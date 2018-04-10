يعد عمر الشريف الممثل العربي الوحيد الذي تمكن من تحقيق إنجاز سينمائي عالمي كبير، من خلال أدوار مهمة مثل دوره في فيلميّ "لورانس العرب" و "دكتور جيفاغو"، بالإضافة إلى أفلام مهمة في السينما المصرية أهمها "المواطن مصري".

ولد في الأسكندرية في 10 أبريل/ نيسان 1932 باسم ميشيل ديمتري شلهوب، بدأ مشواره السينمائي من خلال فيلم صراع في الوادي الذي أخرجه المخرج العالمي يوسف شاهين. لقي الفيلم نجاحا جماهيريا لينطلق عمر الشريف في عدد من الأفلام المصرية قبل أن يدق أبواب العالمية من خلال الفيلم الأمريكي الشهير "لورانس العرب". ارتبط عمر الشريف بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة قبل انفصالهما في منتصف السبعينات. توفي في العاشر من يوليو/تموز 2015.