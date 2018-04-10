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عمر الشريف

يعد عمر الشريف الممثل العربي الوحيد الذي تمكن من تحقيق إنجاز سينمائي عالمي كبير، من خلال أدوار مهمة مثل دوره في فيلميّ "لورانس العرب" و "دكتور جيفاغو"، بالإضافة إلى أفلام مهمة في السينما المصرية أهمها "المواطن مصري".

ولد في الأسكندرية في 10 أبريل/ نيسان 1932 باسم ميشيل ديمتري شلهوب، بدأ مشواره السينمائي من خلال فيلم صراع في الوادي الذي أخرجه المخرج العالمي يوسف شاهين. لقي الفيلم نجاحا جماهيريا لينطلق عمر الشريف في عدد من الأفلام المصرية قبل أن يدق أبواب العالمية من خلال الفيلم الأمريكي الشهير "لورانس العرب". ارتبط عمر الشريف بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة قبل انفصالهما في منتصف السبعينات. توفي في العاشر من يوليو/تموز 2015.

10.04.2018 +++ Der ägyptische Schauspieler Omar Sharif verkörperte im Leinwandklassiker 'Doktor Schiwago' aus dem Jahr 1965 den Titelhelden. Heute wäre er 86 geworden: Google feiert den Schauspieler mit einem Doodle. Quelle: google.de

غوغل يحتفل بعيد ميلاد عمر الشريف! 10.04.2018

في ذكرى ميلاده الـ86، احتفل محرك البحث غوغل بعيد ميلاد النجم السينمائي المصري الراحل عمر الشريف. ووضع غوغل صورة الفنان الذي اشتهر بدور الطبيب جيفاغو على واجهة محرك البحث الرئيسية بعدة لغات بالعالم.
Anthony Quinn (r), Peter OÂToole (M) und Omar Sharif, aufgenommen 1962 in einer Szene des Films Lawrence von Arabien. Anthony Quinn feiert am 21.4.2000 seinen 85. Geburtstag. In Mexiko geboren und in den Slums von Los Angeles aufgewachsen, erhielt Anthony Rudolph Oaxaca Quinn 1936 eine erste kleine Rolle in der Hollywood-Produktion Parole. Wegen seines indianischen Aussehens war er als Nebendarsteller in dutzenden Western zu sehen, bevor er Ende der 40er Jahre auch für Hauptrollen engagiert wurde. 1954 machte Quinn als der große Zampano in Fellinis La Strada Furore. Zum Weltstar wurde er 1964 als Alexis Sorbas. Quinn war drei Mal verheiratet und ist Vater von 13 Kindern. Nur drei Tage nach der Scheidung von seiner zweiten Ehefrau Jolanda, mit der er 31 Jahre lang verheiratet war, heiratete der damals 82-Jährige die 48 Jahre jüngere Kathy Benvin, mit der er zwei Kinder hat: Antonia (geboren 1993), Ryan (1997).

أفلام عربية رشحت لجائزة الأوسكار 02.03.2018

يشهد الأحد المقبل الحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 90، وهي أرفع جائزة سينمائية عالمية التي يحلم كل سينمائي الحصول على تلك الجائزة، لكن القليل من الأفلام من دول عربية استطاعت الوصول إلى الترشح أو الفوز بالأوسكار.

شباب توك ـ لقاء حصري: ما لا تعرفه عن عمر الشريف جونيور 28.07.2015
Actor Omar Sherif arrives for the closing night ceremony of the 66th Venice Film Festival at Pallazzo del Casino on the Lido in Venice, Italy, 12 September 2009. Sylvester Stallone will present the movie ÒRambo (directorÒs cut)Ò out of the competition at the festival closing on 12 September. Photo: Virginia Farneti/Lapresse +++(c) dpa - Report+++

عمر الشريف.."دكتور جيفاغو" يرحل مخلفا رصيدا فنيا حافلا 11.07.2015

غيب الموت الجمعة الممثل المصري العالمي عمر الشريف بعد مشوار فني حافل قاده إلى العالمية بعد فيلمي "لورنس العرب" و"دكتور جيفاغو". الشريف، الذي كان بمثابة سفير السينما العربية إلى هوليود والعالم، ترك رصيدا فنيا حافلا.
محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف 10.07.2015

رحل الفنان العالمي عمر الشريف تاركا ورائه سيرة فنية لامعة مليئة بالعطاء السينمائي. جولة مصورة تسرد أهم المحطات في تاريخ النجم العالمي وأبرز أفلامه.
FILE - Egyptian actor Omar Sharif smiles after receiving an award for lifetime achievement during the 4th Film Ball in Vienna, Austria, 15 March 2013. EPA/GEORG HOCHMUTH (zu dpa ««Doktor Schiwago» kommt 2015 an den Broadway» vom 02.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

وفاة الممثل المصري الشهير عمر الشريف إثر أزمة قلبية 10.07.2015

توفى الجمعة في القاهرة النجم المصري عمر الشريف عن عمر ناهز 83 عاماً إثر إصابته بأزمة قلبية تاركاً خلفه إرثاً فنياً، بات جزءا من تاريخ السينما المصرية والعالمية.
Actor Omar Sherif arrives for the closing night ceremony of the 66th Venice Film Festival at Pallazzo del Casino on the Lido in Venice, Italy, 12 September 2009. Sylvester Stallone will present the movie ÒRambo (directorÒs cut)Ò out of the competition at the festival closing on 12 September. Photo: Virginia Farneti/Lapresse +++(c) dpa - Report+++

الفنان المصري العالمي عمر الشريف مصاب بالزهايمر 26.05.2015

أعلن مدير أعمال الفنان المصري العالمي عمر الشريف إصابة الممثل، الذي اشتهر في السينما العالمية لاسيما بدوره في فيلم "لورانس العرب" وفيلم "دكتور جيفاغو" بمرض الزهايمر، مؤكدا أنه لم يعد قادرا على العمل منذ "عدة أشهر".
Egyptian actor Omar Sharif poses during a photocall for the Medfilm, Mediterranian Film Festival, lifetime achievement award, in Rome, Thursday, Nov. 24, 2011. (Foto:Andrew Medichini/AP/dapd)

عمرالشريف في عيد ميلاده الثمانين:"لم أفقد الأمل في أن نصبح ديمقراطية حقيقية" 10.04.2012

أشاد الممثل العالمي عمر الشريف في حديث مع إحدى الصحف الألمانية بإيجابيات الربيع العربي. وقال إنه لم يفقد الأمل في أن تصبح مصر ديمقراطية حقيقية، وتمنى ألا يتدخل الجيش المصري في الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد.
Actress Juliette Binoche receives the Best Actress award during the awards ceremony at the 63rd international film festival, in Cannes, southern France, Sunday, May 23, 2010. (AP Photo/Lionel Cironneau)

جولييت بينوش في حفل افتتاح مهرجان القاهرة "العجوز والفقير" 30.11.2010

بدأت مساء الثلاثاء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الذي فقدَ في السنوات الأخيرة كثيراً من بريقه وشهرته الدولية. الفيلم الإنكليزي "عام آخر" يفتتح دورة العام التي يشارك فيها نجوم عالميون كالفرنسية جولييت بينوش.
Festival jury members from left, Italian singer Luciano Ligabue, Taiwanese-born director Ang Lee, Italian director Liliana Cavani, US director Joe Dante, French actress Sandrine Bonnaire, and Indian director Anurag Kashyap arrive for the screening of the film 'Baaria' which opens the 66th edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, Wednesday, Sept. 2, 2009. (AP Photo/Joel Ryan)

خمسة أفلام عربية في مهرجان البندقية السينمائي 02.09.2009

افتتاح مهرجان البندقية السينمائي بفيلم "باريا" الإيطالي الذي يُعتبر أضخم إنتاج في السينما الإيطالية. ويشارك في مسابقة أعرق المهرجانات السينمائية فيلمان ألمانيان وفيلم عربي.