين صفوف الفريق الألماني هذا الموسم، بفضل تسجيله 9 أهداف إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة في 9 مباريات بمختلف المسابقات.

ورفع مهاجم منتخب مصر أيضا حصيلته إلى 3 أهداف في شباك بايرن ميونخ إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة خلال 8 مواجهات أمام الفريق البافاري بقمصان أندية فرانكفورت وشتوتغارت وفولفسبورغ، خرج خلالها اللاعب المصري فرحا بفوز وحيد مقابل تعادلين وخمس هزائم.

ويعتلي بايرن ميونخ قائمة أبرز ضحايا مرموش باستقباله 3 أهداف من النجم المصري متساويا مع أندية فولفسبورغ وهولشتاين كيل وفيردر بريمن وهانوفر.

وبقميص آينتراخت فرانكفورت كانت الكفة متساوية بين مرموش وبايرن ميونخ في ثلاث مواجهات مباشرة تقاسم خلالها الفريقان الفوز بخلاف تعادل وحيد على مدار الموسمين الحالي والماضي، الذي ساهم خلاله المهاجم المصري بهدف وتمريرتين حاسمتين ليحقق فريقه فوزا عريضا بنتيجة 5 / 1 في الجولة 14 من المسابقة.

أما بقميص فولفسبورغ مني اللاعب الدولي المصري بثلاث هزائم، بينما اكتفى بتعادل واحد مقابل خسارة في مواجهتين أمام بايرن ميونخ بقميص فريق شتوتغارت.

وقالت الوكالة إنه من المنتظر أن تقفز القيمة السوقية للنجم المصري في ظل تقارير صحافية تشير إلى اهتمام أندية إنجليزية بضمه مثل ليفربول وأرسنال وتوتنهام، مشيرة إلى أن آينتراخت فرانكفورت يشترط الحصول على مبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب في الصيف المقبل.

"أسطورة مصرية"

وبات مرموش عقب تألقه في الدوري الألماني، حديث الشارع الكروي في مصر؛ إذ أصبح اسمه من الكلمات الأكثر انتشارا على منصات التواصل الاجتماعي خاصة في أعقاب مباراته أمام البايرن.

وكتب مدافع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، وائل جمعة، في تغريدة: "ولاد مصر بيشرفوها ..برافو مرموش. هداف الدوري الألماني الآن عن جدارة واستحقاق".

وعلى فضائية "أم بي سي مصر"، استهل الإعلامي إبراهيم فايق برنامجه الكوري الشهير بقوله: "اللي حصل النهاردة جنان في الكورة... مرموش قادم وبسرعة الصاروخ ويارب يكون في خطى محمد صلاح".

وصعد مرموش سلم النجومية تدريجيا منذ بداية مسيرته في الدوري الألماني بصيف عام 2017 عندما انضم للفريق الرديف بنادي فولفسبورغ قادما من فريق وادي دجلة المصري حتى بات النجم الأول لفريق آينتراخت فرانكفورت.

قد أحرز مرموش 9 أهداف في آخر 6 مباريات لفريقه ببطولتي الدوري والدوري الأوروبي، حيث قاد فرانكفورت للفوز 3 / 1 على مضيفه بشكتاش التركي ببطولة الدوري الأوروبي قبل أسبوع، مسجلا هدفه الأول في الدوري الأوروبي بعد انتظار دام 3 مباريات في المسابقة الأوروبية.